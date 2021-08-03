DSP Genel Başkanı Aksakal, Muğla'daki yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu Açıklaması
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DSP Genel Başkanı Aksakal, Muğla'daki yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu Açıklaması

DSP Genel Başkanı Aksakal, Muğla'daki yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Muğla'daki yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Muğla'daki yangın bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Orman yangınlarının devam ettiği Muğla'ya gelen Aksakal, DSP Milas İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, yangın söndürme çalışmaları sırasında yaşamlarını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Sadece insanların değil, yaban hayatının da yangınlardan etkilendiğini aktaran Aksakal, "Yurdun dört bir yanında eş zamanlı olarak başlayan bu yangınların, ülke siyasetini dizayn etmek amacıyla çıkarıldığı yaygın söylentisinin doğru olmamasını temenni ediyorum. Aksi halde toplumun tümünü kapsayan sonuçlar doğuracağı aşikardır." diye konuştu.

Televizyonlardaki tartışma programlarını artık izlemek dahi istemediklerini, ağzı olanın konuştuğunu belirten Aksakal, yangın çıkış noktalarındaki hareketlerin saniyesi saniyesine gözlenebilme olanağının teknik olarak mevcut olduğunu, bu konuda girişimlerde bulunulması gerektiğini vurguladı.

Orman yangınlarının bir an önce söndürülmesini temenni eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Eğer bu felaketler siyaset kurumunu yeniden dizayn etmek adına belirli merkezlerden koordine ediliyorsa da bunları tespit etme ve adalete teslim etme sorumluluğu yine iktidarın omuzlarındadır. Her ne sebeple olursa olsun bu yangınların çıkış gerekçesi, toplumu tatmin edecek şekilde ivedilikle tespit edilmeli ve halkımız aydınlatılmalıdır. Ormanlarımızla birlikte elbette emekler, elbette umutlar, elbette canlı, cansız varlıklarımız da yandı. Allah yangın söndürme ekiplerinde görev yapan personellerimize, onlara destek olan yurttaşlarımıza gayret ve kuvvet versin, çabalarını boşa çıkarmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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