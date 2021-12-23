TUNCELİ PERTEK KACARLAR SULAMASI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ANAMUR, MERSİN (Habermetre) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tunceli iline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Tunceliili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Tunceli Pertek Kacarlar Sulaması İnşaatı çalışmaları devam etmekte olup, toplamda 6 bin 130 dekar tarım alanının cazibeli borulu basınçlı sulama şebekesi ile sulanması temin edilecektir. Projenin su kaynağı Pertek Kacarlar Göleti temelden 36, 50 metre yükseklikte, kil çekirdekli homojendolgu tipinde inşa edilmiştir. 4, 21 milyon m³ su depolanan gölet ile, 6. 130 dekar arazinin sulanması sağlanacaktır. Kacarlar Göleti ve Sulaması, milli ekonomiye yılda 7, 4 Milyon Lira katkı temin edecek ve ayrıca 1. 839 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Tunceli Pertek Kacarlar Göleti tamamlanmış olup, sulama şebekesi inşaatı ise devam etmekte ve 2022 yılında tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmesi sağlanacaktır.

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