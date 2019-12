DHA YURT BÜLTENİ -3

12.12.2019 09:53 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:53

Adana'da 52 firarinin yakalanması için şafak operasyonu

Adana'da, farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan 52 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon başlatıldı. Çok sayıda firarinin yakalandığı operasyon sürüyor.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olan toplam 52 kişinin adreslerini belirledi. Bu sabah da operasyon için düğmeye bastı. Şafak vakti başlatılan operasyonda şu ana kadar aranan ve firari olan çok sayıda kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyon sürüyor.

Görüntü Dökümü-------------Polislerin baskın yapılan evin önüne yürümesiPolisin, baskın yapılacak evin bulunduğu binanın kapısı çalmasıPolisin, pencere camına vurarak vatandaşı uyandırmaya çalışmasıPolislerin, başka bir polisi kaldırarak binaya tırmandırmasıPolislerin binaya girmesiPolis araçlarından görüntüYakalanan firarilerin, polis nezaretinde sağlık kontrolüne getirilmesiHaber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

'Başka Alperenler ölmesin' diye kartlı sistem geliştirdiler

İzmir'in Çiğli ilçesinde, serviste unutulduktan sonra hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümü üzerine, bir servis firması, aynı acının tekrarlanmaması için araçlarına kartlı sistem taktırdı. Sistem sayesinde şoförlerin araçtan inmeden önce aracı kontrol ettiğini belirten firmanın İzmir Bölge Yöneticisi Deniz Kezer (38), "Amacımız, başka Alperenlerin ölmemesi" dedi.Çiğli ilçesi Köyiçi Mahallesi'nde 15 Ağustos 2017 tarihinde, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis minibüsü şoförü Taner İşgören (47) ile rehber personel Dilara K.'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada Dilara K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan Alperen, yaşamını yitirdi.Bir servis firması, bu tarz durumun tekrarlanmaması için servis araçlarına kartlı sistem zorunluluğu getirdi. Bu sayede öğrencilerin daha güvenli bir şekilde yolculuk yapacağını ve benzer olayların tekrarlanmayacağını söyleyen servis firmasının İzmir Bölge Yöneticisi Deniz Kezer, projenin örnek olması gerektiğinin altını çizdi.KART BASILMAZSA PARA KESİLİYORProje hakkında bilgi veren Deniz Kezer, şöyle konuştu: "Alperen Sakin'in serviste unutulup hayatını kaybetmesiyle birçok şey değişti. Olayın ardından her firma kendine çekidüzen vermeye yöneldi. Biz de, daha farklı bir boyutta işin içine daldık ve otomasyon firmamızla ortak çalışarak bir kartlı sistem geliştirdik. Servis araçlarımızın arka kısmına bir kart okuyucu yerleştirirken, şoförlerimize de okutmaları için kartlar verdik. Son çocuğumuz servisten indikten sonra 10 dakika içinde sürücünün, elindeki kartı okutması gerekiyor. Kart okutulmadığı takdirde, okul görevlilerimize uyarı mesajı gidiyor ve görevli de hemen şoförü arayarak uyarıyor. Kartın basılmaması durumunda ise şoförler, günlük hak edişlerini alamıyorlar. Kart basmak için minibüsün arka kısmına yürümek zorunda olan şoförler, koltukta unutulan bir çocuk olursa onları da görüyorlar. Bunun yanı sıra serviste unutulan eşyalar da böylelikle kolayca teslim ediliyor."VELİLER UYGULAMADAN MEMNUNİlk olarak İzmir'de başlatılan, ardından da çeşitli illerde uygulanan kartlı sistemi daha da geliştirmek istediklerini belirten Kezer, "Türkiye'de 60'ın üzerinde okula servis hizmeti veren araçlarımızda bu sistemi kullanıyoruz. Amacımız daha fazla okulda sistemi uygulayabilmek. Umarım projemizle diğer firmalara da örnek oluruz. Sistemi geliştirmeye ve daha iyi yerlere getirmeye de çalışıyoruz. Bir dikkatsizlik, Alperen Sakin'in canına mal oldu. Amacımız başka Alperenlerin ölmemesi" ifadelerini kullandı.Servis şoförü Bülent Baygel (58) ise, velilerin kartlı sistemden dolayı duydukları memnuniyeti şu sözlerle açıkladı: "Hem biz şoförler hem de öğrencilerin velileri oldukça memnunuz. Her iki taraf da böylece daha güvenli hissediyor. Bunun yanı sıra çocuklarımızın unuttukları eşyaları da kolayca ulaştırıyoruz. Kart basmaya giderken aldığımız ürünleri hemen görevlilere teslim edip çocuklarımıza kısa sürede ulaştırıyoruz."

Görüntü Dökümü--------------Deniz Kezer röportajBülent Baygel röportajServis araçlarından genel ve detay görüntüDeniz Kezer ve Bülent Baygel genel ve detay görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR,

Yatakların içinden 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara çıktı

Adana'da bir kamyonetin kasasındaki yatakların içine gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçerilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri Mardin'den yola çıkan ve Mersin'e yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara taşıdığı tespit edilen kamyoneti Adana'da durdurdu. Güvenlik güçlerinin araçta yaptığı arama sonucu kamyonetin kasasındaki yazakların içine gizlenmiş 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kamyonette bulunan A.Ç. ve E.C.M. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü-------------Kamyonetin görüntüsüKamyonetten çıkarılan yatak ve bazalarBazaların içindeki kaçak sigara paketleriGenel ve detay görüntülerHaber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

'Semazenlerin aldığı eğitim sayesinde başı dönmüyor' Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Mevlevi Postnişini Fahri Özçakıl, semazenlerin, aylarca süren eğitimlerinin ardından sema sırasında başlarının dönmediğini belirtti. Özçakıl, semayı öğrenmek isteyenlerin ise öncelikle bu işe gönül vermiş olması gerektiğini ifade etti. Mevlana'nın fikir yapısı ve düşünceleri, vefatının ardından oğlu Sultan Veled ve yakınları tarafından kurulan Mevlevi Tarikatı tarafından ve Mevlana'ya gönül veren 'Mevlevi' olarak adlandırılan kişiler tarafından günümüze kadar sürdürülüyor. Mevlevilikte ise sema törenleri, her kesimin ilgisini çekiyor. Sema, Mevlevi dervişi olarak kabul edilen semazenler tarafından gerçekleştiriliyor.SEMAZENLERİN HER KIYAFETİNİN BİR ANLAMI VARÖzel kıyafetlerle sema yapan semazenlerin başındaki sarık 'sikkesi', Mevlevilikte ölünce başucuna dikilen mezar taşını, üst tarafı dar, aşağısı geniş ve kolsuz beyaz renkli kıyafeti olan 'tennure' kefenini temsil ediyor. Tennurenin üstüne ise iliksiz ve düğmesiz yelek 'destegül' bele ise dört parmak genişliğinde Arap alfabesinde Elif harfine benzer 'Elifi nemed' kuşak takılıyor. Tasavvuf müziği eşliğinde gerçekleşen sema ayininde, semazenler kollarını her iki tarafa açarak zikir yapıyor. Sema ederken kol açan semazenin sağ eli dua eder gibi yukarıya, sol eli aşağıya açıktır. Bu, 'Haktan alır, halka saçarız, hiçbir şeyi kendimize mal etmeyiz, görünüşte var olan, vasıtalık eden bir suretten başka bir şey değiliz' anlamına gelmektedir.Semazenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'na bağlı olarak görev yapıyor. Semazenlerinde başında da Mevlana'nın makamı olarak kabul edilen ve bu görevi temsilen üstlenen postnişin bulunuyor.'ALLAH'I KALP GÖZÜYLE GÖRÜYORLAR'Semazenlerin, 360 derecelik dönüşle Allah'ı kalp gözüyle gördüklerini belirten Postnişin ve topluluğun müdürü Fahri Özçakıl, şunları söyledi: "Hazreti Mevlana ve Mevlevilik dediğimiz zaman sema akla gelmektedir. Sema, bildiğiniz gibi Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'nden günümüze kadar gelmiş olan önemli bir ritüeldir. Türk tasavvuf kültürünün önemli ritüellerinden bir tanesidir. Sema eden semazen sol ayağı sabit, sağ ayağının etrafında 360 derecelik bir dönüş icra ederek, Allah'ı kalp gözüyle görerek, kalbinin etrafından sağdan sola doğru sema etmekte ve cenabı Allah'ı zikretmektedir. Sema ayinleri bu duyguyla yapılmaktadır. Semazen kardeşlerimiz sema ederken hem kendileri manevi bir olgunluğa yetişme düşüncesiyle hareket etmekte, hem de yapmış oldukları kalben dua edercesine sağ el açık cenabı Allah'tan istemiş oldukları niyazı sol el kapalı olarak etrafındakilere yaymayı simgeleyen bir hareketle sağdan sola doğru kalbinin etrafında Allah'a zikrederek sema etmektedirler.öSEMAZENLER ALDIĞI EĞİTİM SAYESİNDE BAŞI DÖNMÜYORSema öğrenmenin yolunun gönül vermekten geçtiğini ifade eden Özçakıl şöyle konuştu: "Bir semazenin yetişmesi kolay olmaz. Öncelikle semayı öğrenebilme düşüncesiyle gelen kardeşlerimizde bu işe gönül vermiş olmasını istemekteyiz. Kardeşlerimizin büyük bir bölümü Hazreti Mevlana'nın bu yaşantısını, düşüncesini hayatına tatbik edebilmek düşüncesiyle öncelikle gelip bize müracaat ediyor. Bizler de bu kardeşlerimizin yardımına koşuyoruz. Semazen kardeşimizin yetişmesi için sema meşk tahtası dediğimiz, 1 metrekare ebadında ortası bombeli bir çivi yerleştirilmiş tahta üzerinde, çıplak ayakla çivinin üzerine merkez olarak addettiğimiz sol ayağını yerleştirmek suretiyle sağ ayağıyla da o merkezin etrafında 360 derecelik bir dönüşüyle sema meşkine başlamış oluyor. Bu kolay bir çalışma değil. Semazen adayının kabiliyetine de bağlı olmasıyla, aylarca sürecek bir çalışma olması lazım. Yavaş yavaş başlayan bir dönüş hareketi, zamanla daha seri ve hızlı bir şekilde devam eder. Bu esnada da baş dönmesinin de ortadan kalkmış olduğunu görmekteyiz. Birden yapılan dönüş hareketi ister istemez semazen adayına baş dönmesi yapabilir. Tabii zamanla bunun kalmadığını görmüş oluyoruz. Daha sonra kol açma hareketiyle, tennure giydirilerek başına giymiş olduğu sikkesi de Mevlevi dedesi tarafından tekbirlenmek suretiyle o kardeşimiz semazen olmuş oluyor."

Görüntü Dökümü------------- - Semazenlerin giyinmesi, sema içih hazırlık yapması Sema gösterisi Fahri Özçakıl röp.

Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ/ KONYA-DHA

Öğrenciler okula pazar kurdu, arkadaşları alışveriş yaptı

Ordu'un Ünye ilçesinde Yunus Emre İlkokulu öğrencileri, 'Alışveriş yapıyorum kendime yetiyorum' projesi kapsamında okullarında pazar tezgahı açtı. Pazarcı kıyafetlerini giyen öğrenciler, başına geçtikleri tezgahta ürünlerini pazarladı, arkadaşları ise harçlıklarıyla alışveriş yaptı.Ordu'nun Ünye ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu'nda, öğrenim gören öğrencilerin sosyal sorumluluklarını artırmak amacıyla 'Alışveriş yapıyorum kendime yetiyorum' projesi geliştirildi. Proje kapsamında, öğrenciler, okula pazar tezgahı kurdu. 1'inci ve 3'üncü sınıf öğrencileri, pazarcı kıyafeti giyerek, ailelerince hazırlanan ürünleri okul pazarında satışa sunuyor. Öğrenciler, başına geçtikleri tezgahta ürünlerini pazarlarken, arkadaşları ise harçlıklarıyla alışveriş yapıyor. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı projeye, öğretmenler ve diğer öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyor. Meyve ve sebze çeşitlerinin yanı sıra, fındık satışının da yapıldığı pazar alışverişinden elde edilen gelir ise okulun ihtiyaçları için kullanılıyor.

