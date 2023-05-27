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Biden Konuşması Sırasında Yere Yığılan Sporcunun Panik Yarattığı Anlar

Biden Konuşması Sırasında Yere Yığılan Sporcunun Panik Yarattığı Anlar

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması sırasında Louisiana State Üniversitesi kadın basketbol takımının oyuncusu Sa'Myah Smith bayıldı ve kısa süreli panik yaşandı. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle Smith'in durumu kontrol altına alındı.

Beyaz Saray'da ağırlanan Louisiana State Üniversitesi (LSU) kadın basketbol takımının oyuncusu Sa'Myah Smith, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması sırasında bayıldı. Kısa süreli panik yaşandı.

ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) şampiyonu Louisiana State Üniversitesinin (LSU) kadın basketbol takımı oyuncuları ve antrenörü Kim Mulkey'i Beyaz Saray'da ağırladı. Başkan Joe Biden konuşma yaptığı sırada arkasında dizilen sporculardan Sa'Myah Smith yere yığılmasıyla kısa süreli panik yaşandı. Biden konuşmasını yarıda bırakırken, programa ara verildi. Odadan çıkarılan Sa'Myah Smith'e sağlık görevlileri müdahale etti. Daha sonra konuşmasına devam eden Biden, oyuncuların uzun süre ayakta kaldığını ifade ederek özür diledi. Antrenör Mulkey ise Smith'in sağlık durumunun iyi olduğunu, önlem olarak kontrolden geçirildiğini belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri basketbol Louisiana Joe Biden Dünya Haberler

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