Doğu'da vaka sayıları ikiye katlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu'da vaka sayıları ikiye katlandı

Demirören Haber Ajansı / Şifanur TAVUS - Haberler | Güncel
Doğu'da vaka sayıları ikiye katlandı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıkladığı illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda Doğu'da Erzurum, Ağrı ve Kars'ta bir haftada vaka sayıları ikiye katlandı.

Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, 'Oyunun içine etti' dedi!
Düşenin dostu da çare olamadı! Yılmaz Vural rakip kaleciye, "Oyunun içine etti" dedi!
Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor
Son Dakika! Bakan Koca: 65 yaş üstünün vakalar içindeki oranı düştü, gençlerin oranı ise artıyor

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın son açıkladığı illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda Doğu'da Erzurum, Ağrı ve Kars'ta bir haftada vaka sayıları ikiye katlandı. Vaka sayısı en fazla olan il 100 binde 321,20 ile Erzincan oldu. Vaka oranların artması ile birlikte hafta sonu iş yerlerinde sadece paket servisi yapabilen esnaf da halkı duyarlı olmaya davet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı haftalık verilere göre, Doğu Anadolu Bölgesindeki birçok ilde vaka sayılarının arttığı gözlendi. 20-26 Mart haftalık vaka sayılarını gösteren tabloda Erzurum 100 binde 118,95 iken bu hafta vaka sayısı ikiye katlanarak  245,16'ya çıktı. Ağrı ve Kars da vaka sayılarının ikiye katlandığı iller arasında yerini aldı. Geçen hafta Ağrı'da yüz binde 59,02 olan vaka sayısı bu hafta 121,96'yı gördü. Kars'ta ise 55,80 olan vaka sayısı 106,34'ü buldu. Iğdır, Ardahan ve Muş'ta da vaka sayılarında artış görüldü. Iğdır'da 145,05 olan vaka oranı 1 haftada  225,52'ye yükseldi. Ardahan'da da durum değişmedi. Kentte 134,15 olan vaka sayısı 185,11 buldu. Sarı kategoride yer alan Muş'ta ise geçen hafta 33,57 olan vaka sayısı 54,49 oldu.

Vaka oranlarının tavan yapması ile hafta sonu iş yerlerinde sadece paket servisi yapabilen esnaf, halkı duyarlı olmaları konusunda uyardı. Cağ kebabı işletmecisi Emre Tanhaş, "Lütfen maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını unutmayalım. Bunları yapmadığımız takdirde bizlerin iş yerleri kapanıyor. Gece-gündüz demeden Covid-19 ile savaşan sağlık çalışanlarının emeğine yazık. Üç kuralı uygulamadığımız için yaşamlarını yitirenler var. Hastalığı yok etmezsek bunun faturasını herkes çok ağır öder" diye konuştu.

Öte yandan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi hafta sonu sokak kısıtlaması da fırsat bilinerek cumartesi günü olduğu gibi bugün de cadde ve sokaklar, özel solüsyonlarla hazırlanan köpüklü ve tazyikli su ile koronavirüs tedbirleri kapsamında yıkandı.


Doğu'da vaka sayıları ikiye katlandı
Doğu'da vaka sayıları ikiye katlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şifanur TAVUS

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Bahar Candan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Can Bartu Fatih Terim Abdullah Avcı Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Doğu'da vaka sayıları ikiye katlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 17:02:37. #1.15#
title