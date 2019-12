DHA YURT BÜLTENİ - 6

24.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:48

Karadeniz'de 69 noktada yangın: 5 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (4)

YANGIN ALANI SAYISI 69'A YÜKSELDİKaradeniz Bölgesi'nde Trabzon, Ordu, Giresun ve Artvin 'de dün akşam başlayan orman ve örtü yangın alanlarının sayısı, 69'a ulaştı. Trabzon'da 37, Ordu'da 23, Giresun'da 8 ve Artvin'de 1 olmak üzere 69 noktada yangın çıktı. Yangınların çoğu, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Devam eden yangınlara, belediye ve orman ekipleri müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nce 22 ilden yangın söndürme ekipleri, Karadeniz Bölgesi'ne yönlendirildi.ORMAN GENEL MÜDÜRÜ: SABOTAJ BULGUSU YOKTrabzon'a gelen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Trabzon'da dün başlayan 37 yangının 22'sinin söndürüldüğü açıklayan Karacabey, "7'si kontrol altında, 8 yangını ise şu anda kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Sabotaj olduğuna dair elimizde bulgu yok. Çoğu Karadenizli vatandaşlarımızın bu mevsimde maalesef bahçelerinde yapmış oldukları temizlik sonucu çıkan artıkları yakmalarından kaynaklanıyor. Şiddetli rüzgar olması, yaklaşık 20 gündür yağmur düşmemiş olması, yerdeki kurumuş yaprakların rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve devam eden yangınlar bunlar. Karadeniz'in yapısında, burada yerleşim yerleri arazide dağınık vaziyette bulunuyor. Yangınlar yerleşim yerlerine yakın noktalar. 3 ev akşam itibarıyla Arsin ilçesinin Güneyce Mahallesi'nde tedbir amaçlı boşaltılmış durumda. Şu an için o evlerde herhangi bir tehlike, tehdit söz konusu değil. Yangın o evlere yaklaşmadan kontrol edildi. Şu an için yerleşim yerleri açısından tehdit söz konusu değil" dedi.'22 İLDEN TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ'Trabzon'da 8 noktada yangınların sürdüğünü söyleyen Karacabey, "Rüzgarın gün içinde çok şiddetlenmeyeceği bilgisini aldık. Şu anda 48 araç, 250 kişilik personel, belediyelerimize ait itfaiye aracı, 12 iş makinesiyle birlikte çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Trabzon'a ülkemizin değişik illerinden 22 farklı noktadan da ekiplerimizi sevk ettik. İnşallah kısa sürede kontrol altına almayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

