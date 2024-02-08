Brezilya'da Bolsonaro'nun yardımcılarına darbe girişimi soruşturması

Brezilya'da polis, 2022 yılı sonunda darbe girişimi planladıkları iddiasıyla, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yardımcıları hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Bolsonaro'nun üç eski yardımcısı ve siyasi partisinin genel başkanı tutuklandı.

Bolsonaro'ya da soruşturma kapsamında pasaportunu teslim etmesi için 24 saat süre verildi.

Brezilya medyasına konuşan Bolsonaro, görevden ayrılmasının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen yetkililer tarafından zulüm görmeye devam ettiğini söyledi.

Operasyon kapsamında 30'dan fazla arama kararı da çıkartıldı.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, çok sayıda şüphelinin kamu görevlerinden uzaklaştırılmasını ve 24 saat içinde pasaportlarını teslim etmelerini istedi.

Polis, Luiz Inácio Lula da Silva'ya karşı seçim kaybeden Bolsonaro’yu söz konusu başarısız komplo girişimine liderlik etmekle suçluyor.

Bolsonaro operasyonun siyasi amaçlı olduğunu söylüyor.

Gözaltına alınan politikacıların Ekim 2022'deki seçim yenilgisinin ardından Bolsonaro'yu iktidarda tutmak için komplo kurduklarından şüpheleniliyor.

Çok sayıda Bolsonaro destekçisi seçimlerin usülsüz yapıldığını ve seçimin destekledikleri liderlerinden çalındığını öne sürdü. Polis de gözaltına alınan politikacıları, seçim sistemi hakkında şüpheler yaymakla suçluyor.

Polise göre söz konusu komplo, potansiyel bir darbe için zemin hazırlamak için kurgulandı. Ancak silahlı kuvvetlerin desteğini alamayınca, Bolsonaro destekçileri 8 Ocak 2023'te Kongre'yi, Yüksek Mahkeme'nin bulunduğu binayı ve başkanlık sarayını bastı; orduyu yönetime el koyması için .

Kongre'ye yönelik saldırı esnasında ABD'de olan Bolsonaro, Perşembe günü kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Brezilya’da yayın yapan Folha gazetesinin ulaştığı Bolsonaro, "Bir yıldan uzun bir süre önce hükümetteki görevimden ayrıldım ve sonu gelmeyen bir zulme maruz bırakılmaya devam ediyorum" dedi.

Bolsonaro, “Beni unutun. Zaten ülkeyi başka biri yönetiyor” diye devam etti.

Bolsonaro’nun avukatlarından birisi, eski devlet başkanının mahkemenin verdiği pasaportunu teslim etme kararına uyacağını söyledi.

Eski Başkan, Kongre baskınından iki ay sonra Mart 2023'te Brezilya'ya geri döndü.

Haziran ayında, Brezilya'nın oylama sistemi hakkında asılsız şüpheler uyandırdığı gerekçesiyle sekiz yıl boyunca adaylıktan men edildi.

Brezilya federal polisi Perşembe günü gerçekleştirdiği operasyonla ilgili sınırlı miktarda ayrıntı paylaştı ancak operasyonun "darbe girişimine karışan bir suç örgütünü" hedef aldığını söyledi.

Geçtiğimiz yıl boyunca bin 400'den fazla kişi ayaklanmalarda rol oynadıkları iddiasıyla suçlandı ancak şu ana kadar çok az sayıda kişi mahkum edildi.