Dünya evine girmeyi hayal ederken cezaevine girdi

Dünya evine girmeyi hayal ederken cezaevine girdi Kredi verme vaadiyle 700 bin lira vurgun yapan çetenin 9 üyesi tutuklandı Kocaeli ve Sakarya'da oluşturdukları sahte internet siteleri ve sosyal medyaları aracılığıyla bankaların kara listelerindeki vatandaşları kredi verme vaadiyle...

Dünya evine girmeyi hayal ederken cezaevine girdi

Kredi verme vaadiyle 700 bin lira vurgun yapan çetenin 9 üyesi tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli ve Sakarya'da oluşturdukları sahte internet siteleri ve sosyal medyaları aracılığıyla bankaların kara listelerindeki vatandaşları kredi verme vaadiyle dolandırarak yaklaşık 700 bin lira vurgun yapan çeteden 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi .

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde siber suçların men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bir çetenin, oluşturdukları sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bankaların kara listelerindeki vatandaşları kredi verme vaadiyle kandırarak, dolandırdığı tespit edildi. Kocaeli ve Sakarya'da yaklaşık 50 kişiyi mağdur ederek 700 bin liraya yakın vurgun yapan çetenin peşine düşen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık suçlarından yakalanan çetenin içerisinde S.M. ve A.İ.A. isimli şahısların nişanlı olduğu, kına yaparken yakalandıkları ve bugün de düğünleri olacakları öğrenildi

Düğün hazırlığı yapan damat cezaevine girdi

Emniyet Müdürlüğünde sorguları yapılan 13 kişi, buradaki işlemlerinin ardından Körfez Adalet Sarayı'na sevk edildi. 50 kişiyi dolandırarak mağdur eden çete üyelerinden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında düğün hazırlığı yaparken kınada yakalanan damat A.İ.A'nın da olduğu belirtildi. Gelin S.M.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu