Bartın'da 3.9 Büyüklüğündeki Deprem Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Deprem anında kameranın sallanması ve görüntü açısının değişmesi görüntülerde yer aldı. Deprem sonucunda herhangi bir hasar oluşmadığı belirtildi.