Dışişleri Kaynaklarından Suriye'ye İlişkin Açıklama

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Rusya ve İran ile her konuda mutabık olduğumuzu söyleyemeyiz. Hem rejim hem de Rusya ve İran, esas terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle Doğu Guta'da sivil halkı da hedef alıyor" açıklamasında bulundu.

Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, son olarak Ankara'da gerçekleşen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne ilişkin öncelikli olarak bölgenin güvenliği ve insani durumun ele alındığı belirtilerek, "Rusya ve İran ile her konuda mutabık olduğumuzu söyleyemeyiz. Hem rejim hem de Rusya ve İran, esas terörizmle mücadele ettikleri gerekçesiyle Doğu Guta'da sivil halkı da hedef alıyor. İranlılar, Türkiye'nin güvenlik endişesini anlayışla karşılıyorlar ancak fikir birliğinde olmadığımız nokta rejimle koordine halinde olunmasını beklemeleri" denildi.

Afrin'den sonra Menbiç ve Tel Rıfat'ın da gündeme gelmesine ilişkin ise, "Tel Rıfat bizim sınırımıza yakın bir bölge, orada bir tehdit oluşmasını istemiyoruz. Tel Rıfat'ın PYD için yeni bir sığınak haline gelmemesi konusunda endişelerimizi yansıttık" değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye-ABD çalışma gruplarında son durum

Diplomatik kaynaklar, Türkiye-ABD Çalışma Grubu Toplantısı için yeni dışişleri bakanının göreve başlamasının beklenildiğini ifade ederek, "ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Ankara'ya yaptığı son ziyarette, Suriye konusunda iki ülke arasında bir anlayışa varıldı. ABD ile Türkiye arasında 8 Mart'ta yapılan ilk çalışma grubu toplantısında potansiyel iş birliğinin ana esasları da ele alındı. Bu kapsamda son görüşmede bir takım ham malzemeler oluşturmuştuk, genel itibariyle yapıcı bir egzersiz başlatıldı. Şuan yeni Amerikan yönetiminin oturmasını, yeni dışişleri bakanının göreve başlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İdlip'teki gözlem noktaları

Açıklamada, Türkiye'nin İdlib'de Astana Anlaşmaları çerçevesinde kurduğu gözlem noktalarına da değinildi. 8 gözlem noktası kurulduğu anımsatılan açıklamada, "Gözlem noktalarının amacı çatışan tarafların arasına girilmesi ve gerginliğin azaltılması. Biz burada gözlemci rolünü üstlenmiş durumdayız, bize yakın olması açısından da önem taşıyor. Rusya ve İran da bizimle uygun adım gidiyor, aşağı yukarı aynı sayıda gözlem noktası kurduklarını biliyoruz. Ancak esas tehlikeli bölgeye girip işi yapan biziz, onlarınki rejimi gözlemek adına sembolik" denildi.

Sahra hastanesine ilişkin ise, "Terörden arındırılmış bölgelerde hayatın normale döndürülmesi ve insanca yaşam imkanlarının sunulması gündeme getirildi. Bu alanda iş birliği beklentimiz de var" denildi. - ANKARA