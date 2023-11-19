Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik bot içerisinde 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) bölgeye sevk edildi. Ekipler tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 9 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA