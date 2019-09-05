Dicle Elektrik'ten açık hava sinema etkinliği

05.09.2019 14:35

Dicle Elektrik, kendi bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla açık hava sinema etkinliği düzenledi.



Dicle Elektrik İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından Diyarbakır'da organize edilen etkinlik çalışanların da ilgisini çekti. Nostaljik bir ortamda gerçekleşen etkinlik için akşam mesaiden çıkan şirket çalışanları, daha önceden belirlenen alanda toplandı. Yapılan ikramların ardından İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) departmanı tarafından hazırlanan ve iş kazalarına dikkat çeken kısa bir film gösterimi gerçekleşti. Daha sonra çalışanlar toplu halde, nostaljik bir ortamda oynatılan filmi izledi.



Açık hava sinema etkinliğine bazı yöneticiler de katıldı. İnsan Kaynakları Direktörlüğü yetkilileri, ilk kez gerçekleştirilen bu etkinlik ile zaten yoğun iş yükü altında çalışan personelin biraz olsun bu ortamdan sıyrılarak moral ve motivasyonlarını artırmayı amaçladıklarını söyledi. Yetkililer, şirket çalışanları arasındaki iletişimi artıracağına da inandıkları bu tür etkinlikleri devam ettirmeyi hedeflediklerini kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA