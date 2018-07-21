Leonardo Dicaprio'dan Yenilenebilir Şebekesiz Güneş Enerjisi Mesajı

Dünyaca ünlü aktör ve çevre gönüllüsü Leonardo DiCaprio, Tanzanya'dan yaptığı bir paylaşımda elektrik şebekelerinin ulaşamadığı bir köydeki Maasai ailesinin güneş paneliyle elektrik elde ettiği anın bir fotoğrafını paylaşarak "şebekesiz güneş enerjisinin" yenilenebilir enerjilerden elektrik üretiminin önemine dikkat çekti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VAKFI VE KÜRESEL İKLİM EYLEM ZİRVESİ'DEN ALINTI YAPTI

Dünya genelinde hala 1 milyara yakın insanın şebeke elektriğine erişimi olmadığına dikkat çeken çevre gönüllüsü DiCaprio, Birleşmiş Milletler Vakfı'nın ve Küresel İklim Eylem Zirvesi (Global Climate Action Summit) hesabından alıntı yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

"Tanzanya'da Simanjiro Bölgesi Terraat beldesinden birkaç kilometre uzakta yaşayan Massai ailesi, ulusal şebeke köylerine kadar ulaşmadığı için bir fotovoltaik panel ve Mobisol sistemi ile elektriğini kendisi sağlıyor.

ŞEBEKESİZ GÜNEŞ PANELİ SAYESİNDE ELEKTRONİK CİHAZLAR ŞARJ OLABİLİYOR

"Bu donanımla Maasai ailesi üç cep telefonu, iki radyo ve bir feneri şarj edebiliyor.

"Telefonlar aile büyükbaş hayvanlarını otlatmak için yer ararken de irtibatta kalmalarını sağlıyor.

ŞEBEKESİZ ENERJİ KARBON EMİSYONLARINI AZALTMAYA YARIYOR

"Dünya genelinde 1 milyara yakın insanın hala şebeke elektriğine erişimi yok.

"Bunun gibi güneş enerjisiyle çalışan şebekesiz sistemler insanların hayatlarını iyileştirmek ve iklim değişikliğine neden olan karbon emisyonlarını azaltmak için büyük önem taşıyor.

KÜRESEL İKLİM ZİRVESİ

Fotoğraf ise Eylül'de gerçekleşecek Küresel İklim Eylem Zirvesi öncesinde #EyeOnClimate (#Gözümüzİklimde) farkındalık kampanyası kapsamında fotoğrafçı @marcogarofalophoto tarafından çekildi.