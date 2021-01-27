Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

27.01.2021 10:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:40
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Erzurum, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle şehir merkezindeki çeşmeler, şadırvanlar, kırsaldaki dere ve nehirler buz tuttu.

Çatılarda buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, belediye ekipleri yollarda buz ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da ise dere, nehir ve göletler tamamen dondu.

Dondurucu soğukların yaşandığı kentte, vatandaşlar araçlarının üstünü naylon ve battaniyelerle örttü.

Bina çatılarında metrelerce buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, iş yerlerinin camları da buzla kaplandı.

Kars

Kars'ta da belediye ekipleri, cadde ve kaldırımdaki karları temizleyerek kamyonlarla şehir dışına taşıdı.

Vatandaşlar araçlarını soğuk havadan korumak için üzerine halı ve battaniye örttü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cemal Hünal Guy Ritchie Acun Ilıcalı Engin Akyürek
Spor Okan Buruk Arda Turan Ali Şansalan Ferdi Kadıoğlu Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Rusya Kavga Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 10:40:32. #1.15#
title