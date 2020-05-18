Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 316 bin 732'ye yükseldi Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 316 bin 732'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 805 bin 229'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 316 bin 732'ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 4 milyon 805 bin 229'a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 860 bin 56'ya ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'dan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya'da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 650'ye yükselirken; vaka sayısı da 277 bin 719'a çıktı.

RUSYA'DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya'da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 281 bin 752 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 2 bin 631'e ulaştığı bildirildi. Rusya, son bir haftadaki kritik vaka artışının ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü ikinci ülke konumuna geldi

ORTA AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa'da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya'da vaka sayısı 225 bin 435 olurken, 31 bin 908 kişi hayatını kaybetti. Almanya'da vaka sayısı 176 bin 651'e çıkarken; 8 bin 49 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa'da 179 bin 569 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 108 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere'de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 636'ya yükselirken, hasta sayısı 243 bin 695 oldu.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 6 BİN 988'E ÇIKTI

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 6 bin 988'e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 120 bin 198'e çıktığını açıkladı.

Kaynak: DHA