Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kars

Kars'ta da Hükümet Konağı önündeki törende, Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Öksüz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Kars Garnizon Şehitliğinde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Kars Garnizon Şehitliği, Kars Şehitliği Müzesi'nin de ziyaret edildiği törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zaferi'nin öneminden bahsederek, "Canlarınızı ve kanlarınızı uğrunda feda ederek miras bıraktığınız bu kutsal vatanın her zerresinin bizlere mukaddes emanetiniz olduğunun şuurundayız. Vatanımızı, milletimizi, devletimizi, bayrağımızı ve bizleri millet yapan değerlerimizi koruma uğrunda bizlere ilham kaynağı olan şehadet ruhunu, ilelebet yaşatmakta kararlı olduğumuzu bir kez daha yürekten haykırıyoruz." dedi.

Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı
Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Zafer Bayramı coşkusu! Sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler dakikalarca alkışlandı
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Atatürk'ün Büyük Taarruz hikayesi: O, kurtuluşumuzu planlarken düşmanları çay partisinde sanıyordu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: İstikamet çizgimiz aynı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Mansur Yavaş Meral Akşener Emine Erdoğan
Magazin Murat Boz Demet Şener Neşet Ertaş Seren Serengil
Spor Muslera Cristiano Burak Yılmaz Samet Aybaba Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Doğu Anadolu'da Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 15:08:20. #1.14#

title