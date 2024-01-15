Amerika Birleşik Devletleri'ne ait kargo gemisi Kızıldeniz'de vuruldu

Amerika Birleşik Devletler'ine ait bir ticaret gemisi, Yemen kıyılarında günü bir füze saldırısına uğradı. İngiliz ordusu saldırıyı doğruladı.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Aden'in 95 deniz mili güneydoğusunda bir "olay" yaşandığını bildirdi, ancak olayın detayları henüz belirsiz.

Bu olay, Yemen'deki Husiler'in Kızıldeniz'de bir Amerikan destroyerine saldırı düzenlemesinden bir gün sonra meydana geldi. Rapora göre geminin liman tarafı, "bir füze tarafından üstten" vurulmuştu. Saldırının arkasındaki kişi veya kişiler henüz bilinmiyor ve bir soruşturma başlatıldı.

Özel istihbarat firması Ambrey, bir Marshall Adaları bayrağı taşıyan ABD'ye ait bir kuru yük gemisinin füze saldırısına uğradığını belirtti.