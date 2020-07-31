Diyarbakır'da Kurban Bayramı namazı
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Diyarbakır'da Kurban Bayramı namazı

Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te bayram namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılındı.

31.07.2020 07:51 | Son Güncelleme: 31.07.2020 07:57

Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te bayram namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kılındı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde İslam aleminin 5. Harem-i Şerifi olarak bilinen Ulucami'ye gelen vatandaşlar, maske takıp, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde saf tuttu.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, namaz öncesi vaaz verdi. Vatandaşlara toplu bayramlaşma, sarılma ve el sıkışmadan uzak durulması uyarısı yapıldı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, beraberindeki Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi ile tarihi camide namaz kıldı.

Vali Karaloğlu ve Kaymakam Çiftçi, namazın ardından sosyal mesafe kuralına uygun olarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Öte yandan, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikramı yapıldı.

Mardin

Merkez Artuklu ilçesindeki Mehmet-Fatma Edip Yüksel Camisi'ne gelen vatandaşlar, alınan tedbirler kapsamında bayram namazını kıldı.

Beraberinde seccadelerini getiren bazı vatandaşlar namazlarını bahçede kılmayı tercih etti.

Namaz sonrası sosyal mesafeye dikkat ederek bayramlaşan vatandaşlar, daha sonra mezarlıkları ziyaret etti.

Siirt

Siirt Halid Bin Velid Camisi'ne gelen vatandaşlar da yanlarında getirdikleri seccadelerini cami avlusuna sererek sosyal mesafe kuralına uygun saf tuttu.

Din görevlisi Musa Doğrusever, namaz öncesi vatandaşlara toplu bayramlaşma, sarılma, el sıkışma ve fiziksel temastan kaçınmaları uyarısı yaptı.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı namazı

Kaynak: AA

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