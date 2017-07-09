Dijital Ekranlar Sağlık Sektöründe Nasıl Kullanılıyor?

iDisplay İş Geliştirme ve Proje Satış Yöneticisi Murat Yılmaz digital ekranların sağlık sektöründe nasıl kullanıldığını Wise TV'ye açıkladı.



Sağlık sektöründe dijital ekranlar aracılığıyla doktor isimlerinin, fotoğraflarının ve özgeçmişlerinin görüntülenebildiğini söyleyen Yılmaz hasta kabul standları arkasında yer alan bu ekranlar sayesinde doktor sıra listelerini görmenin mümkün olduğunu belitti. Yılmaz ayrıca dijital ekranların mekan içinde farklı noktalara konumlandırılmasıyla muayene sırası bekleyen hastaların sıkılmasını engellemek adına bilgi ve içerik oynatıcı olarak kullanılabildiğini de sözlerine ekledi.