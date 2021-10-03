Dünya Güreş Şampiyonası - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dünya Güreş Şampiyonası

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Dünya Güreş Şampiyonası

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, bronz madalya mücadelesine çıkacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fazlı Eryılmaz, repesajda Moldovalı Vasile Diacon'u 3-0 yendi. Eryılmaz, bronz madalya için Belarus rakibi Azamat Nurykau ile karşı karşıya gelecek.

61 kiloda Emrah Ormanoğlu, repesajda Moğol Tuvshintulga Tumenbileg ile yapacağı müsabakaya sakatlığı nedeniyle çıkamadı.

Bu arada, Taha Akgül ise bronz madalya için repesajda Belarus rakibi Dzianis Khramiankou'yu yenen dünya üçüncüsü ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski karşılaşacak.

Taha Akgül ve Fazlı Eryılmaz'ın bronz madalya müsabakaları saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı

Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Seyit Torun Joe Biden Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Amelia Hamlin
Spor Abdullah Avcı Marcao Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Aziz Sancar Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dünya Güreş Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 14:38:16. #1.11#