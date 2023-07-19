ABD'li Asker Güney Kore'de Hapis Yattı

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye geçen ABD'li askerin Güney Kore'de 2 ay hapis yattığı ortaya çıktı.

Güney Kore'de dün katıldığı bir tur sırasında Kuzey Kore tarafına geçen 23 yaşındaki ABD'li asker Travis King'in Kuzey Kore'ye geçmeden önce Güney Kore'de hakim karşısına çıktığı ortaya çıktı. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "izinsiz ve isteyerek" Kuzey Kore'ye geçtiği ifade edilen King'in Güney Kore'de polis aracına zarar vermek ve bir gece kulübünde bir kişiye şiddet uygulamak suçlamasıyla yargılandığı belirtildi. Güney Kore'de hakkındaki suçlamalar nedeniyle mahkemeye çıkarılan King'in 2 ay hapis yattığı ve kamu malına zarar vermekten 4 bin dolar para cezasına çarptırıldığı da kaydedildi. 10 Temmuz'da serbest kalan King'in serbest kaldıktan sonra Kuzey Kore'ye geçene kadar nerede olduğu bilinmiyor. Kuzey Kore'de tutuklanmış olabileceği düşünülen King'in durumuna ilişkin Kuzey Kore'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Agresif davranışlar sergilemiş

Ortaya çıkan mahkeme belgelerinde King'in Güney Koreli yetkililere ifade verdiği sırada polisin sorularını cevaplarken agresif davranışlar sergilediği ve soruları cevaplamaktan kaçındığı belirtildi.

Öte yandan "izinsiz" olarak Kuzey Kore'ye geçen Travis King'in annesi Claudine Gates'in haberi duyduğunda şok geçirdiği ve "Travis'in böyle bir şey yapabileceğini sanmıyorum" dediği öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Savunma Bakanlığı ile temas halinde olduğunu belirterek, askerin "bilerek ve izinsiz olarak" Kuzey Kore'ye geçtiğini duyurmuştu. King'in disiplin sorunları nedeniyle ABD'ye geri nakledilme sürecinde olduğu ve sınırı sivil olarak geçtiği ifade edilmişti. - SEUL