Bartın'da 3.9 Büyüklüğündeki Deprem Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Deprem anında kameranın sallanması ve görüntü açısının değişmesi görüntülerde yer aldı. Deprem sonucunda herhangi bir hasar oluşmadığı belirtildi.
Bartın'da sabah meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasına yansıdı.
Ulus ilçesinde sabah saat 05.03'de meydana gelen deprem, Bartın il merkezi ve ilçelerinin yanı sıra Kastamonu'nun bazı ilçelerinde de hissedildi. Deprem anına ilişkin ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerine sarsıntı sesi de yansıdı. Sarsıntı anında kameranın sallanarak görüntü açısının değiştiği görüldü.
Deprem nedeniyle herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi. - BARTIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya