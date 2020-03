DHA YURT BÜLTENİ - 7 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı törenle kutlandı (2) ŞEHİTLER ABİDESİ'NE ZİYARETÇanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü törenlerinin koronovirüs tedbirleri kapsamında iptal edildiği Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne az sayıda da olsa ziyaretçi geldi.

Malatya'da üniversite öğrenimi gören Fadime Taşyürek, Kahramanmaraş'tan ailesiyle birlikte daha önce yaptıkları tatil planı kapsamında şehitliği ziyaret ettiklerini söyledi. Ailesiyle birikte Şehitler Abidesi'ni gezen Taşyürek, "Bizim tatile çıktığımız süreçte koronavirüs çok gündeme gelmemişti. Gelmişken Çanakkale'yi de görmek istedik. Şehitlerimizi yalnız bırakmak istemedik. Virüs şehitlerimizi ziyarete engel olmadı. Bugünü onların yanında geçirmek istedik. Biz de törenler olur yoğunluk olur coşkuyla geçer diye düşünüp geldik ama törenler iptal olmuş. İnşallah bu süreç biter ve vatanımız bu sıkıntıları atlatır. Biz de tekrar buraya geliriz" dedi. Güven Yaşar ise İstanbul'dan ailesiyle birlikte Çanakkale'ye gezmeye geldiklerini ifade etti. Koronavirüsün ziyaretlerine engel olamayacağını ifade eden Yaşar, "Şehitliğimizi ziyaret ettik, şehitlerimiz için fatihamızı okuduk dua ettik" diye konuştu. Ayten Yiğit de, şehitlere olan manevi borçlarını ödemek için İstanbul'dan Çanakkale'ye geldiklerini belirterek, "Bu önemli günde şehitlerimiz yalnız bırakmamak için buradayız. Ne olursa olsun ister hastalık isterse savaş biz buradayız. Onlar sonuçta bizim için burada savaşıp şehit düştüler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şehitler Abidesinin drone ile görüntüsü-Şehitler Abidesini ziyaret eden vatandaşlardan görüntü-Fadime Taşyürek ile röp.-Güven Yaşar ile röp.-Ayten Yiğit ile röp.-Burak Gezen anons.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE,

==============================

Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 2'nci gün

TUNCELİ'de, Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun dün devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama ve kurtarma çalışması, bugün de sürdürüldü. Güneş'in Kahramanmaraş'tan gelen anne ve babası, aramanın devam ettiği bölgede Vali Tuncay Sonel ile görüşerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde eğitim yapan, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin kullandığı bot dün devrildi. Bottaki 4 asker, suya düştü. Askerlerden 3'ü, kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Güneş'in akıntıya kapılmasının ardından bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van jandarma komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ emniyet müdürlüklerinde görevli su altı arama- kurtarma polislerinin yanı sıra Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. ÇALIŞMALAR 7 KİLOMETRELİK ALANDA YÜRÜTÜLÜYORKar sularının erimesi ve yağış nedeniyle Munzur Nehri'nde su seviyesinin giderek yükselmesi ve hızının da artmasıyla arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Arama- kurtarma ekiplerinin, Güneş'in suya kapıldığı Anafatma mekvisinden Tunceli'ye kadar olan 7 kilometrelik alanda başlattığı çalışma devam ediyor. AİLESİ BÖLGEYE GELDİJandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'tan gelen anne ve babası arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede Vali Tuncay Sonel ile görüştü. Sonel, aileye arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Arama çalışmalarını yapıldığı bölgeArama çalışmalarına katılan ekipleriEkiplerin Munzur Nehri'nde arama çalışmalarıBölgede alınan güvenlik önlemleriGüneş'in anne ve babasının olay yerine gelmeleriVali Tuncay Sonel'in incelemeleriGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ

==============================

Nobel ödüllü Aziz Sancar'ın Mardin'deki evi müze oluyor

NOBEL ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğduğu ve doktorluk yaptığı sırada yaşadığı Mardin'in Savur ilçesindeki evi müzeye dönüştürülüyor.Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın doğup, büyüdüğü ve bilim insanı olma fikrinin oluştuğu ev müzeye dönüştürülüyor. Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen Sancar'ın evi Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle müzeye dönüştürme çalışmaları devam ediyor. 3 katlı 36 odalı tarihi konağın sıva, boya, kapı, pençe doğramalarının tadilatı, gereken yerlerin yenilenmesi, mekanların elektrik ve sıhhi tesisat aksamlarının onarılması, tavan ve zemin döşemesinin yenilenmesi, çatı yalıtımı için gerekli çalışmalar yapılıyor.Müze tamamlandığında Prof. Dr. Aziz Sancar'a ait oda çalışma odası olarak tasarlanıp, günümüze kadar yer aldığı bilimsel çalışmalar, çalıştaylar, Nobel ödülü görsel olarak sergilenecek. Ana odaların birinde ödül almasını sağlayan hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğu haritalandıran araştırmalar ve 2015 yılında Nobel ödülünü almasını sağlayan çalışmaların süreciyle ilgili görseller dijital olarak izlenebilecek.Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gençlere rol model olan bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın hatırasını yaşatmak için tarihi konağı müzeye dönüştüreceklerini söyledi. Restorasyon çalışmaların devam ettiğini anlatan Yaman, "Tarihi konağın müzeye dönüştürme projesini Sancar ailesi ile birlikte karara bağladık. Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu çalışmaya destek veriyoruz. Çalışmalar devam ediyor ve kısa sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Savur ilçemize gelen misafirlerimizin istifadesine sunmuş olacağız. Böylelikle hem o zaman diliminin orijinal halini koruyacağız hem de gençlere rol model olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın hatırasını orada canlı tutacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Savur'dan detayRestorasyon çalışmalarıEvden görüntüİşçilerin çalışmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN

=============================

Bitlis'te Çanakkale zaferinin 105'inci yılı kutlandı BİTLİS'te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü, düzenlenen programla kutlandı.Atatürk Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Aytürk Uslu, İl Müftüsü Faysal Geylani ve askerler katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Bitlis Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Şehit ve Gaziler Derneği çelenkleri anıta sunuldu. Program saygı atışının ardından İl Müftüsü Faysal Geylani tarafından dua edildi. Program şehir mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Vali ve protokol üyelerinden görüntü-Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması-Çelenklerin sunulması-İl Müftüsü tarafından dua edilmesi-Şehit mezarına çelenk karanfil sunulması-Protokol üyelerinin mezar başında dua etmesi

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

===========================

Yerel şiveyle koronavirüs tedbirlerini anlatıp, güldürdü

ISPARTA Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün'ün kente özgü şiveyle koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirleri sosyal medyada paylaştığı video ilgi çekti. Kiminin eleştirdiği kiminin destek verdiği videoyla ilgili Gözgün, "Amacımız şaklabanlık yapmak, işi sulandırmak değil. Uyarıda bulunmak" dedi.Isparta Belediyesi Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, kente özgü şiveyle koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirleri sosyal medyada paylaştığı videoda anlattı. Facebook'ta paylaşılan 2 dakikalık videoda tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıkla mücadele edilmesini öğütleyen Gözgün'ün videosu, ilgi çekti. Gözgün'ün yerel şiveyle "Bakın bi, şindi korona va ülkede. Ortalık gırıla gidiyo. Hökümet bi sürü tedbirle aldı" diye başlayıp, önlemleri sıraladığı videosu bazı çevrelerden eleştiri alırken, bazıları da takdir etti.Başkan Yardımcısı Gözgün, Demirören Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladığı videoyu ve eleştirelleri değerlendirdi. Gözgün, "Yaptığım açıklamada da belirttiğim gibi bu virüsle ilgili devletimiz her türlü tedbiri alıyor. Ancak ben 4. katta oturuyorum aşağıya bir bakıyorum yaşlı amcam elini arkasına koymuş rahat rahat geziyor. Sokakta banka oturmuş hava alıyor. Devlet işin ciddiyetinde ama halk olarak bunu yaptığımız söylenemez. Ben de farkındalık oluşturmak adına Isparta şivesiyle böyle bir uyarıda bulunmak istedim. Bu videoyu TBMM Başkanvekili Isparta Milletvekilimiz Sayın Süreyya Sadi Bilgiç de izlemiş. Az önce beni telefonla arayarak, 'Başkan şu ana kadar bu konuyla ilgili izlediğim kamu spotlarından daha etkili olmuş' diyerek tebrik etti. Amacımız şaklabanlık yapmak, işi sulandırmak değil. Uyarıda bulunmak. Her şerde bir hayır vardır sözüne inanan bir milletiz. Çocuklarımız sinemaya gittiğinde popcorn yiyor ama annesinin evde daha iyi mısır patlattığından haberdar değil. ya oturun evinizde bir izole olun. Orada da dediğim gibi Kemal Sunal filmleri izleyin. Ne kadar masum filmler. Ailece birlikte zaman geçirin birbirinizin kıymetini anlayın. Sokakta işiniz varsa tamam ama yoksa da dışarı çıkmayın" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Fahrettin Gözgün'ün videosu

