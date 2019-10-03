Dha yurt bülteni - 19

03.10.2019 22:45

ŞEHİT CENAZELERİ, TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Amanoslar'da askeri araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde operasyona giden jandarma ekiplerini taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit düşen jandarma uzman çavuşlar Bünyamin Dinç ve Kadir Seçgin'in cenazeleri, Dörtyol Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Törene, şehit yakınları ve silah arkadaşlarının yanı sıra Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, İskenderun Kaymakamı İskender Yöndem, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin ile İskenderun Belediye Başkanı Fuat Tosyalı katıldı. Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması ve edilen duaların ardından cenazeler, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak cenaze aracına taşındı. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri son yolculuklarına uğurlanmak üzerine memleketlerine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Şehit yakınlarının tören alanına gelmesi

Cenazelerin askerlerin omuzlarında tören alanına getirlmesi

Törenden genel ve detay

Cenazelerin taşınması

Tabutu taşımak isteyen askerlerin hep birlikte tabuta yönelmesi

Cenaze aracının gidişi

SÜRE: 02'24" BOYUT: 266 mb

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU-Kamera: HATAY,

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17 YAŞINDAKİ GENCİN İNTİHARI SONRASI SİBER GÜVENLİK UZMANI DEMİRCAN'DAN 'MAVİ BALİNA' UYARISI

** "Tokat'ta yaşanan olayın 'mavi balina' izlerini fazlasıyla veriyor"

** "Mesajlaşma programları üzerinden yayılan bir oyun"

** "Aile kesinlikle kolluk kuvvetlerine başvurmalı"

2016 TEOG Türkiye birincilerinden 17 yaşındaki Mustafa Ö.'nün Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Simeri Kalesi'nden atlayarak yaşamına son vermesi üzerine Mavi Balina oyunu bir kez daha gündemde. Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, mavi balina oyunu konusunda anne, baba ve öğretmenlere çağrı yaptı. Demircan "Tokat'ta yaşanan olayın oluş izlerine bakarsanız mavi balina izlerini fazlasıyla veriyor. Sonrasında arkadaşları arasında yaptıkları yorumlar, öğretmenlerin bunu duyması, aileye iletmesi, cep telefonuyla çok fazla vakit geçiriyor olması, çok fazla içine kapanmış olması gibi bazı semptomları gösteriyor" dedi ve uyardı: Anne, babalara ve öğretmenlere çok fazla görev düşüyor. Normal uyanık kaldığınız süre içerisinde sürenin yarısında anne ve baba çocuğu görüyor. Diğer yarısında öğretmenler görüyor. Öğretmenlerimizin de çocuklardaki farkları velilere, okul müdürüne hatta kolluk görevlilerine bildirmesi gerekiyor.

Dünya genelinde pek çok intihar vakasında adı geçen Mavi Balina oyunu, 17 yaşındaki Mustafa Ö'nün intiharıyla bir kez daha Türkiye'nin gündeminde. 17 yaşındaki genç, cumartesi günü Tokat'ın Erbaa ilçesinde köyündeki Simeri Kalesi'nden atlayarak yaşamına son vermişti. Mustafa Ö'nün telefonu intihardan sonra bulunamazken, baba Orhan Ö., oğlunu intihara Mavi Balina veya Momo adlı oyunların sürüklemiş olabileceğini düşündüğünü belirterek, cep telefonunun bulunmasını istedi.

DEMİRCAN: RUSYA'DA YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, DHA ekibine oyunun gelişme sürecini anlattı ve aileleri uyardı. Demircan, "Mavi balinanın çıkış noktası aslında Rusya. Rusya'da bu kişi yakalandı. Mesajlaşma uygulamalarından linkler göndererek çok sayıda çocuğun intiharına neden olduğu iddiasıyla yakalandı, suçu ispatlandı, ardından tutuklandı. İnternette maalesef kötülük, iyilikten çok daha hızlı yayılıyor. Başlangıçta bu oyun her ne kadar Rusça konuşuyor olsa da şu an İngilizce, Türkçe, İspanyolca konuşuyor. Dünyanın dört bir yanında çocuklarımızı tehdit ediyor" dedi.

ÇOK FAZLA İÇİNE KAPANDIYSA, DİKKAT

17 yaşında intihar eden Mustafa Ö.'nün ardından oyun bir kez daha gündemde. "Türkiye'de bir çok intihar vakası mavi balinayla ilişkilendirilebilecek düşüncesiyle soruşturma kapsamı farklılaştırıldı" diyen Demircan, "Tokat'ta yaşanan olayın oluş izlerine bakarsanız mavi balina izlerini fazlasıyla veriyor. Sonrasında arkadaşları arasında yaptıkları yorumlar, öğretmenlerin bunu duyması, aileye iletmesi, cep telefonuyla çok fazla vakit geçiriyor olması, çok fazla içine kapanmış olması gibi bazı semptomları gösteriyor. Mavi balinayla ilişkilendirilme gibi bir durum mevcut" ifadelerini kullandı.

"MESAJLAŞMA PROGRAMLARI ÜZERİNDEN YAYILAN BİR OYUN"

Mavi balina oyununun mesajlaşma programlarıyla yayıldığını ifade eden Osman Demircan, "Ağırlıklı olarak sosyal medya mesajlaşmaları ve günlük mesajlaşma programları üzerinden yayılan bir oyun bu. Size bir link geliyor. Gelen link sonrasında tıkladığınızda oyun sizin için başlıyor. İlk bölümler gayet basit bölümler. Yüksek sesle müzik dinlemek, üç gün boyunca uyumamak, 50 katlı bir binaya çıkıp ayaklarını sallayıp onun fotoğrafını çekmek gibi görevler var. Sonrasında görevler gittikçe ciddileşmeye başlıyor. En son görev maalesef intihar olarak gerçekleşiyor" diye konuştu.

"YAPMADIĞINDA ASLINDA BAŞINA HİÇBİR ŞEY GELMEYECEK"

Oyunun içinde çocukları zorlayan tehdit ve şantajlar var. Pek çok çocuk bu korkuyla intihara sürükleniyor. Demircan, "Yapmadığında aslında başına hiçbir şey gelmeyecek. Burası tamamen altı çizilmesi gereken bir konu. Oyun oynama süreçlerinde onlara gönderilen herhangi bir dosya tıklandığında maalesef bilgisayar, laptop veya tabletin tüm kontrolü de bu kötü niyetli kişilerin ellerine geçiyor. Bu bilgisayar ve tabletlerin içerisinde ailevi bilgiler mevcut. Anne, baba kim? Özel resimler, özel notlar. Bu sefer tehdit başlıyor. Senin annenin kolunu kesmezsen ben anneni öldürürüm tehditleri başlıyor. Ailemin başına hiçbir şey gelmesin düşüncesiyle çocuklar da maalesef görevleri tamamlamak için devam ediyorlar" dedi.

OYUNU FARK EDEN ANNE VE BABALAR NE YAPMALI?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, mavi balina konusunda anne, baba ve öğretmenlere çağrıda bulunda. Demircan, "Bunu fark eden aile kesinlikle kolluk kuvvetlerine başvurmalı. Çocukları ev içerisinde farklı davranıyorsa, odasından hiç çıkmıyorsa, internette çok daha fazla vakit geçirmeye başladıysa bir çocukta ufak ufak bir problem olabileceğiyle alakalı şekillenmeler olması gerekiyor ailede. Daha sonra da vücudunun kontrol edilmesi lazım. Kendine zarar vermiş mi? Eşyalarına zarar vermiş mi? Bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Burada anne, babalara ve öğretmenlere çok fazla görev düşüyor. Normal uyanık kaldığınız süre içerisinde sürenin yarısında anne ve baba çocuğu görüyor. Diğer yarısında öğretmenler görüyor. Öğretmenlerimizin de çocuklardaki farkları velilere, okul müdürüne hatta kolluk görevlilerine bildirmesi gerekiyor" diye konuştu.

MAVİ BALİNA NEDEN YASAKLANAMIYOR?

Osman Demircan, oyun neden yasaklanamıyor sorusuna, "Bu oyun maalesef telefon, tablet veya bilgisayarlara kurulabilen bir oyun olmadığı ve mesajlaşma uygulamalarıyla geldiği için takibi yapılamıyor. O yüzden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve diğer yetkili kurumlar Türkiye'de tamamen yasaklanmasını sağlayamıyorlar. Bunu sağlayamayan bir tek biz değil, bütün dünya. Eğer oyunun oynandığı şüphelenilen laptop, tablet, bilgisayar veya telefon bir şekilde ele geçirilip de kolluk kuvvetleri tarafından adli bilişim kapsamında incelenirse mutlaka sonuç mavi balina mıdır, yoksa başka bir şey midir ortaya çıkacaktır" ifadeleriyle yanıt verdi.

TOKAT'TAKİ OLAYDA NELER YAŞANMIŞTI?

Olay, cumartesi günü ilçeye bağlı Güveçli köyünde meydana geldi. Orhan ve Mine Ö. çiftinin 4 çocuğundan biri olan Mustafa Ö., 2016 yılında TEOG Türkiye birincilerinden biri olup, Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi'ni kazandı. 3 yıldır lise pansiyonunda kalarak eğitimini sürdüren Mustafa Ö., geçen hafta arkadaşlarına kendisini yüksekten atarak yaşamına son vereceğini söyledi. Arkadaşları durumu okul yönetimine bildirdi. Okul yönetimi de babası Orhan Ö.'yü arayarak bilgi verdi. Olayı öğrenen Orhan Ö. oğlunu yakından gözlemlemek ve hafta sonunu birlikte geçirmek için köye çağırdı.

ATLAYACAĞINI SÖYLEYİP, TELEFONU KAPATTI

Cuma günü ailesinin yanına gelen Mustafa Ö., bir gün sonra kahvaltı yaptıktan sonra köydeki Simeri Kalesi'ne çıktı. Orhan Ö., durumu öğrenince cep telefonuyla oğlunu arayarak kaleden inmesini istedi. Mustafa Ö. ise kaleden aşağıya atlayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Daha sonra kendini yaklaşık 150 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Otopsi işlemlerinin ardından Mustafa Ö., pazar günü köyde toprağa verildi.

Mustafa Ö.'nün kaleden atlamadan önce babasıyla konuştuğu akıllı telefonu ise bulunamadı.

'HERKESİN OYNADIKLARINI OYNARDI'

Cenazeye katılan arkadaşlarının aralarında yaptıkları konuşmaların tehlikeli video oyunları ile ilgili çağrışım uyandırdığını ifade eden Orhan Ö. "O günkü kalabalıkta ben kendim bizzat duymadım. Ama sonradan komşuların duydukları, bize gelen söz. Bu dedikodu da olabilir. Kesin bir bilgi değil. 'Mustafa son görevini yaptı, ya da biz Mustafa'ya son görevimizi yaptık' gibi bir konu var ama ne olduğu net değil. Kesinleşmiş bir konu değil. Mustafa internetten herkesin oynadığı böyle vurdulu kırdılı, kale yapmaca, kale fethetme gibi oyunlar oynardı. Ama son zamanlarda üniversiteye hazırlandığı için bu oyunları bile oynayacak zamanı olmadığını söylüyorlardı" dedi.

'AMACIM FARKINDALIK OLUŞTURMAK'

Mustafa'nın daha önce internette tehlikeli oyunları oynamış olabileceğini, ancak bu konuda bir bilgisi olmadığını anlatan Orhan Ö. "Ben bu konuda toplumu bilinçlendirmek için, çocukları bu tip oyunlardan uzak tutulmasını tavsiye etmek, bir farkındalık oluşturmak için söyledim. Tavsiyem velilere çocuklarına dikkat etmeliler. Çocuklarını bu konuda bilinçlendirmeliler. Ondan daha ziyade devlet bu tip oyunların erişimi konusunda belli bir kriter, kıstas getirmeli diye düşünüyorum" diye konuştu.

'TELEFON OLAYI AYDINLATACAK'

Oğlunun olay günü kullandığı telefonunun mutlaka bulunmasını istediğini dile getiren Orhan Ö, "Telefon benim evladımın en çok haşir neşir olduğu şeydi. Yani onun kara kutusuydu diyebiliriz. Yani o telefon bulunduğu zaman bir dengesizlik, bir yanlışlık varsa, ya da bir eksiklik varsa büyük ihtimalle olayı aydınlatacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Orhan Ö. olay sonrasında bölgede telefonun bulunması için yeni bir çalışma yapılmadığını, yarın kendi imkanları ile yeniden arama yapacaklarını sözlerine ekledi.

LARINDA YÜZÜ GÜLÜYOR

Bu arada Mustafa Ö.'nün yeni fotoğraflarına ulaşıldı. Hem arkadaş grubu, hem de okulunda ve gezi yaptığı yerlerde çektirilen fotoğraflarda Musafa Ö.'nün güleryüzlü bir görüntü verdiği görüldü. Mustafa Ö.'nün, 'Doğa için pedalla' adı altındaki bir etkinlikte yer aldığı görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan ile röportaj

Detay görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK/ İSTANBUL/

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köyünden evi evinden görüntüler

-Mezarının görüntüsü

-Babasının konuşmaları

-Arkadaşları ile katıldığı etkinlikteki görüntüleri

-Fotoğrafları

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat),

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İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI AKSOY'DAN 'KIRAN' OPERASYONU AÇIKLAMASI

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, Hakkari'ye gelerek Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen 'Kıran' operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aksoy, "Çok yakından takip ettiğiniz gibi ilkbahar ve yaz operasyonları sonucu 'Kıran-1', 'Kıran-2' ve 'Kıran-37 operasyonları yaptık. Bölgemizde asayişimize, huzurumuza vatandaşımızın can ve mal güvenliğine kasteden unsurlara karşı başarılı bir sezon geçirdik ve çok ciddi bir iyileşme yapıldı" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte bir dizi ziyarette bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. İlk olarak Hakkari Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yardımcısı Aksoy'u Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Aksoy daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı da ziyaret etti. Ardından kent merkezindeki esnafı ziyaret edip sohbet eden Aksoy, vatandaşlarla çay içti.

'TERÖRLE MÜCADELE KIŞIN DA DEVAM EDECEK'

Aksoy, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu Hakkari'ye huzur ortamının geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Jandarma Genel Komutanımız ve Van Bölge Asayiş Komutanımızla Hakkari'yi ziyaret ettik. Valimiz başta olmak üzere, huzurlu günlerin yaşanmasında güvenlik güçlerimiz ve bu huzurlu günlerin kıymetini bilerek sahip çıkan Hakkarili kardeşlerimize teşekkür etmek için geldik. Çok yakında takip ettiğiniz gibi, ilkbahar ve yaz operasyonları sonucu 'Kıran-1, Kıran-2 ve Kıran-3' operasyonları yaptık. Bölgemizde asayişimize, huzurumuza vatandaşımızın can ve mal güvenliğine kasteden unsurlara karşı başarılı bir sezon geçirdik ve çok ciddi bir iyileşme yapıldı. Burada hem bu çalışmalarımızı değerlendirdik, hem de bugün yakaladığımız huzur ortamının bölgemizde kalıcı olmasını istiyoruz. Hem vatandaşın, hem de güvenlik güçlerinin yapılabilecek ne varsa onlarla ilgili değerlendirmeler yaptık. Elhamdülillah bu toprakların kavuştuğu o huzurun kalıcı kılmak adına terörist ile mücadele yapılması gereken ne varsa bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. İlkbahar, yaz operasyonlarında gösterdiğimiz en başarılı, fedakar hem kahramanca devam eden operasyon çalışmalarımızı 1 Ekim'den itibaren başlayan kış operasyonlarıyla aralıksız olarak sürdüreceğiz. 7-24 saat ister şehirde, ister kırsalda nerede olursa olsun bu vatandaşımızın analarını bir daha ağlatmamak için gereken her türlü fedakarlık yapılarak operasyonlara devam edeceğiz. Huzurumuzu, güvenimizi kalıcı kılmaya devam edeceğiz. Bugün vatandaşın yüzünde gördüğümüz gülümsenin kaybolmaması için var gücümüzle çaba göstereceğiz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aksoy esnafı zıyaret etmesi

-Yoldan geçen vatandaşlarla selamlaması

-Bakan Yardıncısı Aksoy'un esnaf ziyareti

-Vatandaşlarla oturup çay içmesi

-Bakan Yardımcısı Aksoy'un açıklama yapması

- Genel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde iki kişi arasında yaşanan tartışma sonrası taraflardan Tayfun Güney silahla sol koltuk altından vuruldu. Tayfun Güney'in hayati tehlikesi devam ederken, polis olayın şüphelisi Yücel K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 18,00 sıralarında Kuşlubahçe Mahallesi 4229 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 45 AAY 676 plakalı hafif ticari kamyonetle 4229 sokak üzerindeki bir tarlaya gelen Tayfun Güney(31) ve Yücel K.(33) burada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada, Yücel K. araç içerisindeki ruhsatsız tabancayla Tayfun Güney'e doğru 4 el ateş etti. Mermilerden biri Tayfun Güney'in sol koltuk altına isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hayati tehlikesi bulunan Tayfun Güney'i Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Bu sırada olayın şüphelisi Yücel K., olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, bölgede yaptıkları incelemede taşın altına saklanmış bir adet tabanca buldu. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, olayı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Araç incelenmek üzere çekici vasıtasıyla emniyete götürüldü. Öte yandan bölgede 4 adet boş kovan, araç içerisinde ve aracın yakınlarında boş senetler buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olayın işlendiği yerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

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ÇANAKKALE'DE 215 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 215 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçişleri önlemek amacıyla devriye görevi yapan TCSG 28 ve TCSG KB 4301 Bot Komutanlığı ekipleri, Kadırga Burnu, Yeşil Liman ve Sivrice Burnu açıklarında durdurdukları lastik botlarda Afganistan ve Suriye uyruklu 215 kaçak göçmen yakaladı.

TCSG 38 Botu ile Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaçakların botla Küçükkuyuya getirilmeleri.

Kaçaklardan görüntüler.

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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Kızının okula gidebilmesi için veresiye yol yaptırdı(2)

HALUK LEVENT AİLEYİ ZİYARETE GELECEK

MUĞLA'da evlerinin bulunduğu dağ yolunun bozuk olmasından dolayı 6 yaşındaki kızı Gamze'nin okula gidebilmesi için 20 bin lira veresiyle 4 kilometrelik yolu yaptıran baba Ramazan Korkut, sanatçı Haluk Levent'in kendilerini ziyarete geleceğini söyledi. Baba Korkut, "Haluk Levent bey beni telefonla aradı. Bu ayın 21'inden sonra beni ziyarete gelecekmiş, Görevlendirdiği birkaç kişinin yanıma gelip hesap numaramı alacaklarını söyledi. Borçlarımın hepsinin ödeneceğini söyledi. Sürekli hayırsever insanlar arayıp hesap numaramı istiyorlar. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/MUĞLA,

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GAZİANTEP LEZZETLERİ İZMİT'TE

İZMİT'te düzenlenen 'Gaziantep Tanıtım Günleri' nde yörenin tatları sunuldu. Fuara gelenler kebap ve tatlılardan yiyerek, satışa sunulan yöreye özgü ürünlerden satın aldı.

İzmit'te Uluslararası Fuar Merkezi'nde Gaziantep Tanıtım Günleri düzenlendi. Kebaplardan içli köfteye, çiğ köfteden ciğere, yuvalama çorbasından beyran çorbasına, pul biberinden salçasına, baklavasından katmerine kadar birçok yöreye özgü tat sunuldu. Fuara gelenler Gaziantep yemek ve tatlılarının tatlarına baktı. Ayrıca satışa sunulan yöreye özgü gıda ürünleri ve baharatlardan satın aldı.

Antep'in lezzetlerini Kocaeli'ne getirdiklerini söyleyen Gaziantep Konfederasyon Başkanı Hasan Özaygut, "Gaziantep Tanıtım Günleri Kocaeli'nde başladı. Yoğun bir katılım ve ilgi var. Gaziantep'in doğal ve yöresel lezzetlerini Kocaeli'nde ki vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Gaziantep günlerinde hastalıkların ilacı olarak tabir edilen beyran çorbamız, birbirinden leziz kebap çeşitlerimiz, lahmacun ve tatlı çeşitlerimizin yanı sıra salça ile baharat ve birçok çeşit ürünlerimizi vatandaşlarla buluşturduk." dedi.

Beyran çorbasından kebabına kadar tüm Antep sofrası ürünlerinin fuarda bulunduğunu belirten kebap ustası Ali Yılmaz, "Antep'imiz birbirinden güzel lezzetleriyle dolu bir şehirdir. O lezzetleri Kocaeli'nde bulunan vatandaşlarımız ile buluşturduk. Beyran çorbamızdan, kebaplarımıza, içli köftemize kadar bütün lezzetlerimiz bu fuarda vatandaşlarımızla buluşacak." diye konuştu.

SAKARYA'DAN GELDİ

Sakarya'dan, Gaziantep lezzetlerini tatmak için Kocaeli'ne geldiklerini ifade eden Duygu Taşkın, "Gaziantep Tanıtım Günleri'nin yapılacağını duyunca Sakarya'dan buraya yemek yemeye geldik. İlk önce içli köfte ile başlamayı planlıyorum. Ardından da kebap ve tatlılardan yemeyi düşünüyorum." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fuardan girişindeki kebap stantları

-Kebapçılar ve esnaflarla röp

-Vatandaşlarla röp

-Konfederasyon Başkanı Hasan Özaygut röp

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-İZMİT(Kocaeli)

Kaynak: DHA