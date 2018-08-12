Dicle Nehri'ndeki Islah Çalışmasıyla Cizre Farklı Bir Görünüme Kavuştu

ŞIRNAK'ın bugüne kadar çatışma, operasyon ve şiddet olayları ile gündeme gelen Cizre ilçesinde DSİ tarafından yapılan ıslah çalışması ile ilçe merkezinden geçen Dicle Nehri'nin 16 kilometrelik bölümüne sahil oluşturuldu. Taş tahkimat ve sahil düzenlemesi ile birlikte nehrin iki yakasına parklar ve yürüyüş yolları yapıldı.

Geçen yıllarda terör olaylarıyla gündeme gelen Şırnak'ın Cizre ilçesi, DSİ 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nün ilçe merkezinden geçen Dicle nehri yatağında yaptığı çalışmayla güzel bir sahile sahip oldu. Daha önce boğulma vakalarının yaşandığı, kum ocakları nedeniyle yatağı bozulan ve kanalizasyon suları nedeniyle kokudan yanına yaklaşılmayan Dicle Nehri'nin 16 kilometrelik sahil kenarı, bir seyir terası haline getirildi.

Dicle Nehri toplu makineli çalışması ıslahı ve yatak tanzimi projesi kapsamında ilk aşamada Cizre şehir merkezinde 8 kilometrelik taş tahkimat yapılması öngörülürken, Milli Savunma Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda şehir merkezinden Yakacık mevkiine kadar 21.5 kilometrelik bölümün taş tahkimatı yapılması kararlaştırıldı. 2017 yılının Aralık ayında başlayan çalışmalar, 6 aylık bir sürede tamamlandı. Çalışmalarla nehir yatağı temizlendi ve çevresinde büyük parklar ve yürüyüş yolları yapıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 10'uncu Bölge Müdürü Ali Gökyel, DSİ Bölge Müdürlüğü'nce geçen yıl Cizre ilçesinde 8 kilometrelik kesimde bir çalışma yapmayı planladıklarını, ancak daha sonra bu alanı 21 kilometreye kadar çıkardıklarını söyledi. Müdür Gökyel, çalışmalar kapsamında DSİ'nin çeşitli illerinden getirilen makinelerle işe başladıklarını ifade ederek, "İlk etapta Cizre'nin içerisindeki karayolu köprüsünün sağlı sollu kısımlarındaki çöplük alanlar temizlendi. Seddelerle tahkimatlı kesit oluşturuldu. Buradaki çalışmalar tamamen bitmiş vaziyettedir. Buradaki çalışmalar bittikten sonra Cizre Belediyesi'nce rekreasyon alanları oluşturuldu. Vatandaşların rahatlıkla çıkıp gezebileceği ve dinlenebileceği alanlar oluşturuldu. Ayrıca Cizre ilçesinde taşkına maruz alanların da korunması sağlanmıştır. Bu çalışmalarla birlikte toplamda yaklaşık olarak 250 bin metreküp kazı istifi taş tahkimatı yapılmıştır. 850 bin metreküp temizlik yapılmıştır. Toplamda da Yakacık mevkii ile beraber yüzde 60'lık bir seviyeye gelmiştir. Cizre'nin içerisinin tamamı temizlenmiş vaziyettedir. 30'a yakın makine çalışmalarını halen devam ettirmektedir. Cizre içerisinin içerisindeki kesimde toplam 6 aylık bir süre içerisinde çalışmalar yapıldı" dedi.

ÖNCESİ VE SONRASINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER FARKI ORTAYA KOYDU

Ali Gökyel, çalışmaların tamamlanmasıyla ilçenin muhteşem bir görünüme kavuşturulduğunu söyledi. Gökyel, kum ocakları nedeniyle nehir yatağında çok düzensiz bir kesit oluştuğunu, bu kesitin düzenlemesinin yapıldığın, kanalizasyonların nehre akmasının önlendiğini ve çöplerin temizlendiğini ifade etti. Gökyel, çalışmalar başlamadan bölgede havadan çektikleri görüntüler ile çalışmalar bittikten sonra çektikleri görüntüleri karşılaştırıldığında aradaki farkın net olarak ortaya çıktığını ve 6 aylık bir çalışma ile muhteşem bir sahil yapıldığını kaydetti.

- Şırnak