2024 Yılı Hac İbadeti Değerlendirildi

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın başkanlığında toplanarak, 2024 yılı hac ibadetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş başkanlığında Diyanet İşleri Başkanlığı'nda toplandı. 2024 yılı hac ibadetine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ve kararların alındığı toplantıda, hac ibadetinin usulüne uygun olarak yerine getirilmesine ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, hac müracaatları, hac yolcularının belirlenmesi, kontenjan dağılımı, hac kesin kayıtları, hac konaklama türleri, konaklama yaptırılacak oteller ve verilecek hizmetlerle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Hac yolcularına yurt içinde ve yurt dışında verilecek eğitim, rehberlik gibi konuların ele alındığı toplantıda ayrıca, 2024 yılı hac mevsimi takvimi, hacda sunulacak yemek, servis ve diğer hizmetlere ilişkin konular da istişare edildi. - ANKARA