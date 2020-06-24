Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran'dan Kudüs'teki TİKA tabelasının sökülmesine tepki Açıklaması Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yapımı ve onarımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) sağladığı fonla tamamlanan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı duvarındaki TİKA'ya ait tabelaların İsrail polisi tarafından sökülmesine...

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yapımı ve onarımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) sağladığı fonla tamamlanan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı duvarındaki TİKA'ya ait tabelaların İsrail polisi tarafından sökülmesine tepki göstererek, "Tarihsel ve kültürel mirasa gösterilen bu saygısızlığa uluslararası toplum gereken cevabı vermelidir." ifadelerini kullandı.

Kıran, Twitter hesabından, Mescid-i Aksa'nın doğu surları yakınında bulunan Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı'nın duvarlarındaki TİKA'ya ait tabelaların bu sabah İsrail polisi tarafından sökülmesi görüntülerini paylaşarak, şunları kaydetti:

"O tabelaları sökebilirsiniz ama ümmetin gönlündeki Türkiye sevgisini asla sökemeyeceksiniz. Tarihsel ve kültürel mirasa gösterilen bu saygısızlığa uluslararası toplum gereken cevabı vermelidir. O balyoz sadece TİKA'mızın tabelasına değil insanlığın kalbine indirilmiştir."

TİKA tabelası 2010'dan bu yana mezarlıkta asılı duruyordu.

Kaynak: AA