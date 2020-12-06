Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor

Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, ikinci gününde devam ediyor.

Diyarbakır'da denetimler kısıtlamanın ikinci gününde de devam ediyor

DİYARBAKIR - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da cuma günü saat 21.00 itibariyle başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, ikinci gününde devam ediyor. Diyarbakır'da güvenlik güçleri denetimlerini sürdürürken, vatandaşların da kısıtlamaya riayet ettiği görüldü.

Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde pazartesi saat 05.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması cuma günü saat 21.00'da başladı. 56 saat sürecek kısıtlamada cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Kısıtlamanın başladığı cuma saat 21.00 itibariyle Diyarbakır'da da sokaklar boş kalırken, kısıtlamanın ikinci gününde de güvenlik güçleri uygulamaya devam edip, tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor. Kentin birçok noktasında polis ekipleri, kimlik ve izin kontrolleri yapıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