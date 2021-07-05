Dünya genelinde 3 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

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Dünya genelinde 3 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Dünya genelinde 3 milyar 220 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 220 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 220 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 310 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 352 milyon 890 bin ile Hindistan, 330 milyon 600 bin ile ABD, 105 milyon 300 bin ile Brezilya, 78 milyon 890 bin ile İngiltere, 77 milyon 330 bin ile Almanya, 54 milyon 480 bin ile Fransa, 53 milyon 600 bin ile İtalya, 53 milyon 399 bin ile Türkiye, 49 milyon 120 bin ile Japonya, 47 milyon 200 bin ile Meksika, 46 milyon 40 bin ile Endonezya, 42 milyon 830 bin ile Rusya, 42 milyon 790 bin ile İspanya, 39 milyon 100 bin ile Kanada, 30 milyon 20 bin ile Polonya ve 22 milyon 940 bin ile Şili izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 220 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 157,06 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE dahil 13 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 154,63, Seyşeller'de 140,92, San Marino'da 131,58, İzlanda'da 127,58, Bahreyn'de 126,19, İsrail'de 124,05, Şili'de 119,99, Uruguay'da 116,90, Moğolistan'da 116,75, İngiltere'de 116,21, Katar'da 112,78 ve Macaristan'da 101,86 oldu.

Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 53 milyon 399 bin 82 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 63,11 oldu. 36 milyon 146 bin 425 kişiye ilk doz, 15 milyon 806 bin 674 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 184 milyon 666 bini aştı, 3 milyon 995 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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