'YAŞAYARAK, ÖĞRENDİLER'Sınıf Öğretmeni Zeliha Gaferoğlu, projenin olumlu sonuçlar verdiğini söyleyerek, "Bu etkinlikle öğrencilerimiz, alışveriş yapma becerisi elde etti, yaşayarak öğrenmelerini istedik. Onlarda, yaşayarak öğrendiler. Kurulan pazarda öğrenciler harçlıklarıyla alışveriş yaptı. Etkinliği onlar da sevdi. Umarım burada kazanmış oldukları davranışları da hayatlarına yansıtırlarö dedi.

'PAZARDAYMIŞ HİSSİ YAŞADILAR'Sınıf Öğretmeni Kadriye Bakar da, proje kapsamında öğrencilerin alışveriş yapma becerisi kazandığını dile getirerek, "Tezgahların başına geçen öğrencilerimize pazarcı kıyafetleri giydirdik. Öğrencilerimiz sevdikleri meyve ve sebzelerin ücretini ödeyerek gerçekten pazardaymış hissini yaşadı. Velilerimizin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik keyifli geçtiö diye konuştu.Alışveriş yapan öğrenciler ise etkinliğin verimli ve eğlenceli geçtiğini ifade ederek, bundan sonra ailelerine de pazar alışverişinde yardım edeceklerini söyledi.

Görüntü Dökümü

-Okuldan detaylar

-Pazarcı öğrencilerden detaylar

-Pazar tezgahından ve satılan ürünlerden detaylar

-Alışveriş yapan öğrencilerden detaylar

- Sınıf Öğretmenleri Zeliha Gaferoğlu ve Kadriye Bakar'ın röportajları

Haber-Kamera: Turgut DAĞDEVİREN/ORDU (Ünye),

Akdeniz foku Kaş'ta görüldü

Antalya'nın Akdeniz ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foku görüldü. Kısa süre marinada tekneler arasında dolaşan fok daha sonra gözden kayboldu.Daha önce Demre ilçesinde ortaya çıkan Akdeniz foku bu kez Kaş'ta görüldü. Dün öğle saatlerinde Kaş Marina'da gezen vatandaşlar, marinadaki köprü ve yatların arasında tur atan Akdeniz fokunu gördü. Yaklaşık 200- 250 kilo ağırlığında, 130-150 santim boyundaki Akdeniz foku, teknelerin ve teknelerin bağlandığı köprünün altından geçerek, kısa bir tur attı. Bir tekneden atılan balığı alan Akdeniz foku daha sonra gözden kayboldu.Tekneler arasında gezen Akdeniz fokunu kısa süreliğine görüntüleyen Özer Ulukaya, "Daha önce de görmüştüm. Zannediyorum aynı Akdeniz foku. Çok hızlı hareket ediyordu. Bir balığın peşinden koşuyordu sanki. Yalnız bu bölgede yaşayan bir Akdeniz foku. Balık kovalayarak marinaya geliyor. Her iki seferde de aniden kayboldu. Bu kez bir arkadaşın tekneden attığı balığı alarak kayboldu" dedi.Dünyada 750 kadar Akdeniz fokunun yaşadığı tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında görülüyor. Akdeniz kıyılarında da sayıları 100 civarında kaldığı tahmin edilen Akdeniz foku koruma altındaki bir tür.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Fokun gezintisiFokun balığı alarak kaybolmasıHABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), =============================

Seyir halindeki otomobil yandı

Afyonkarahisar'da seyir halindeki otomobil çıkan yangında hasar gördü. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletmede çalışan İsmail Aslan, mesai saatinin bitmesinin ardından dün akşam saatlerinde 03 ABK 890 plakalı otomobiliyle yola çıktı. Çevre yolu kavşağına geldiği sırada aracının motor kısmından alevler yükselmeye başladığını gören İsmail Aslan, panik halde aracından çıkarak, elindeki su dolu bidonla alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpük sıkarak araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Soğutma çalışması yapılan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Araç olay yerine gelen çekiciyle yoldan kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------İtfaiye ekiplerinin söndürme anıAracın motor ve yakıt tankına müdahale anlarıSoğutma çalışmalarından görüntüler

HABER- KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA