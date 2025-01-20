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ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde

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Kamala Harris'i geride bırakarak ABD'de ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'ın maaşı gündem oldu. Yıllık 400 bin dolar (14.2 milyon TL) maaş alacağı öğrenilen Trump'ın hak ve imtiyazları ise dikkat çekici. ABD'de başkanlık yapan isim, görevden ayrıldıktan sonra bile önemli ayrıcalıklardan faydalanmaya devam ediyor.

ABD'de mevcut başkan Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'i seçimlerde geride bırakarak yeniden başkanlık koltuğunun sahibi olan Donald Trump, alacağı maaşla gündemde.

YILLIK MAAŞI 400 BİN DOLAR

Amerikan medya raporlarına göre, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yıllık 400.000 dolar maaş alıyor. Maaşa ek olarak başkan, resmi harcamalar için yıllık 50.000 dolar daha alıyor.

EĞLENCE İÇİN BÜTÇESİ VAR

Başkanlara ayrıca Beyaz Saray'da kişisel tercihlerine göre değişiklikler yapmak için 100.000 dolar tutarında tek seferlik bir miktar tahsis ediliyor. Seyahatle ilgili masraflar için başkana 100.000 dolar, ek olarak eğlence için de 19.000 dolar tutarında bir bütçe ayrılıyor.

ABD'DE BAŞKANLIK MAAŞI TARİHİ

ABD başkanının maaşı, enflasyon ve ofisin artan talepleriyle uyumlu olacak şekilde yıllar içinde artış göstermiş.

    • 1873 : 50.000 dolar
    • 1909 : 75.000 dolar
    • 1949 : 100.000 dolar
    • 1969 : 200.000 dolar
    • 2001 : 400.000 dolar (güncel maaş)

    ABD'de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak?

    ABD BAŞKANININ AYRICALIKLARI

    ABD Başkanı sayısız ayrıcalık ve imkandan da faydalanıyor. Başkan için en simgesel ikametgah, Washington'da bulunan Beyaz Saray. Bu resmi ikametgah, 18 dönümlük geniş bir arazide yer alıyor ve başkanın tüm ailesini barındırıyor. Yaklaşık 100 personel yemek pişirme, temizlik ve diğer görevlerde yardımcı olurken, dünya standartlarındaki şefler başkan ve ailesi için yemekler hazırlıyor.

    Beyaz Saray'a ek olarak, başkanın 119 odası, 20 yatak odası, 35 banyosu, 4 yemek salonu, bir spor salonu ve bir salonu olan büyük bir konuk evi olan Blair House'a da erişimi bulunuyor. Dağlarda bulunan Camp David dinlenme evi, başkanın sıklıkla diplomatik görüşmelere ev sahipliği yaptığı bir başka yer olarak dikkat çekiyor.

    ABD'de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak?

    SEYAHAT İÇİN AIR FORCE ONE KULLANILIYOR

    ABD Başkanı, seyahat için en güvenilir uçak olduğu öne sürülen ve lüksüyle dikkat çeken Air Force One'ı kullanıyor. Başkan, ayrıca büyük patlamalara dayanacak şekilde tasarlanmış Marine One helikopterini de kullanabiliyor. Toplamda başkanın emrinde beş tane helikopter bulunuyor. Başkan ayrıca, uluslararası seyahatlerde sıklıkla yanına aldığı, The Beast olarak bilinen dünyanın en güvenli arabasıyla da seyahat ediyor. Başkan ve aile üyeleri için en iyi sağlık hizmetleri de ücretsiz.

    BAŞKANLIK SONRASI DA DİKKAT ÇEKİCİ

    Görevden ayrılan bir ABD başkanı, sonrasında da önemli ayrıcalıklardan faydalanıyor. Eski bir başkan yıllık 230.000 dolar emekli maaşı almaya hak kazanıyor. Emekli maaşına ek olarak, devam eden konforlarını garanti altına almak için seyahat ödeneği, konaklama, personel ve diğer faydalar da sağlanıyor.

    ABD'de yeni başkan Donald Trump'ın yıllık kazancı gündemde
    Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya
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    Yorumlar (12)

    Haber YorumlarıUnreal:

    Bizdekinin 1 günlük harcaması:)))

    Yorum Beğen48
    Yorum Beğenme19
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    Haber Yorumlarıer ak:

    o bisey mi bizimkinin 11 ucagi var.

    Yorum Beğen21
    Yorum Beğenme8
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    Haber Yorumlarımurat:

    Zavali zaten o 400bin dollara muhtaç ya

    Yorum Beğen24
    Yorum Beğenme1
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    Haber Yorumlarımehmet:

    bizdeki reis sanki ABD yönetiyor

    Yorum Beğen16
    Yorum Beğenme7
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    Haber YorumlarıErcan Sönmez:

    Adamlarda devlet kurulduğundan beri maaşları sekiz kat artmış, bizde iki on yılda on kat artmış.

    Yorum Beğen13
    Yorum Beğenme2
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    Haber YorumlarıGibigibs Bekenbauer:

    Beyaz saraya kira ödeniyor kirayı maaşından ödüyor

    Yorum Beğen12
    Yorum Beğenme1
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    Haber YorumlarıAhmet Yazıcı:

    bu paraya o stres cekilirmi tabiki hayır tüm devletlerde olduğu gibi sağdan soldan alırlar

    Yorum Beğen9
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    Haber YorumlarıCem Bozkurt:

    Şimdi bu haberi gören makarnacılar kendi sağlamış oldukları kerizliklikleriyle övünüyorlardır. :))

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    Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

    Singapur baskani aylik 1 milyon dolar aliyor...

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    Haber YorumlarıYılmaz Şirin:

    Bizdeki ister iktidar ister muhalefet emeklisi belediye başkanları bile alır o parayı???? muhalefet göze batmaz ama iktidar olunca batiyo bu kafayla devammmm

    Yorum Beğen4
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    Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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