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Diyarbekirspor Token, taraftarıyla 2,1 TL'den buluştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Diyarbekirspor Token, taraftarıyla 2,1 TL'den buluştu

Türkiye'de Fan Token projeleri ile piyasaya adım atan kulüplere Diyarbekirspor da eklendi.

Türkiye'de Fan Token projeleri ile piyasaya adım atan kulüplere Diyarbekirspor da eklendi.

Kripto para piyasasında hacmi 500 milyon doları bulan Fan tokenlar, kulüplere sağladıkları gelirin yanı sıra taraftarlarıyla takım arasında sinerjiyi artırıyor ve bir kazanç sistemi oluşturuyor.

Kısa ve uzun vadeli hedeflerini hem ekonomik hem de sportif yönden ele alan Diyarbekirspor, bu sinerjiden yararlanmak ve takımını geleceğe daha emin ve güvenilir adımlarla taşımak adına "Diyarbekirspor Token (DBS)" adımını attı.

BAŞKAN İLGÜN: DİYARBEKİRSPOR'UN MARKA DEĞERİ YÜKSELECEK

Diyarbekirspor'un geçmişten bugüne, kendini yenilemekten ve geleceğe uyumlu atılımlar yapmaktan vazgeçmediğini belirten Diyarbekirspor Başkanı Turan İlgin, DBS TOKEN ile sürdürülebilir başarı odaklı yaklaşımlarını devam ettireceklerini; bu bağlamda Diyarbekirspor'un marka değerini yükseltecek, taraftarları ile arasında aidiyet duygusunu arttıracak çalışmalar yürütüleceğini açıkladı.

DİYARBAKIR PLAKA KODUNDAN HAREKETLE 21 MİLYON ADETLİK İLK ARZINI 2,1 TL'DEN SATIŞA BAŞLADI VE 21 EKİM'DE BORSADA LİSTELENECEK

Blok Zinciri Teknolojilerindeki öncü şirketlerden Naryex işbirliğiyle Tron tabanlı olarak üretilen DBS TOKEN'in Ön satışları (ICO) Diyarbakır plaka kodundan hareketle 2,1 TL olarak belirlendi.

14 Eylül'de Naryex Kripto Para Borsası'nda satışlarına başlanan DBS Token'in ön satışlarının 21.10.2021 tarihinde sonlanmasını takriben borsada listelenecek. Toplamda 221 Milyon DBS ile Kripto Para Piyasasına adımını atan Diyarbekirspor Token'in başarısından emin olduğunu söyleyen yönetim kadrosu, "Taraftarlarımızın desteklerine ve gücüne güveniyoruz. İnanıyoruz ki takımımızın sporda ve ticarette birlikte ilerleyecek olan istikrarlı başarısı, daha pek çok destekçi edinmemize vesile olacaktır" açıklamasında bulundu.

İnovasyonu ve istikrarı merkezine aldığını belirten Diyarbekirspor Yönetimi; dijital mecraların daha etkin kullanımının gerekliliğinin su götürmez gerçekliğinden hareketle, çok yakında mobil uygulamalarının da çıkacağını, bu sayede taraftarları ile iletişimi daha şeffaf ve interaktif bir düzlemde gerçekleştireceklerini aktardı.


Diyarbekirspor Token, taraftarıyla 2,1 TL'den buluştu

Diyarbekirspor Token, taraftarıyla 2,1 TL'den buluştu

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Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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