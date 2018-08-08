Dünya Şampiyonu Kenyalı Atlet Nicholas Bett, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

2015 Dünya Atletizm Şampiyonasında 47.79 saniyelik derece ile 400 m engelli yarışında dünya şampiyonu olan Kenyalı atlet Nicholas Bett 28 yaşında hayatını kaybetti.

Kenyalı dünya şampiyonu atlet ülkesi Kenya'nın Nandi şehrinde evine giderken geçirdiği trafik kazasında sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

KENYA TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Nicholas Bett 2015 yılında aldığı altın madalya ile Kenya'da 400 metre engelli yarışında dünya şampiyonu olan ilk isim olarak tarihe geçmişti.