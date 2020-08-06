Dışişleri Bakanlığından "Yunanistan Mısır deniz anlaşmasına" ilişkin açıklama Açıklaması
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Dışişleri Bakanlığından "Yunanistan Mısır deniz anlaşmasına" ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının, Türkiye için yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından
06.08.2020 19:05 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:11

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasının, Türkiye için yok hükmünde olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu iki ülke arasında deniz sınırı bulunmadığına işaret edilerek, "Bugün imzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız sahada ve masada ortaya konacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sözde sınırlandırılan alanın, Birleşmiş Milletler'e (BM) de bildirilen Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2003'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile imzaladığı anlaşmayla 11 bin 500 kilometrekareden vazgeçen Mısır, Yunanistan'la bugün imzaladığı bu sözde anlaşma ile de yine deniz yetki alanı kaybına uğramaktadır. Bu anlaşmayla Libya'nın hakları da gasp edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye'nin, söz konusu alanda herhangi bir faaliyete izin vermeyeceği ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceği kuşkusuzdur."

Kaynak: AA

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