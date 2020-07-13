Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşıyla telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, Brezilyalı mevkidaşı Araujo ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, ayrıca Sierra Leone Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Nabeela Tunis ile de video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA