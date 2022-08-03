Bakan Çavuşoğlu Kamboçya'da ikili görüşmelere devam ediyor

Kamboçya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brunei Dışişleri Bakanı Erywan Yusof ve Sri Lanka Dışişleri Bakanı Ali Sabry ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu Brunei Dışişleri Bakanı Yusof ile görüşmesine dair, "Brunei Darusselam Dışişleri Bakanı Erywan Yusof ile karşılıklı üst düzey temaslarımızı ve Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldık" ifadelerini kullanırken; Sri Lanka Dışişleri Bakanı Sabry ile görüşmesine dair ise "Sri Lanka Dışişleri Bakanını yeni görevi nedeniyle tebrik ettik. İçinden geçtiği bu zor zamanlarında Sri Lanka'ya desteğimiz sürecek" dedi.