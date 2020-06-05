DİSKİ Eğil'de altyapı çalışmalarına devam ediyor
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DİSKİ Eğil'de altyapı çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü, Eğil ilçesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

DİSKİ Eğil'de altyapı çalışmalarına devam ediyor
05.06.2020 14:20 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:23

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü, Eğil ilçesinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

DİSKİ Eğil'de başlattığı altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. DİSKİ Eğil Şube Müdürü Şahabettin Efe, 26 kırsal mahalle ve 4 merkez mahalleye hizmet verdiklerini söyledi. Dere. Sarıca, Kaya ve Akalan mahallelerindeki altyapı sorununun giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Efe, "Bizim şu anda karşılaştığımız ciddi bir sorun yoktur. Ancak vatandaşlarımızın bizi doğru anlamalarını bekliyoruz. DİSKİ Eğil Şube Müdürlüğünün bütün imkanlarını vatandaşlarımıza hizmet etmek için kullanıyoruz. Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu döneminde, DİSKİ Eğil Şube Müdürlüğü hizmet binası yapılarak hizmete girmiştir. Birbirinden bağımsız olan şantiye alanı, malzeme deposu ve hizmet binası bu sayede aynı alanda toplanmış oldu. Kale, Yenişehir ve Gündoğuran merkez mahallelerine içme suyu arıtma tesisi daha önce 17 litre debi ile su verilirken, şu an 25 litreye çıkarıldı. Böylece ilçe merkezimize 7 gün 24 saat içme suyu verilmeye başlandı. 1 yıl içinde ilçe genelinde toplamda 2 bin 300 metre içme suyu şebekesi, 200 metre kanalizasyon şebekesi çekilerek halkımız hizmetine sunulmuştur" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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