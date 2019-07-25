Dilovası'nda duraklar yenilendi

Dilovası Belediyesi şehir merkezinde yer alan otobüs durakları Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması ile yenilendi. İlçe genelinde, ihtiyaç duyulan noktalarda da çalışmalar Hızla yapılıyor.

Kocaeli Büyük Şehir Belediyesi ile Dilovası Belediyesi İlçe sınırları Genelindeki otobüs duraklarını yeniledi. Şehir merkezinde minibüs güzergahı üzerinde yer alan otobüs durakların büyük bir kısmını yenileyen Ekipler ilçe genelinde yapılacak tespitlerle yeni otobüs duraklarını da yerlerine yerleştirecek.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Yaptığımız her hizmet, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve hayatlarını daha modernleştirmek için yapılan hizmetlerdir. Geçtiğimiz aylarda başladığımız durak yenileme çalışmamız sona erdi. Eskimiş otobüs durağı yenilenerek daha modern bir hale getirildi. Işıklı olan yeni duraklar estetik açıdan ilçemize daha güzel bir görüntü sağladı" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA