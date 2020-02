DHA YURT BÜLTENİ - 9

03.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:42

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Serkan Deprem'in (27), Osmaniye'deki babaevine acı haberi ulaştı.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli Uzman Çavuş Serkan Deprem, Esad rejiminin gece saatlerinde bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit oldu. Evli ve bir çocuk babası şehit Deprem'in acı haberi, Düziçi ilçesi istiklal Mahallesi'nde ikamet eden babası Cemal Deprem'e verildi. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken, ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Deprem'in ne zaman defnedileceği konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü

Şehidin ağabeyinin komutana sarılarak ağlamasıTaziyeye gelen kalabalıktan genel ve detaylarŞehit evine Türk bayrakları asılması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü (2)

'HİÇBİR GÜÇ VE SALDIRI BİZİ YILDIRAMAYACAK'Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın ailesinin evine, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, taziye ziyaretine geldi. Hiçbir güç ve saldırının yıldıramayacağını belirten Kumartaşlı, "Maalesef bugün sabah Suriye İdlib bölgesinde askerimize yapılan hain saldırı sonucunda şehitlerimizden biri, Afyon ilimiz Sandıklı ilçemiz Kusura köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan. Şehidimiz 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kara kuvvetleri emrinde piyade uzman onbaşı olarak göreve başlamış. Şehidimiz bekar ve 1994 doğumlu. Kaymakamlık ve askeri yetkililer tarafından aileye bilgi verildi. Cenaze töreni şehidimizin ilimize getirilmesi sonucu askeri yetkililer tarafından bildirilecek. Şehit ve gazi aileleri olarak şunu söylüyoruz; hiçbir güç ve saldırı bizi yıldıramayacaktır. Hain terör örgütleri hak ettikleri cezayı bulacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Annenin ambulansa bindirilip götürülmesiBayrak asılırken görüntüBayraktan detay görüntüİsmail Kumartaşlı'nın açıklamaları

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

Düzce'de iş insanı ölü bulundu

DÜZCE'de, 6 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan iş insanı Fethi Gürsoy (70), yol kenarında çalıların arasında ölü bulundu.Düzce Kültür Mahallesi'nde oturan Fethi Gürsoy, 28 Ocak günü evinden ayrıldı. Fethi Gürsoy'un evine dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalara rağmen Fethi Gürsoy bulunamadı. Bugün, Çamköy Mahallesi'nde yol ile fındık bahçesi arasında çalıların arasında yatan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonucu ölen kişinin Fethi Gürsoy olduğu anlaşıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fethi Gürsoy'un cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Bir süredir unutkanlık sorunu yaşadığı öğrenilen Fethi Gürsoy'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Polis inceleme yaparken görüntüPolis ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Riskli okul eğitime kapatıldı, veliler taşımalı eğitim eylemi yaptı

