Diyanet tartışılırken gündem olan 'inanç vergisi' Avrupa'da hangi ülkelerde var, nasıl uygulanıyor?

GDiyanet ile ilgili tartışmalar sürerken, Türkiye'de "inanç vergisi getirilmesi" teklifi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimileri teklifi desteklerken, kimileri de karşı çıktı. Peki inanç vergisi başka hangi ülkelerde, hangi şartlarda uygulanıyor?

Diyanet ile ilgili tartışmalar sürerken, Türkiye'de "inanç vergisi getirilmesi" teklifi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kimileri teklifi desteklerken, kimileri de karşı çıktı. Peki inanç vergisi başka hangi ülkelerde, hangi şartlarda uygulanıyor?

Yıllık gelir üzerinden hesaplanan inanç vergisi, özellikle Avrupa'da oldukça yaygın. "Kilise vergisi" olarak da adlandırılan vergi, ülkelerdeki dini kurumları finanse etmek için kullanıyor. Euronews.com'da Görüntüle