Drone takibi ile yakalanan araç, bir kez daha uygulamadan kaçtı
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Drone takibi ile yakalanan araç, bir kez daha uygulamadan kaçtı

25.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 25.12.2020 13:24
Drone takibi ile yakalanan araç, bir kez daha uygulamadan kaçtı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçtiğimiz haftalarda uygulamadan kaçan ve drone takibi sonrasında yakalanan otomobil sürücüsüne ceza kesildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de geçtiğimiz haftalarda uygulamadan kaçan ve drone takibi sonrasında yakalanan otomobil sürücüsüne ceza kesildi. Aynı otomobil tekrar uygulamadan kaçınca, bu sefer trafikten men edildi.

Olay, Düzce Karahacımusa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 Aralık'ta Bahçeşehir Bağlantı yolunda polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızla uygulamadan kaçan S.A. idaresindeki 81 EG 106 plakalı otomobil, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinin drone ile gerçekleştirdiği takip sonrasında Yığılca yolunda yakalandı. Olayın üzerinden geçen 13 gün sonra aynı otomobil bu sefer Orhangazi Mahallesi'nde yapılan uygulamadan kaçtı. Bu sefer de otomobil sürücüsü uygulamadan sadece 1 kilometre kaçabildi. Yapılan kontroller sonrasında araç sürücüsüne sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile cezai işlem uygulanırken, otomobil de trafikten men edildi. - DÜZCE

Drone takibi ile yakalanan araç, bir kez daha uygulamadan kaçtı
Drone takibi ile yakalanan araç, bir kez daha uygulamadan kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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