TRABZON'un Düzköy ilçesinde, ilave kat inşaatı sonrası duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle sömestir tatilinin ardından kapatılan, Alazlı İlkokulu bahçesinde toplanan veliler, ilçede çeşitli okullara taşımalı sistemle gönderilmesi kararlaştırılan çocuklarını okula göndermedi. Çocuklarının, mahalle dışındaki okullara taşınmasına tepki gösteren veliler, okulun bahçesini sınıfa dönüştürdü, öğrenciler de gönüllü ana sınıfını öğretmeni eşliğinde ders çalıştı. Mahalledeki bazı kamu binalarının okula dönüştürülüp, burada eğitim görmelerini isteyen veliler, taleplerine olumsuz yanıt almaları halinde çocuklarıyla okul bahçesinde toplanacaklarını söyledi.Düzköy'e 15 kilometre uzaklıktaki Alazlı Mahallesi'nde, 1996 yılında eğitim hayatına başlanan Alazlı İlkokulu'na, yaklaşık 8 yıl önce kapasitesinin artırılması için ilave 1 kat inşa edildi. Bu katın ardından zamanla okulun bazı duvarlarında çatlaklar oluştu. Sömestir tatilinde ise okulun duvarlarında oluşan çatlakların büyümesi ve risk oluşturması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce harekete geçildi ve akademisyenler ile uzmanlar eşliğinde okulda inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından risk oluşturduğu saptanan okulun kapatılmasına karar verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, velilere ulaşarak, okulda eğitim gören 110 öğrencinin, ilçedeki çeşitli okullara nakledilip, burada eğitimlerini sürdüreceğini bildirdi.VELİLERDEN TEPKİÖğrencilerin mahallelerinin dışındaki okullara taşınmasına tepki gösteren veliler, yakınlarındaki bazı kamu binalarının okula dönüştürülüp, çocukların burada eğitim görmelerini istedi. Taleplerine olumsuz yanıt alan veliler, sömestirin ardından ders başı yapacak çocuklarını okula göndermedi. Veliler, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte kapatılan Alazlı İlkokuluna gelerek tepkilerini sürdürdü. Okul bahçesinde, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra yakılan ateşlerin yanına taburelerde ve yerlerde oturan çocuklar, kitap okudu. Mahalle sakinlerinde ana sınıfı öğretmenliği bölümü öğrencisi Cansu Kurt eşliğinde ders yapan öğrenciler de okullarının onarılmasını istedi. Veliler, taleplerine olumsuz yanıt almaları halinde her sabah, çocuklarıyla okul bahçesinde toplanacaklarını söyledi.'ÇOCUĞUMU NASIL UZAK BİR OKULA GÖNDEREBİLİRİM'Mahallelerinde okul istediklerini söyleyen öğrenci velisi Miyase Hacısalihoğlu, "Çocuklarım ilkokul öğrencisi. Burada sabah onları okula getirip akşam alıyorum. Ana sınıfına çocuğumu nasıl uzak bir okula gönderebilirim. Burada tarlamı bağımı bahçemi, sırtımdaki küçük çocuğumu bırakarak nasıl öteki çocuğumun peşine ilçede ki okula gidebilirim. Burada çocuklarımız gözümüzün önündeydi. Bir sıkıntıları olduğu zaman, hastalandıklarında, üzerlerini pislettiklerinde, altına yaptığı zaman kim yardımcı olacak. Mahallemizdeki okula gidip gelme imkanım var ama başka bir yere