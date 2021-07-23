Diyarbakır'da yüksek hava sıcaklığında korona virüse davetiye

Diyarbakır'da yüksek hava sıcaklığı etkisini gün geçtikçe göstermeye devam ederken, Sur ilçesinde bulunan ve çocukların uğrak mekanı haline gelen tarihi Anzele parkında bulunan süs havuzları, bayram gününde de doldu taştı.

Diyarbakır'da yüksek hava sıcaklığı etkisini gün geçtikçe göstermeye devam ederken, Sur ilçesinde bulunan ve çocukların uğrak mekanı haline gelen tarihi Anzele parkında bulunan süs havuzları, bayram gününde de doldu taştı. Korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı süs havuzlarında çocuklar tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalıştı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan ve çocukların uğrak mekanı haline gelen tarihi Anzele parkında bulunan süs havuzları, yüksek hava sıcaklığı bahanesiyle bayram günüde doldu taştı.

Önce yüzdüler, sonra güneşlendiler

Hava sıcaklığının 40 derecenin altına düşmediği Diyarbakır'da evlerinde duramayan bazı çocuklar aileleriyle yüzmeye gelirken, bazı çocuklar ise kendi başlarına süs havuzunda tehlikeye aldırış etmeden yüzdü. Çocukların tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülürken, havuzdan çıkan bazı çocuklar beton zemine uzanıp, güneşlendi.

Süs havuzunda serinlemeye çalışan 12 yaşındaki Abdullah Kurt, "Yüksek hava sıcaklığından dolayı sokakta canımız sıkılıyordu. Bende arkadaşlarımla birlikte geldim burada yüzüyorum. Korona var ama serinlemek için yine de yüzüyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı