Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi (2)
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Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi (2)

Dinlenme tesisinde otomobilden inen kadın geri dönmedi (2)
Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ - Haberler | Güncel

35 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ TESİSTE BULUNDUDüzce'nin Gümüşova ilçesinde, TEM yolu üzerindeki dinlenme tesisinde eşiyle birlikte mola verdikten sonra kaybolan alzheimer hastası Naciye Özcan, yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta Sakarya'nın Hendek ilçesindeki dinlenme tesisinde jandarma ekipleri...

35 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ TESİSTE BULUNDU

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, TEM yolu üzerindeki dinlenme tesisinde eşiyle birlikte mola verdikten sonra kaybolan alzheimer hastası Naciye Özcan, yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta Sakarya'nın Hendek ilçesindeki dinlenme tesisinde jandarma ekipleri tarafından bulundu. Otostop çekerek TIR ile Hendek'e kadar giden ve dinlenme tesisinde inen yaşlı kadının gece saatlerinden bu yana tesiste oturduğu ve eşini beklediği öğrenildi. Naciye Özcan, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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