gitme imkanımız yok. Bizim çocuklarımızı uzakta okutmak için maddi imkanımız da yok. Buna bir çözüm bulunsun yoksa çocuklarımızı mahallemizdeki okul hariç başka bir okula göndermeyeceğizö diye konuştu.'MAHALLEMİZ OKULSUZ KALMASIN'Mahallenin nüfusunun kalabalık olduğunu vurgulayan öğrenci velisi Pınar Kurt, "Benim 4 yaşında kas hastası engelli kızım var. Şu an kızım evde aç. Sabah 6'dan beri burada okul önünde bekliyoruz. Bu mahallede az sayıda bir öğrenci yok. Burası kalabalık bir mahalle. Okulumuzun yıkılmasına karşı değiliz. Sadece okulumuz yerine ya yeni bir okul yapılsın ya da mahallemizde bulunan boş kamu binaları var, onlar okula çevrilsin. Mahallemiz yeter ki okulsuz kalmasın. Şimdi çocuğumu ilçedeki okula göndersem toplantı olduğu zaman veya çocuğumun bir sıkıntısı olduğu zaman kas hastası kızımı evde nasıl bırakıp okula gideceğim. 15 kilometrelik yol var oraya. Çocuğumu uzaktaki okula gönderemem. Bize bir çare bulunsunö dedi.'BİZİ DE TAŞIMALARI GEREKİYOR'Yetkililerden yardım istediklerini söyleyen öğrenci velisi Mürvet Kara, "Bugün okulun ilk günü. Çocuklarımız maalesef sınıflarda olması gerekirken okulun bahçesinde soğukta oturuyorlar. İlkokul çağındaki çocuklarımız mahallemizde okusun istiyoruz. Okulumuz yıkılacaksa yeniden yapılsın, yıkılmazsa da mevcut olan okulumuz da sağlamlaştırma yapılsın. Bakanımızdan bu konuda yardım istiyoruz. Bu kadar öğrenci kış günü mağdur. Çocuklarımızı taşımalı sistemde okutacaklarsa bizi de taşımaları gerekiyorö ifadelerinde bulundu. 'UZAKTAKİ OKULA GİTMEK İSTEMİYORUM'Uzakta eğitim görmek istemediğini söyleyen öğrenci Efecan Kara, "Başka bir okula gitmek istemiyorum. Ben astım hastasıyım. Servise binerek uzakta bir okula gitmek istemiyorum. Okulumu çok seviyorum. Burada eğitim hayatıma devam etmek istiyorumö dedi.'ÇOCUĞUM ENGELLİ NASIL YAPACAĞIM?'Çocuğu bedensel engelli olan Abdul Hamit Kurt ise, "Çocuğum doğuştan yüzde 80 engelli. Biz nasıl yapacağız ? Sabah sırtımda okula getirip, akşam aynı şekilde çocuğumu eve geri götürüyordum. Çocuğum ilçede okursa bunun okuma hakkını da elinden almış olacaklar. Tuvalete gidemiyor zaten çocuğum. Altını kim değiştirip, yemeğini yedirecekö diyerek yardım istedi.İNCELEME VE TESPİTLER SÜRÜYORÖte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve uzman akademisyenlerce, duvarlarında çatlaklar oluşan okulda tespit ve incelemelerin sürdüğü, hazırlanacak rapor doğrultusunda da okulun onarılması ya da yıkılıp, yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Okulun bahçesinde toplanan veliler ve öğrencilerden görüntüler-İstiklal marşının okunması-Ateş etrafında öğrencileri ve velilerin toplanması-Ateş etrafında öğrencilerin tabureler ve yerlere oturarak ders yapmaları-Mahalle sakinlerinden anasınıfı öğretmenliği okuyan Cansu Kurt eşliğinde çocukların ateş başında ders işlemesi-Çocuklara çay ikramı-Röportajlar-Muhabir (Aleyna KESKİN) anonsu-Haber genel ve detay görüntüleri

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR TRABZON

Eşini zincirle boğarak öldüren kocaya 20 yıl hapis cezası

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Öztürk'ü (45) elinden bıçakla yaralayıp, ardından zincirle boğarak öldüren Ercan Öztürk'ün (51) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık Öztürk'e 20 yıl hapis cezası verirken, Zeynep Öztürk'ün ailesi mahkemenin kararına itiraz edeceklerini söyledi.Efeler Mahallesi'ndeki 2'nci Sanayi Sitesi'ndeki dükkanında inşaat malzemeleri satışı yapan 1 çocuk babası Ercan Öztürk, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Zeynep Öztürk ile boşanmaya karar verdi. 3 Nisan 2019'daki boşanma davası öncesinde Ercan Öztürk, iddiaya göre, daha önce işyerini üzerine yaptığı eşinden tapuyu kendisine devretmesini istedi. Zeynep Öztürk bunu kabul etmeyince, 22 Mart 2019'da, ikili arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İşyerinin kepengini indiren Öztürk, çocuğunun annesi Zeynep Öztürk'e elindeki bıçak ve zincirle saldırdı. Boğuşma sırasında Zeynep Öztürk elinden yaralandı. Ercan Öztürk'ün boğazına doladığı zincirden kurtulmayı başaramayan Zeynep Öztürk, boğularak can verdi. Sağlık ekiplerini arayan Ercan Öztürk, ardından da polisi aradı. Ercan Öztürk gelen polis ekibine teslim oldu. Zeynep Öztürk'ün cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Efeler ilçesinin kırsal Savrandere Mahallesi'nde toprağa verildi.'ÇOK PİŞMANIM'Öztürk hakkında, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Ercan Öztürk, avukatı, öldürülen Zeynep Öztürk'ün babası Ahmet Adlı, kardeşi Osman Adlı, Adlı Ailesi'nin avukatı ve CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz katıldı. Mahkemede avukat ve tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Ercan Öztürk ifade verdi. Sanık Öztürk, pişman olduğunu belirtip, "Keşke bu olay yaşanmasaydı. Hem kendisinden hem de ailesinden özür diliyorum. Zeynep, dükkana gelmese bu olay yaşanmazdı" dedi. Son sözü sorulan sanık Öztürk, "Takdir mahkemenindir" diye karşılık verdi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Öztürk'e 20 yıl hapis cezası verdi.'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'Duruşma çıkışında, mahkemenin verdiği kararı kabullenemediklerini, itiraz edeceklerini belirten öldürülen Zeynep Öztürk'ün babası Ahmet Adlı, "Bizim istediğimizin çok altında bir ceza verdiler. Kızımın çok seveni vardı. 100 yıl ceza bekliyordum. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bir üst mahkemeye itirazda bulunacağız" dedi. Osman Adlı da, "Ablamı öldüren kişiye müebbet hapis cezası verilmesini bekliyorduk. Bu dava sonucunda sütten çıkmış ak kaşık gibi oldu. Daha önceki darp raporları göz önünde bulundurulmuyor. Neymiş başkasından gelen bir mesaj varmış eğer mesajla insan öldürülüyorsa herkes birbirini öldürsün. Bu olay bu kadar basitse sanığa 20 yıl vereceklerine, serbest bıraksınlar bundan daha iyi olurdu" diye konuştu.'KARARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'CHP Efeler Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz ise, olayın yaşandığı ilk günden beri Adlı Ailesi ile temasta olduklarını belirtip, "Duruşmaları takip etik. Ama maalesef adalet yine erkekten yana oldu. Olayı tüm kadın cinayetlerinde olduğu gibi namus cinayetine çevirdiler. Ölen öldüğüyle kaldı. Kendisini savunamıyor. Geride kalan ne derse bir sonuç elde ediliyor. Biz de bu davanın peşini bırakmayacağız. Aileyle birlikte gerekli itirazları yapacağız ve her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Kadın cinayetlerinin olmadığı, çocuk istismarının olmadığı bir ülke istiyoruz. Ama bu kararlar üzerine maalesef her gün kadın cinayetleri artarak devam edecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------------Adliye önünden görüntü-Öldürülen zeynep Öztürk'ün babası Ahmet Adlı ve kardeşi Osman Adlı ile röp.-CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz ile röp.-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

Metruk yapılar yıkıldı

ANTALYA'nın Muratpaşa İlçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki metruk binalar yıkıldı. Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz'ın girişimleriyle yıkılan iki metruk binanın yerine çocuk parkı yapılacak.Kızıltoprak Mahallesi 963 Sokak üzerinde uyuşturucu bağımlıları ve tinercilerin meskeni haline gelen iki metruk bina, Muratpaşa Belediyesi'nin iş makineleri tarafından yıkıldı. Çevrede yaşayan vatandaşlara binaların huzursuzluk verdiğini belirten mahalle muhtarı Mustafa Yılmaz, yıkılan yapıların yerine çocuk parkı yapılacağını söyledi.Bu tür binaların uyuşturucu kullananlara mesken olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Antalya Valimiz Mühir Karaloğlu'nun da talimatı var. Boş ve kullanılmayan metruk yapıların yıkılmasına yönelik. Muratpaşa Belediyesi ve Muratpaşa İlçesi Emniyet Amirliği ile ortaklaşa yaptığımız çalışmaların ardından tespit ettiğimiz binaların yıkılına başladım. İkisi bugün yıkıldı. 10'a yakın yapı daha yıkılacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Metruk yapıların yıkılma görüntüsü-Yıkım yapan kepçe görüntüsü-Yapının üzerine su atan çalışan görüntüsü-Vatandaşların yıkımı izleme görüntüsü-Muhtarın çalışmalarını izleme görüntüsü-Muhtar Mustafa Yılmaz'ın röportajı-Yıkılmış yapıdan detay görüntüler-Muhtar ve polislerin metruk binalar yıkılmadan önce inceleme yapma cep telefonu görüntüleri

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

İhracat, 2020 yılına rekorla başladı TÜRKİYE'nin ihracatı 2020 yılı ocak ayında yüzde 6,1 artışla 14 milyar 765 milyon dolar oldu. TİM Başkanı İsmail Gülle, "2020 yılına Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gurur ve sevinci ile başlıyoruz. İnanıyorum ki, 2020 yılının tamamı da tıpkı bu ay gibi aylık ihracat rekorlarını tek tek aşarak ilerleyeceğimiz bir yıl olacak" dedi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2020 yılı ocak ayı geçici dış ticaret verilerinin açıklandığı toplantıyı Hatay'da gerçekleştirdi. Antakya Müze Otel'de gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, değerlendirmelerde bulundu. TİM Başkan Vekili Zeki Kıvanç, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, TİM Yönetim Kurulu üyeleri ve ihracatçı birliklerinin başkanlarının katılımıyla verileri açıklayan Başkan İsmail Gülle, ocak ayında ihracatın, Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre yüzde 6,1 artışla 14 milyar 765 milyon dolar olarak rekor tazelediğini, son 12 aylık ihracatın ise 181,6 milyar dolara ulaştığını bildirdi. İhracat rekorunun 180,7 milyar dolar ile bir üst çıtaya taşındığı 2019 yılının ardından 2020 yılının içeride ve dışarıda önemli gelişmeler ile başladığına dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle şunları söyledi: "ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarında birinci faz anlaşmanın imzalanması ile küresel piyasalarda pozitif bir ortam oluşurken, Brexit'te de sürecin iyice belirginleşmesi Avrupa pazarı başta olmak üzere yatırım ve taleplerde bir hareketlilik yaşattı. Türkiye ekonomisinin 2019'un 3. çeyreğinden itibaren pozitif büyüme trendine girmesinin ve ekonominin çarklarının hızlanması ise ithalat rakamlarına yansımış görünüyor. İthalat hacmi, Türkiye ekonomisindeki hareketlenmeye bağlı olarak, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 19 artarak 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bununla birlikte ihracattaki rekor artışların da etkisiyle, ihracatın ithalatı karşılama oranı da ocak ayında yüzde 76,8 ile yüksek bir oranda gerçekleşti. İhracatçılarımızın var güçleriyle, ticaret diplomasimizin saha neferleri olarak yüksek bir performansla yürüttükleri çalışmalar küresel ticaretin büyüme ortalamasının hayli üzerinde bir ihracat artış tablosu ile taçlanıyor, göğsümüzü kabartıyor. Ülkemizin ihracat performansı rakiplerimiz ve hedef pazarlarımız ile karşılaştırıldığında başarılı ivmesi ile öne çıkıyor. İhracatçılarımızın dinamizmi, doğru rota tespitleri ve stratejik kararları, hükümetimizin destekleri ile 2020 yılında da küresel arenadaki pozisyonumuzu daha iyi noktalara taşıyor, taşımaya da devam edecek."'REKORLARI TEK TEK AŞACAĞIZ'2019'da proaktif stratejileri ile küresel ticaretin tüm engellerini aşan ihracatçıların, 2020 yılında normalleşme sürecine giren küresel koşullarda başarılı bir ivme sergileyeceklerini söyleyen Gülle, "2020 yılına Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirmenin gurur ve sevinci ile başlıyoruz. İnanıyorum ki, 2020 yılının tamamı da tıpkı bu ay gibi aylık ihracat rekorlarını tek tek aşarak ilerleyeceğimiz bir yıl olacak" dedi.'HIZ KESMEDEN BÜYÜYORUZ'İhracat ailesinin hız kesmeksizin büyümeye devam ettiğini söyleyen Gülle, "2019 yılında ihracat ailemiz 90 bin 617 firmaya ulaştı. Baktığımızda, ithalat yapan firma sayısı ile neredeyse 10 bin firmalık bir fark yakalamış durumdayız. İşte bu tablo; ihracat farkındalığının ve ihracatın tabana yayılma sürecinin de başarı ile uygulandığının gurur verici tablosudur. TİM de bu büyük ailenin sorumluluk ve bilinci ile çalışıyor, Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye için İhracat Ana Planında işaret edilen yolda kabiliyetlerimizi ve pazar becerilerimizi geliştirebilmek adına yeni nesil çalışmaları hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.'OLUMLU KOŞULLAR OLUŞUYOR'Faizlerdeki gerilemenin ihracatın finansmana erişiminde