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Amerika Birleşik Devletleri'ne ait kargo gemisi Kızıldeniz'de vuruldu

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Amerika Birleşik Devletler'ine ait bir ticaret gemisi, Yemen kıyılarında füze saldırısına uğradı. İngiliz ordusu saldırıyı doğruladı. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, bir olayın meydana geldiğini bildirdi ancak detaylar belirsiz. Bu saldırı, Yemen'deki Husiler'in bir Amerikan destroyerine saldırı düzenlemesinden bir gün sonra gerçekleşti. Saldırının arkasındaki kişi veya kişiler henüz bilinmiyor.

Amerika Birleşik Devletler'ine ait bir ticaret gemisi, Yemen kıyılarında günü bir füze saldırısına uğradı. İngiliz ordusu saldırıyı doğruladı.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Aden'in 95 deniz mili güneydoğusunda bir "olay" yaşandığını bildirdi, ancak olayın detayları henüz belirsiz.

Bu olay, Yemen'deki Husiler'in Kızıldeniz'de bir Amerikan destroyerine saldırı düzenlemesinden bir gün sonra meydana geldi. Rapora göre geminin liman tarafı, "bir füze tarafından üstten" vurulmuştu. Saldırının arkasındaki kişi veya kişiler henüz bilinmiyor ve bir soruşturma başlatıldı.

Özel istihbarat firması Ambrey, bir Marshall Adaları bayrağı taşıyan ABD'ye ait bir kuru yük gemisinin füze saldırısına uğradığını belirtti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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