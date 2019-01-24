Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC'ye Geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu gece saat 21.30'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Çavuşoğlu'nu Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeri karşıladı.

Çavuşoğlu, yarın KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve siyasi parti liderleriyle bir araya gelecek. Çavuşoğlu'nun Kıbrıs konusunda son gelinen aşama ile ilgili görüşmeler yapması bekleniyor.

- Lefkoşa

Kaynak: DHA