HABER-KAMERA: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

===========================

Karantina altındaki otelden çay-kahve teşekkürü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), koronavirüs nedeniyle otelde karantina altında bulunan 750'si turist, 785 kişinin çay, kahve çağrısı üzerine her katta çay-kahve istasyonları kuruldu. Oteldeki Türk rehber ve turistler, DHA aracılığıyla teşekkür videosu gönderdi.Gazimağusa'nın Bafra bölgesindeki beş yıldızlı otele 8 Mart'ta giriş yapan ve şüphe üzerine 9 Mart'ta hastaneye götürülen 2 Alman turistte koronavirüs tespit edilince tüm otel karantinaya alındı. Karantina altındaki otelde 2 Alman turistte daha koronavirüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4'e yükseldi. Otelde çoğu 75 yaş üstü 750 turist, Türkiye'den 10 rehber ve yaklaşık 25 kişilik personel ile birlikte toplam 785 kişi bulunuyor.Türk rehberler, çektikleri videoda, özellikle temizlik ve hijyen konularında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını söyledi. Karantinadaki otelde odalarından çıkamayan müşteriler ve rehberler, şartlarının çok kötü olduğundan, çay- kahve servisi dahi alamadıklarından yakındı.BAKANLIK DEVREYE GİRDİKonuya ilişkin haber sonrasında KKKTC Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Oteldeki hem çay-kahve, hem de hijyenik açıdan tüm ihtiyaçlar giderildi. İlk videosunda "Bir ihtiyaç var ki çok önemli. O da çay ve kahve. Ne olur bir yolu varsa çay ve kahve tedariki sağlayalım otele" çağrısında bulunan turist rehberi Ersel Karaman ve turistler, gönderdikleri yeni video ile destek verenlere teşekkür etti.Çağrılarının üzerinden 24 saat geçmeden otele 300 civarında su ısıtıcı ile çay ve kahve gönderildiğini belirten Ersel Karaman, "Dışarıdan belki ufak tefek gibi görünse de, 700'ü aşkın kişinin, hele hele üst yaş grubu olduğunu da düşünürsek, insanların odalarından çıkmasının yasak olduğu bir ortamda bir sıcak içecek insanları epey rahatlatıyor. Bunun tedarik edilmiş olması zaten hemen sonuç gösterdi, hemen odalara dağıtıldı ve insanlar gerçekten değişim yaşadı. Daha önce gelen talepler ve bize yaşattığı stresten epey uzağız şu an" dedi.KARANTİNA DANSIKaraman ve turistler, KKTC Sağlık Bakanı, Otelciler Birliği ve Kıbrıs halkının dışarıdan kendilerine verdiği manevi destekten dolayı teşekkür etti. Yeni görüntülere göre, her kattaki ihtiyaç istasyonlarına çay-kahve, su ısıtıcıları ve bardak tedariği yapıldığı görüldü. 10 Mart'tan itibaren karantinadaki turistlerin 14 günlük karantina süreci 24 Mart'ta sona erecek. Otelde bütün koridorlara müzik yayını yapılmaya da başlandı. Bu sırada bir turist odasından çıkarak koridorda hem kendi başına, hem de personelle dans etti. Turistlerin büyük bölümü de otel bahçesine çıkarak çeşitli gösterilerle personele teşekkür etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Sevinen turistlerdenTuristlerin alkışlamasıOynayan bir turist ve otel personelinin görüntüsü

Ersel Karaman'ın açıklaması

HABER- KAMERA: Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: DHA