KARS (İHA) - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Kars'ta

KARS - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İl Buluşmaları" kapsamında geldiği Kars'ta Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı açıklamada "İl Buluşmaları" için Kars'ta bulunduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri başkanlığı olarak zaman zaman illerimizde buluşmalar yapıyoruz. İl buluşmaları, bugün 35'inci il buluşmamızı Kars'ta yağacağız. Özellikle Sarıkamış şehitlerimizin anılması yıldönümüne denk getirdik ki hem vatandaşlarımızla, görevlilerimizle, din görevlilerimizle, gençlerimizle, üniversitemizle sivil toplum kuruluşları ile bulaşalım. Hem de şehitlerimiz yad edelim. Onlar için okumuş olduğumuz hatimlerin dualarını yapalım. Bu açıdan bizim için Kars ilindeki buluşma gerçekten çok önemli ve anlamlı, inşallah bu buluşmamız verimli bir şekilde bereketli bir şekilde tamamlanır " dedi.

Erbaş, "Milletimizin birliği, beraberliği, dayanışması, yardımlaşması, noktasında katkı sağlar. Gençlerimizle buluşmamız, SRK'larla buluşmamız ve özellikle tüm hocalarımızla, din görevlilerimizle buluşmamız bu çalışmalarımızın ivme kazanmasına vesile olur" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın valilik ziyaretine İl Müftüsü Yusuf Eviş'te eşlik etti.

Erbaş, Cuma Namazını Fethiye Cami'de kılacak. Erbaş daha sonra Fethiye Cami gençlik Merkezi'nin açılışını yapacak.