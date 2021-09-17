Diyarbekirspor Token, taraftarıyla 2,1 TL'den buluştu

Türkiye'de Fan Token projeleri ile piyasaya adım atan kulüplere Diyarbekirspor da eklendi.

Kripto para piyasasında hacmi 500 milyon doları bulan Fan tokenlar, kulüplere sağladıkları gelirin yanı sıra taraftarlarıyla takım arasında sinerjiyi artırıyor ve bir kazanç sistemi oluşturuyor.

İnovasyonu ve istikrarı merkezine aldığını belirten Diyarbekirspor Yönetimi; dijital mecraların daha etkin kullanımının gerekliliğinin su götürmez gerçekliğinden hareketle, çok yakında mobil uygulamalarının da çıkacağını, bu sayede taraftarları ile iletişimi daha şeffaf ve interaktif bir düzlemde gerçekleştireceklerini aktardı.