TSK'nın askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı kararı Konya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında 23'ü muvazzaf 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis, 23 ilde başlattığı operasyonda şu ana kadar 7 şüpheliyi gözaltına aldı. 23 şüpheliyi yakalamak için operasyon sürüyor.Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 30 askerin kimliği tespit edildi. Bu kapsamda, 7'si daha önce ihraç edilen 23'ü muvazzaf toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.Gözaltı kararı üzerine de Konya merkezli 23 ilde sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonda şu ana kadar 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 23 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Sur'da yeniden inşa edilen evlerde sona doğru - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015 yılında terör örgütü PKK'nın kazdığı çukur ve hendeklerin ardından yaşanan çatışmalarda zarar gören ve bir bölümü yıkılan evlerin yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından inşa edilen evlerin büyük bölümü tamamlandı. Evlerin, 2020 yılında hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Merkez Sur ilçesindeki Fatihpaşa, Savaş, Hasırlı, Cevatpaşa, Cemal Yılmaz ve Dabanoğlu mahallerinde PKK'lı teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle güvenlik güçlerince 11 Aralık 2015'te başlatılan operasyonlar 10 Mart 2016 günü tamamlandı. Teröristlerin kazdığı hendekler on binlerce insanı mağdur ederken, operasyonun düzenlediği 6 mahallede bin 100 konut tahrip edildi. Hendek ve barikatların kurulduğu mahallelerin teröristlerden arınmasıyla 2016 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sur ilçesinin 6 mahallesinde yenileme çalışmaları başladı. 'DİYARBAKIR'IN MİMARİSİNE UYGUN İNŞA EDİLİYOR'Diyarbakır mimarisine uygun ve koruma kurullarının onaylarıyla gerçekleştirilen projeyle bin 500 konut, 10 butik otel, çok sayıda iş yeri inşa çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla Sur ilçesinin özel bir alana kavuşacağını anlatan Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, "Bugün geldiğimiz aşamada 579 yapının ihaleleri yapıldı ve teslim aşamasına gelen yapılar var. Kısa süre içerisinde teslim edilecek yapılar var. Bu mahallelerimizde tamamı projelendirilen 1500 konut olacak. Bunların yanında iş merkezleri ve 10 butik otel olacak. Bu evlerin tamamı Diyarbakır'ın mimarisine, kültürüne değerlerine ve kazanımlarına uygun bir şekilde inşa ediliyor ve hepsi Sur'un yüksekliğini geçmeyecek şekilde 2 katlı yapılıyor. Tamamlandığında Sur'un çehresini tamamen değiştirecek ve 33 medeniyetin izlerinin korunarak Diyarbakır'ın kültürünü yansıtan, değerlerini yansıtan özel bir alana kavuşmuş olacağız. Geldiğimiz bu aşamada 579 yapı hızlı bir şekilde yükseliyor. Bir kısmı tamamlandı. Alipaşa, Fatihpaşa ve Hasırlı mahallerindeki yapıların da bir kısmı tamamlandı. Alipaşa Mahallesi'ndeki yapıların bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ üzerinden açık ilanla satışa çıkartıldı. Şu anda Fatihpaşa Mahallesi'ndeyiz. Burada da konutların bir kısmı tamamlandı. Önümüzdeki süreçlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli işlemlerden sonra buralar da hak sahiplerine teslim edilecek" dedi.'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN MAHALLEMİZ YOK'Sosyal medyada Sur ilçesinde halen sokağa çıkma yasağı uygulandığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Kaymakam Çiftçi, teröristlere yönelik operasyonların sona ermesinin ardından Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını söyledi. Çiftçi, "Sur'da çatışma sürecinin sona ermesinden sonra sokağa çıkma yasağı olan bir mahallemiz yok. Tabi burası bir şantiye alanı ve yoğun bir çalışma var. Şantiye alanının içerisine girişle ilgili bir kısıtlamanın dışında şuanda Sur'un hiçbir mahallesinde sokağa çıkma yasağı yok. Bütün mahallelerimizde rahatlıkla insanlar geliyor ve önceki dönemlerle kıyaslanmayacak kadar bir turist yoğunluğu var. Bu ihya ve inşa süreci içerisinde Sur'un sadece 6 mahallesi ile ilgili bir çalışma yapılmadı. Gazi, Melikahmet ve İzzetpaşa Caddesi'nde çok ciddi bir çalışma yapılıyor ve oradaki dükkanların tamamında cephe yenilemeleri, sokak sağlıklaştırmaları yapıldı ve tamamı tarihi görünümlü Sur'a yakışır ve Sur'un değerleri korunarak yapılan çalışmalar neticesinde gerçekleştirildi. Sur'un hem aydınlatma çalışmaları hem sokak sağlıklaştırma çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindi" diye konuştu.'TÜRKİYE'DE VE HATTA DÜNYADA EŞİNE AZ RASTLANABİLİR DEĞERLERE SAHİP'Kaymakam Çiftçi, Diyarbakır'daki surların önemine de değinerek, dünyada eşine az rastlanabilir bir değere sahip olduğunu söyledi. Önümüzdeki yıllarda Sur'a gelecek turist sayısında artış yaşanacağını anlatan Kaymakam Çiftçi, şunları söyledi: "Önceki yıllarla kıyaslanmayacak derecede bir turist akını var. Diyarbakır'da, Sur'da yakalanan huzur iklimiyle kentte önemli bir turist akınının sağlanmasını hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 500 bin turisti ağırladık. Bu sene sonu itibariyle bunun iki katına çıkacağını bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Diyarbakır'da 5 milyon turisti ağırlayabilecek potansiyele ve değerlere sahip olduğunu biliyor ve görüyoruz. Burası 33 medeniyete ev sahipliği yapmış. Türkiye'de ve hatta dünyada eşine az rastlanabilir değerlere sahip. Kültürüyle, medeniyetiyle, sanatıyla ve kadim bir şehir olması itibariyle Türkiye'de ve dünyada eşine az rastlanır bir şehir ve bu şehir güzel şeyleri hak ediyor, güzel işleri hak ediyor, güzel çalışmaları hak ediyor. Bütün gayretimiz bu şehre yakışır, bu şehrin insanına yakışır ve bütün dünya milletleriyle paylaşacağımız bu ortak değerleri daha iyi bir şekilde millete sunmak ve bu noktada çalışmalar her geçen gün bir önceki günden daha iyi olacak şekilde devam ediyor. İnşallah Sur için Diyarbakır'ımız için her gün bir öncekinden daha güzel olacak."

Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek kurtardı Gaziantep'te şarampole devrilen otomobil alev aldı. Kazadan kısa süre sonra olay yerinden geçen 2 polis memuru patlama ihtimaline rağmen aracın yanına giderek, kendini güçlükle dışarı atan sürücü O.K.'yi kurtardı. O arlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.Şehitkamil ilçesinde dün gece meydana gelen kazada O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak boş bir arazide şarampole devrildi. Alev alan otomobilin sürücüsü kendini güçlükle dışarı atarak olduğu yerde bayıldı. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan 2 polis memuru kazayı görerek yanan otomobilin yanına gitti. Polis memurları aracın patlama riskine rağmen otomobil sürücüsünü sürükleyip, güvenli bir alana götürdü. Polislerin durumu bildirmesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye götürürken, itfaiye ise yanan aracı söndürdü. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise olay yerindeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bankta unutulan valiz ekipleri harekete geçirdi

İzmit'te bir banka şubesinin arka penceresi önündeki bankın yanına bırakılan valiz ve battaniye polisi alarma geçirdi. Valiz, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı.İzmit Ömerağa Mahallesi Dar Sokak'taki bir bankın yanına bırakılan valiz ve battaniyeyi gören vatandaşlar polisi aradı. Bölgeye gelen polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Bir banka şubesinin arka penceresi önündeki bankın yanında bulunan valiz için bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giydikten sonra valizi fünye ile kontrollü olarak patlattı. Valizin boş olduğu görüldü.Sokak tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı. Patlatılan valiz ve yanındaki battaniye ise polis tarafından götürüldü.

Yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Şazime Hancı'nın (38), yumurta kabuklarından yaptığı eserler ilgi görüyor. Hancı, Türkiye'de yumurta kabuğunu sanata dönüştüren tek kadın olduğunu söyledi.Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü'nden mezun olan Şazime Hancı, tavuk, kaz, hindi ve deve kuşu yumurtalarına işlediği desen ve figürlerle onları birer sanat eserine dönüştürüyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra sanat atölyesi ve birçok kurumda da kurs açan Hancı, ebru sanatından filografiye, ahşap boyamadan amiguramiye birçok alanda eğitim verdi. Hancı, atölyesindeki tezgahında, yumurtaların altında küçük delikler açıp içini boşaltıyor. Yumurtanın kabuklarına çizdiği desenleri küçük matkap uçları kullanarak sanat eserine dönüştüren Hancı, yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de bu işi yapan tek kadın olduğunu söyledi.ÇOK GÜZEL SONUÇLAR ALDIKHancı, bir taraftan çocuklarına baktığını, diğer taraftan da bu işi yaptığını anlatarak, "Bitlis'in Tatvan ilçesindeki karma sanat atölyemizde sanat faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bundan yaklaşık 3 ay önce yumurta sanatına merak saldık. Bu konuyla ilgili birçok araştırma yaptık. Araştırmalarımız doğrultusunda Türkiye genelinde yumurta sanatını icra eden çok fazla sanatçı yok. Sadece birkaç sanatçı var. Fakat kadın olarak bu sanatla uğraşan hiç yok. 3 aylık bir çalışmam sonucunda yumurtalar üzerinde işlemeler yapmaya başladım. Çok güzel sonuçlar aldık. Kaz, hindi, deve kuşu yumurtası gibi farklı yumurtalar getirterek çalışmalarımızı devam ettirdik. Bunu yaygınlaştırdık. Çalışmalarımızdan sonra yoğun ilgi ve talep gördük. Türkiye Kaz Birliği'nden siparişler aldık. Bir hindinin, kazın etinden ve tüyünden ziyade yumurtaların sanata dönüştürülmesi, onlar tarafından da çok büyük bir ilgi gördü" dedi.BÖLGEDE SANATA RAĞBET ARTTIBu işi yaptıktan sonra bölgede sanatın rağbet görmeye başladığını ifade eden Hancı, "Türkiye genelinde çok fazla yaygın olmayan bu sanata, Bitlis'ten bir kadın olarak destek vermek istedim. Özellikle deve kuşu yumurtaları çok nadir bulunan yumurtadır. Biz bu çalışmaları deve kuşu yumurtalarından da yapıyoruz. Deve kuşu yumurtalarının bırakıldığı yerlerde akrep, haşere, örümcek ağı gibi şeyler olmuyor. Biz yumurtaları işledikten sonra lamba haline getirip, aksesuar yapıyoruz. Aynı şekilde diğer yumurtalarımızda da, aynı hassasiyeti gösteriyoruz. Çünkü çok meşakkatli, uzun süren bir işlem sonucunda bu yumurtaları elde ediyoruz. Bu yüzden çok hassas davranmamız gerekiyor. Türkiye geneline gönderdiğimiz siparişlerimizi de fanus içinde kargolayıp gönderiyoruz. Ciddi bir sipariş alıyoruz. Biz bunlardan gelir de elde ediyoruz. Bu gelir de burada çalışan kadınlara katkı oluyor. Bu tür sanatlar çok yaygın değiller. Bu yüzden aldığımız siparişler doğrultusunda ciddi gelirler elde ediyoruz" diye konuştu.Kursiyer Zehra Firdevs Cengiz ise, daha önce evde yumurta kırdıktan sonra kabuğunu hep çöpe attığını, ancak bundan böyle sanat eserine dönüştürüldüğünü söyledi. Cengiz, "Yumurta sanatıyla tanıştım. Bu sanatla tanıştıktan sonra yumurtanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Ne kadar güzel şeyler yapacağımızı ve para kazanacağımı gördüm. Bunu güzel bir sanata dönüştürmek adına Şazime Hoca'nın yanına geldim. Ona yardım ediyoruz. Güzel çizimler yaptıktan sonra yumurtaları deliyoruz. Çok güzel sonuçlar ortaya çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

Marangoz atölyesindeki 100 yıllık zeytin ağacı görenleri şaşırtıyor

Mersin'de bir marangoz atölyesinin içinde bulunan asırlık zeytin ağacı, görenleri şaşırtıyor. Atölyeyi kurarken çatıyı ağaca göre inşa ettiğini belirten atölye sahibi Mehmet Ateş, zeytin ağacına gözü gibi bakıyor.Merkez Toroslar ilçesi Alsancak Mahallesi'nde 10 yıl önce marangoz atölyesinin işletmesini alan Mehmet Ateş, yaklaşık 100 yaşındaki zeytin ağacını kesmeye kıyamadı. Ateş, "Atölyeyi kurarken çatımızı zeytin ağacına göre yüksek yaptık. Zeytin ağaçları özel ağaçlardır. Ben de zeytin ağaçlarını çok severim, değer veririm. Düzenli bakımını yapıyoruz. Ağacı görenler şaşırıyor. Ağaçla fotoğraf çektiriyorlar. Önemli olan bir ağacı dikmek değil bakmak. Evinizde nasıl bir çiçeğe bakıyorsanız biz de zeytin ağacına öyle bakıyoruz. Düzenli suluyoruz, mesleğimiz tozlu olduğu için tozunu alıyoruz. Yılda bir defa budama yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl bir miktar zeytin verdi bu yıl daha fazla ürün bekliyoruz" dedi.Atölye sahibi Ateş, kuşları da unutmayarak onlar için iş yerinin duvarına yuvalar astı. Asırlık zeytin ağacına sahip çıkan atölye sahibi Mehmet Ateş'i tebrik eden mahalle sakinleri ise, zeytin ağacının yaklaşık 100 yıldır dikili olduğunu söyledi.Atölyenin simgesi haline gelen zeytin ağacını görenler ilk başta şaşırsa da, sonrasında atölyeye girerek, zeytin ağacıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor.

