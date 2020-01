DPÜ'nün projesine AB'nin COST Programı'ndan destek

18.01.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:02

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ve Nursan Kablo'nun yürüttüğü 'Otomotiv Sektörüne Yönelik Yeni Nesil Nanokablo Üretimi' projesi Avrupa Birliği'nin COST programı 'CA18203-Optimising Design for Inspection' aksiyonu kapsamında uluslararası proje olarak destek almaya hak kazandı.



Projenin yürütücüsü DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Şen tarafından Avrupa Birliği tarafından uygulanan COST (European Cooperation in Science and Technology: Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği) programına yapılan başvuru olumlu sonuçlandı ve proje 'CA18203 - Optimising Design for Inspection' aksiyonu kapsamında uluslararası proje olarak destek aldı.



"Proje yürütücüsü Şen Aksiyon yönetim kurulu üyesi oldu"



Desteğin yanında projenin yürütücüsü olan Doç. Dr. Fatih Şen de CA18203 - Optimising Design for Inspection aksiyonu kapsamında yönetim kurulu üyelerinden birisi (MC member) olarak kabul edildi.



Başkanlığını İngiltere'den Prof. Dr. Rhys Pullin'in yaptığı ve aralarında İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya olmak üzere 26 Avrupa ülkesinin yer aldığı aksiyona Nursan Kablo Donanımları A.Ş. ile ortaklaşa yürütülen 'Otomotiv Sektörüne Yönelik Yeni Nesil Nanokablo Üretimi' projesi ile katılan Doç. Dr. Fatih Şen ve proje ekibi, böylece 'Energy Harvesting Materials' grubu ile çalışmalarda bulunabilecek.



Proje hakkında konuşan Doç. Dr. Fatih Şen ile projenin araştırmacısı ve Kimya Bölümümü Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Cengiz Yenikaya, başta Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal olmak üzere tüm üniversite yönetimine ve çalışanlarına, her zaman destek verip çalışma olanağı sağladıkları için teşekkür etti.



Rektör Kazım Uysal, elde edilen başarının bu şekilde ödüllendirilmesinden dolayı Doç. Dr. Fatih Şen'in ve ekibinin başarısının tebrik ederek, istikrarlı, gayretli ve başarılı çalışmalarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA