Cenevre'de Filistin'e Destek Yürüyüşü

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, soğuk havaya rağmen Filistin ile dayanışma için yürüyüş yaptı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde son bulan yürüyüşte Filistin'e destek sloganları attı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, soğuk havaya rağmen Filistin ile dayanışma için yürüyüş yaptı.

Kentteki Parc Des Cropettes Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Göstericilerin buradan başlattığı yürüyüş, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde son buldu.

Soğuk havaya rağmen binlerce kişinin katıldığı gösteride, Filistin'e destek sloganları atıldı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik "soykırım" yapmasını eleştiren göstericiler, özellikle Gazze'de çocuklar ve kadınların öldürülmesine tepki gösterdi.

Ellerinde İsrail'i eleştiren ve Filistin'in özgürlüğünü destekleyen dövizler de taşıyan eylemciler, Gazze için "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.

Jasmine Marti isimli gösterici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'de gözlerimizin önünde yaşananları desteklemediğimi söylemek için bu gösteriye katıldım. Filistinliler yalnız değil." dedi.

Soy ismini vermek istemeyen Samiy isimli gösterici ise Filistin halkının 70 yılı aşkın süredir mağdur olduğunu belirtti.

Samiy, "Gazze'de şu anda yaşananlar insanlık dışıdır. Mağdurların çoğunluğu kadın ve çocuk. Onlar için konuşmamız gerekiyor. Avrupa'da medya doğruları söylemiyor. Bu yüzden bizim görevimiz dünyaya (Gazze'de) neler olduğunu ve doğruları anlatmak." dedi.

Michaela Yasın isimli gösterici de "Bu gösteriye insanlığı ve Filistin halkını desteklemek için katıldım. Şu anda Gazze'de yaşananlar vahşet ve soykırımdır. Filistin halkı harika insanlar ve dünya tarafından desteklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yaklaşık 3 saat süren gösteri ve yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.???