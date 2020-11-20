Dünya Çocuk Hakları Günü nedir? Dünya Çocuk Hakları Gününe zaman?

İlk olarak 1989'da kutlanmaya başlayan Dünya Çocuk Hakları Günü her yıl kutlanıyor. Peki, Dünya Çocuk Hakları Günü nedir? Dünya Çocuk Hakları Gününe zaman?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe giren Dünya Çocuk Hakları Günü'nde aramalar yapılıyor. Peki, Dünya Çocuk Hakları Gününe zaman? Dünya Çocuk Hakları Günü nedir?

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

Dünya çocuklarına daha iyi bir yaşam sunmak için hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi 191 ülke tarafından kabul edilmiş, 1990 yılında da ülkemiz imza atmıştır. Sözleşmenin kabulü olan 20 Kasım her yıl " Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak tüm dünyada kutlandığı gibi ülkemizde de kutlanmaktadır.

Taraf ülkeler bu sözleşmeyi hazırlarken çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu olarak gelişebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayış havasının içindeki bir aile ortamında yetişmesinin gerekliliğini kabul etmişlerdir. Ayrıca çocuğun toplumda bireysel bir yaşantı sürdürebilmesi için her yönüyle hazırlanmasının ve özellikle barış, değerbilirlik, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhuyla yetiştirilmesinin gerekliliğini savunmuşlardır.

Dünya Çocuk Hakları Günü evrensel bir nitelik taşımaktadır. 18 yaşın altındakileri kapsayan bu haklar, bazı temel başlıklardan oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmesinin ardından her yıl 20 Kasım tarihinde anılan Dünya Çocuk Hakları Günü, temel olarak şu başlıklardan oluşmaktadır;

Ana–babanın rolü ve sorumluluğu; bunun ihmal edildiği durumlarda ise devletin rolü ve sorumluluğu

- Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma ve bunu koruma hakkı

- Yaşama ve gelişme hakkı

- Sağlık hizmetlerine erişim hakkı

- Eğitime erişim hakkı

- İnsana yakışır bir yaşam standardına erişim hakkı

- Eğlence, dinlenme ve kültürel etkinlikler için zamana sahip olma hakkı

- İstismar ve ihmalden korunma hakkı

- Uyuşturucu bağımlılığından korunma hakkı

- Ekonomik sömürüden korunma hakkı

- İfade özgürlüğü hakkı

- Düşünce özgürlüğü hakkı

- Çocukların kendileriyle ilgili konularda görüşlerini dile getirme hakkı

- Özel gereksinimleri olan çocukların hakları

- Özürlü çocukların hakları

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dâhil olmak üzere yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir. Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 2 Ekim 1995'te uygulamaya başlamıştır.

ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

Dünya çocuklarla daha da güzel. Bir çocuk gülerse dünya da güler...

Dünyamızı güzelleştiren ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

İnsanlığın ve ülkemizin ortak ümidi çocuklarımız için hep birlikte inşa edeceğimiz güzel bir gelecek dileğiyle, Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu Olsun.

Gülen yüzleri, sevinçle parlayan gözleri, her zaman sevgi dolu tertemiz yürekleri ile çocuklarımız en önemli hazinemiz. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm çocuklarımıza barış ve sevgi içinde bir yaşam diliyoruz.

Mutlu ve özgür çocukların yaşayacağı sevgi dolu bir dünya diliyoruz. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

Çocuklarımızın her türlü istismardan uzak, sevgi, barış ve özgürlük dolu bir dünyada yaşaması dileği ile Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!