olumlu koşulların oluştuğu bir sürece işaret ettiğini belirten Gülle şunları kaydetti: "2016 yılından bu yana ilk defa 2 yıllık tahvil faizlerimizin 9,96 ile tek haneye gerilediğini görüyoruz. Bu süreç piyasa faizlerine de yansıyarak yatırım ortamının daha da iyileşmesini sağlayacaktır. Bizler de bu süreçte ihracata, yeni pazarlara ve ürün geliştirmeye odaklanarak, yeni stratejiler ile ihracatçılarımızı potansiyel anlamda en doğru pazarlara yönlendireceğiz. Geçtiğimiz yıl başlatmış olduğumuz yıllık ihracat raporunun 2020 yılı için hazırladığımız versiyonu bitmiş durumda. Önümüzdeki günlerde raporumuzu ihracat ailemiz ve tüm kamuoyu ile paylaşacağız. 2020'den 2030'a doğru projeksiyonlarımızı, potansiyel pazarlarımızı, temel ihracat stratejilerimizi ihracatçılarımızın bilgisine sunacağız. Avantajlı olduğumuz ürün ve ürün gruplarıyla ilgili en hızlı, en doğru ve en derin bilgiyi aktararak, KOBİ'lerimizi ve ihracatçılarımızı kısa vadede çok daha başarılı noktalara ulaştırmaya gayret ediyoruz."OCAK'TA 1499 FİRMA İHRACAT AİLESİNE KATILDIOcak ayı ihracatına ilişkin detaylara değinen TİM Başkanı şunları söyledi: "Ocak ayında ihracat ailemize 1499 firmamız daha katıldı. İhracata yeni başlayan bu firmalarımız, ocak ayında 80,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Firma özelinde bakıldığında, ocakta toplam 38 bin 165 firmamız ihracat gerçekleştirdi."OTOMOTİV SEKTÖRÜ LİDERLİĞİNİ KORUDUOcak ayının lideri, 2,4 milyar dolarlık ihracat ile otomotiv sektörü oldu. Otomotivi, 1,7 milyar dolar ihracat ile kimyevi maddeler ve 1,5 milyar dolar ihracat ile hazır giyim ve konfeksiyon sektörleri etti. 9 sektörümüzün ihracatında yüzde 10'un üzerinde artış gerçekleşti. Ocak ayının en güçlü performansına imza atanlar ise yüzde 29 artışla 256 milyon dolar ihracat gerçekleştiren yaş, meyve ve sebze, yüzde 22 artışla 185 milyon dolara ulaşan fındık ve mamulleri ile yüzde 21 artışla 222 milyon dolara ulaşan halı sektörü oldu. Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına bakıldığında 199 ülke ve bölgeye gerçekleştirdiği ihracatla kimyevi maddeler birinci, 187 ülke ile çelik ve hububat sektörleri ikinci, 182 ülke ile demir metaller ve demir dışı üçüncü oldu.AB'NİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 50'YE YÜKSELDİOcak ayında ihracatçılar, ülkemizin bayrağını 214 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başardı. Bu ülkelerin 132'ine ihracat artarken 100 ülkede artış yüzde 10'un, 38 ülkede ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke ise 1,4 milyar dolar ile Almanya, 889 milyon dolar ile İtalya ve 870 milyon dolar ile Birleşik Krallık oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 49,2 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67,1 olarak gerçekleşti. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği'nin ihracatımızdaki payı ocakta yüzde 50 oldu.EN DİKKAT ÇEKİCİ ARTIŞ YÜZDE 110 İLE KARABÜK'TE YAŞANDIİllerin ihracatına bakıldığında; ocak ayında 53 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 5,6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 110 artışla 30 milyon dolar ihracata imza atan Karabük, yüzde 33 artışla 11 milyon dolara ulaşan Kırklareli ve yüzde 33 artışla 17 milyon dolar ihracat yapan Giresun'da oldu. Karabük'te çelik, makine ve hazır giyim, Kırklareli'de hububat ve Giresun'da fındık sektörleri ocak ayında ihracat başarısını pekiştirdi.174 ÜLKEYE 4,4 MİLYAR TL İLE İHRACAT YAPILDIAy boyunca 174 ülkeye ihracatta TL kullanıldı, toplam rakam 4,4 milyar TL oldu. 6404 firma ocak ayında beyannamelerinde Türk Lirası'nı tercih etti. Miktar bazında ihracatta ise ocakta yüzde 13,9 artışla 12,9 milyon tona ulaşıldı. Son olarak, ocak ayında euro dolar paritesinin etkisi negatif yönlü 197,8 milyon dolar oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Toplantı tabelasının detay görüntüsü-Katılımcılardan genel ve detay görüntüler-Toplantının genel görüntüleri-TİM BAŞKANI İsmail Güllü nün açıklamaları

