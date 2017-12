Dha Yurt Bülteni-17

Tunceli'de PKK'nın kış sığınak ve barınaklarına operasyon







Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında PKK terör örgütü mensuplarının kış üstlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüt mensuplarının sığınak ve barınakları tespit edilerek imha edildi. Söz konusu sığınak ve barınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat timleri, Ovacık ilçesi kırsalında yer yer yarım metreyi bulan kara rağmen operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Güvenlik güçleri, PKK'lıların kış üstlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, teröristlerin kullandıkları sığınak ve barınaklar tespit edildi. Sığınak ve barınakların içerisinde ele geçirilen ise çok sayıda silah, mühimmata el konulurken yaşam malzemeleri imha edildi. Valilikten yapılan açıklamada, operasyonda, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği,1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet kalaşnikof şarjörü, 120 adet kalaşnikof mühimmatı, 2 adet boş şarjör, 9 adet piknik tüpü, 1 adet akü, 4 adet soba, 1 adet murç, 6 adet leşger kıyafeti, 1 adet harekete duyarlı sensör, 1 litre benzin, 13 adet çakmakgazı tüpü, 1 adet kazma, 3 adet kürek, 4 adet battaniye, 10 metre naylon ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildiği belirtildi.



Bursa Barosu Başkanı Gürkan: Tek tip giysi uygulaması toplumsal barışı zedeler



BURSA Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, "Son KHK ile yayınlanan tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet zorunluluğu bir dayatma sistemidir. Bu uygulama masumiyet karinesine, adil yargılanma ve savunma hakkına, kadın erkek eşitliğine ve insan haklarına aykırıdır, toplumsal barışı da zedeler" dedi.



Burs Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, geçen pazar günü yayınlanan KHK ile ilgili açıklama yaptı.15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TBMM tarafından olağanüstü hal ilan edildiğini belirten Baro Başkanı Avukat Gürkan Altun, son çıkarılan 696 sayılı KHK'nın anayasaya hukuk devleti ve anayasal devlet ilkelerine aykırı olduğunu savundu. Altun "3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü erkekler duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları halinde TCK 309 ve 312 maddeleri gereğince suçlardan tutuklu ve hükümlü olanların badem kurusu, bu madde belirtilen diğer suçlardan tutuklu ve hükümlü olan olanların ise gri renkli tulum şeklinde tek tip kıyafet giymeleri düzenlenmiştir. Dünyadaki uygulamalarda gerekçe olarak mahkumların eşit koşullarda olması ve firar durumlarında fark edilmeleri gösterilirken ülkemizde bu kişilerin kravatlı, çok havalı bir şekilde duruşmalara girmelerinin engellenmesi gerekçe olarak gösterilmiştir. Tek tip elbise dayatması masumiyet karinesine, adil yargılanma ve savunma hakkına, kadın erkek eşitliğine aykırı olup suçluların iadesi AYİM ve diğer hususlara istinaden ülkemizi zor durumda bırakacak yapılan yargılamalar aleyhine de olumsuz algı operasyonlarına neden olacaktır. Ülkemizde 1980 darbesi sonrası 1984'te uygulamaya konulmak istenen ancak toplumun hiçbir kesiminden destek görmeyen siyasi mahkum ve tutukluların direnişleri sonucunda hayata geçirilemeyen tek tip elbise uygulaması mahkumların ıslahına yardımcı olmadığı ya da insan haklarına aykırı olduğu gerekçesiyle yıllar önce bırakılmıştır. Bu uygulama ceza yargılamasının kişiyi topluma kazandırma ve ıslah amacına da aykırıdır. Tek tip elbise uygulaması kişiyi topluma kazandırmaya hiçbir katkıda bulunmadığı gibi bu uygulama tutukluların insanlığa özgür haysiyetine ve değerine saygı gösterme yükümlülüğünün ihlali anlamında, cezanın da ötesinde görülmeyen bir ceza niteliğindedir. Tek tip giysi uygulaması toplumsal barışı da zedeleyecek bir uygulamadır" diye konuştu.



Yat işletmecisi cinayeti sanıklara ceza yağdı



Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6 yıldır birlikte yaşadığı belirlenen yat acentesi işletmecisi ve kaptanlık yapan 48 yaşındaki Hafize Müjde Özer'i tabancayla öldüren 57 yaşındaki B.K.'nin (Burkan Kunuk) müebbet hapis, cesedi ormanlık alana götürüp atmasına yardımcı olduğu ileri sürülen arkadaşı V.K.'nin (Veysel Kara) ise 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, her iki sanık içinde indirim hükümlerini uygulamadı.