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY,

Yolcu otobüsüyle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, 3 tekerlekli elektrikli bisikletle çarpıştığı yolcu otobüsünün altında kalan Beycan Özpınar (60), yaşamını yitirdi.Kaza, saat 12.00 sıralarında, Dinar- Afyonkarahisar yolunda, ilçe merkezindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Beycan Özpınar, kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisikletle kavşağa yaklaşırken, sağ şeritten sol şeride geçmek için manevra yaptığı sırada, sol şeritte giden Nurullah Belin (30) yönetimindeki 65 AV 245 plakalı, Best Van Turizm'e ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle bisikletten düşen Özpınar, otobüsün arka tekerinin altında kaldı. Durumu fark eden otobüs şoförü, hemen aracı durdururken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Özpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemenin ardından Beycan Özpınar'ın cansız bedeni, Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza sırasında Beycan Özpınar'ın başında kask bulunmadığı belirtildi. Otobüs şoförü Nurullah Belin ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Otobüs ve içindeki yolcular da polis merkezine getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Olay yerinden görüntüPolis merkezi önündeki otobüsten görüntüler-Genel ve Detay

HABER- KAMERA: Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar),

Şiddetli lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi

BURSA'da etkili olan lodos nedeniyle teleferik seferleri iptal edildi.Bursa'da sabah saatlerin başlayan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı 51 kilometre olarak ölçülen lodos nedeniyle kent merkezi ile Uludağ arasında alternatif ulaşım sağlayan teleferik seferleri iptal edildi. Bursa Teleferik A.Ş. sosyal medya hesabından "Tesisimiz bugün şiddetli rüzgar nedeni ile tam gün kapalı olacaktır" paylaşımını yaparken, meteoroloji lodosun yarın etkisini artıracağını belirtti.

Görüntü Dökümü: -----------------------------Teleferik hattından görüntüler-Teleferik binasından görüntüler-Teleferik hattı kapalı yazısı görüntüler-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

Polisten, Tuana'ya sürpriz doğum günü

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, polisleri çok seven 5 yaşındaki Tuana Kılıç, doğum gününde polislerin sürprizi ile karşılaştı. Polisler, Tuana'yı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.Darıca Kazım Karabekir Mahallesi'nde oturan Nevsim Kılıç, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlunun polisleri çok sevdiğini belirterek, polisleri doğum gününe davet etti. Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen babanın isteğini kırmayarak, polis memurlarını Kılıç ailesinin evine gönderdi. Tuana, dün doğum gününde kendisini ziyaret eden polisleri görünce çok mutlu oldu. Polisler, Tuana'nın doğum gününü kutlayıp, hediye verdi. Tuana polislerle birlikte pasta kesip, doğum gününü kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------------Polislerin, Tuana'yı ziyaret etmesi-Tuana ile görüşmeleri-Genel ve detay görüntüler

HABER: Ceylan DEMİR/DARICA(Kocaeli),

Yapımı tamamlanan okullarına dönmek istiyorlar ZONGULDAK'ta, 3 yıl önce yenisi yapılmak üzere yıkılan Gazi Ortaokulu'nun öğrencileri ve veliler, 'Okulumuzu istiyoruz' yazılı pankartlarla kendi okullarına dönmek için yürüyüş düzenledi. Başka okula taşınan öğrencilerin aileleri, yapımı tamamlanan okullarına dönmeyi beklerken, Mithatpaşa İlkokulu'nda eğitime devam edeceklerini öğrenince eylem yaptı.Mithatpaşa Mahallesi İsmetpaşa Sokak'ta bulunan Gazi Ortaokulu, 3 yıl önce yerine yenisi yapılmak üzere yıkıldı. Öğrenciler, geçici olarak Mithatpaşa İlkokulu'na taşındı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri, velilere, inşaat bitince öğrencilerin tekrar okullarına döneceğini açıkladı. Yapımı tamamlanan okullarına dönmeyi bekleyen öğrencilerin Mithatpaşa İlkokulu'nda eğitime devam etmesi kararlaştırıldı. Bunun üzerine veliler ve öğrenciler, alınan karara tepki gösterdi. Geçen hafta yürüyüş yaparak, Vali Erdoğan Bektaş ile görüşen öğrenci ve veliler, okullarına dönmek istediklerini belirtip, olumsuz yanıt aldı. Eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemin ilk gününde veliler, çocuklarıyla birlikte 'Okulumuzu istiyoruz' pankartlarıyla eylem yaptı. Yapımı tamamlanan Gazi Ortaokulu'nun önünden yürüyüşe başlayan, yaklaşık 50 kişiden oluşan öğrenci ve veliler, Madenci Anıtı önünde basın açıklamasında bulundu. Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Sümer, sadece okullarına dönmek istediklerini söyledi. Okullarına dönmemeleri durumunda çocuklarının kalabalık sınıflarda eğitime devam etmek zorunda kalacağını anlatan Sümer, "Yeni yapılan Gazi Ortaokulu'nun 750 kişilik olduğu söylenerek, öğrenci sayısı az, diyorlar. Mithatpaşa İlkokulu'na geçici olarak taşınmadan önce 409 öğrencimiz vardı. Mithatpaşa'da yer olmadığı için sınıflarımızı kapattırdılar. Mithatpaşa İlkokulu'nun eski binası Gazi ilkokulu'na verilmek isteniyor. Okula bir bakılsın. İlkokul için mi yoksa ortaokul için mi müsaittir. Çocuklarımız küçük sıralar ve sınıflarda eğitim yaptı. Yeni okulun hayalini kurarak bu sıkıntılara katlandılar" dedi.Basın açıklamasının ardından öğrenciler ve velileri, Gazipaşa Caddesi'ni takiben valilik binası önüne kadar yürüyüş yaptıktan sonra eylemlerine son verdi. Milli eğitim yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Öğrenci ve velilerin toplanması-Basın açıklaması

-Yürüyüş

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