Merkezi Marmaris'te bulunan Müjde Özer Yatçılık Limited Şirketi'nin Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde yaşayan Yönetim Kurulu Başkanı Hafize Müjde Özer, 17 Kasım 2016 tarihinde ortadan kayboldu. Aynı zamanda yat kaptanı da olan Özer, 3 gün sonra Mumcular Mahallesi'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, başına poşet geçirilmiş ve brandaya sarılı olarak ölü bulundu. Alnından tek kurşunla tabancayla vurulup, öldürüldüğü belirlenen Özer'in katil zanlısı olarak 6 yıldır birlikte yaşadığı belirlenen evli, bir çocuk babası B.K. andarma tarafından gözaltına alındı. Suçunu itiraf edip, Özer'i şaka yapmak isterken vurduğunu ileri süren B.K.'nın ifadesinden yola çıkan jandarma, cesedin ormanlık alana götürülüp, atılmasına yardımcı olduğu ileri sürülen arkadaşı 51 yaşındaki yat kaptanı V.K.'yi de gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen iki arkadaş tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden B.K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, V.K. hakkında ise suç delillerinin karartmaktan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. V.K.,



avukatlarının tutukluluğuna itirazı üzerine 4.5 ay sonra adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.



İki sanık hakkında Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın, karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık B.K., avukatı Hasan Yüzbaşıoğlu, tutuksuz sanık V.K., avukatları Mehmet Şahin Botsalı ve Alican Gürkan, öldürülen Hafize Müjde Özer'in oğlu Babür İnaç, kardeşi Güven Özer, avukatları Haydar Elgin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Murat Bayoğlu katıldı. Duruşmayı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği üyeleri ve Özer'in yakınları ve arkadaşları da izledi.



"KASTEN ÖLDÜRMEDİM"



Avukat Hasan Yüzbaşıoğlu, müvekkili B.K.'nin Özer'i kaza sonucu vurduğunu ileri sürüp, "Ortada bir kadın cinayeti yoktur. Ayrılmak isteyen ya da ayrılan bir kadın yoktur. Ortada çok kötü bir şaka vardır" dedi. Avukatının savunma yaptığı sırada B.K.'nin ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



Son sözü sorulan B.K. ise, "Ben bilerek ve isteyerek öldürmedim. Her şeyimi ona adadım. Her şeyimi onlara göre ayarladım. Çok sevdim, sevmeseydim durmazdım. 2 dakika kavga edip, 3'üncü dakika barışan insanlardık. Kasten asla bir şey yapmadım. Merminin ağzında olduğunu da görmedim. Silahı temizlerken yanlışlıkla ateş aldı. Horozu olmayan bir silahtı, şarjörü çıkarmıştım temizliyordum. Mermi olduğunu görmedim Kasten öldürmedim" dedi.



Mahkeme heyeti ara vermeden kararını açıkladı. Sanık B.K., TCK'nın ilgili maddelerinden kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçundan 2 yıl hapis cezası, V.K.'ye ise adli kontrol hükümleri kaldırılarak, TCK'nın ilgili maddesinden delilleri yok etme gizleme ve değiştirme suçlarından 4 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, her iki sanık içinde indirim hükümlerini uygulamadı.



Duruşmanın çıkışında açıklama yapan Hafize Müjde Özer'in kardeşi Güven Özer "Bir nebze de olsa içimiz rahatladı, adalet yerini buldu. V.K. ile ilgili de istediğimiz ceza olmasa da şu anda adaletten mutluyuz, memnunuz" dedi.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sözcüsü Ayfer Özkoç, "Bodrum Adliyesi'nde tabiri caizse bugün adalet yerini bulmuştur. Kadın mücadelesi bu anlamda sonuca ulaştı. Bu mücadeleye de devam edeceğiz. Kadınlar öldürülmeyene dek kadın mücadelesi devam edecek. Bodrum Adliyesi'nde beklediğimiz istediğimiz sonuç çıkmıştır" dedi.



Babür İnaç ve Hafize Müjde Özer'in kardeşi Güven Özer'in avukatı Haydar Elgin de "Adaletin yerini bulduğunu inanıyorum. Gerçekten yargılamanın başından sonuna kadar adalete olan güvenim her zaman vardı, sonuna kadar da oldu. Bugün de mutlu sona ulaştık. Adalet var olsun" dedi.



Ayakkabı tabanında uyuşturucu sevkiyatı







Bitlis'te yolcu otobüsünde durumundan şüphelenilen kişinin üst aramasında, ayakkabı tabanına saklanan 1 kilo 97 gram eroin maddesi ele geçirilirken, polis ekiplerinin bir başka otobüste yaptığı aramalarda ise, 3 yolcunun oturtuğu koltukta 515 gram metafetamin ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 3 kişi tukuklandı.



Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan-Van karayolunda üzerinde yaptıkları kontrollerinde, bir yolcu otübüsünü durdurdu. Ekipler, durumundan şüphelendikleri kişinin üst aramasını yaptı. Y.A isimli yolcunun yapılan üst aramasında 1 kilo 97 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu Sevkiyatı yapmak' suçundan tutuklandı. Öte yandan polis ekiplerinin Van-Tatvan Karayolu üzerindeki kontrol noktasında durdukdukları bir başka yolcu otübüsünde ise durumundan şüphelenilen H.F.E. ve M.Y.'nin oturmuş olduğu koltuk üzerinde arama yapıldı. Aramada, 515 gram metafetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



