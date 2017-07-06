Dha Yurt Bülteni - 15

Nişanlı kızı kaçırdığı ileri sürülen gencin babasını öldürdüler







GAZİANTEP'te 49 yaşındaki Ali Çelik'i dün gece minibüste öldürüp kaçan 4 şüpheli, polisin operasyonuyla saklandıkları evde yakalandı. Ali Çelik'in oğlunun 16 yaşındaki M.C.'nin nişanlı olduğu kızı kaçırdığını ileri süren şüpheliler, ona ulaşamayınca babasını öldürdüklerini itiraf etti..



Karacaoğlan Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi'nde dün gece meydana gelen olayda Ali Çelik, 27 V 9563 plakalı minibüsünde tabanca ve pompalı tüfekle ateş açılarak öldürüldü. Çelik'i öldüren şüpheliler, olay yerinden kaçtı. Polis yaptığı incelemede, minibüsün yakınlarında bulunan tükürük, sigara izmaritleri ve güvenlik kameralara kayıtlarını inceleyerek delil bulmaya çalıştı. Şüphelilerin Uğurca Mahallesi'ne kaçtıklarını tespit eden Cinayet Büro ekipleri, saklandıkları eve baskın yaparak M.C. (16), Celalettin Coşkun (37), Mehmet Coşkun, (37) ve Ali Coşkun'u (49) gözaltına aldı.



Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler cinayet işlediklerini itiraf etti. M.C.'nin nişanlısı olan kızın, öldürülen Ali Çelik'in oğlu tarafından kaçırıldığını ileri süren şüpheliler, ismi öğrenilemeyen oğluna ulaşamadıkları için babası Ali Çelik'i tabanca ve tüfekle ateş açıp öldürdüklerini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.



Öldürülen Ali Çelik'in, oğlu ve kaçırdığı ileri sürülen kızın bulunması için polis çalışmayı sürdürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Şehitkamil Devlet Hastanesi



Polis araçlarının gelmesi



Zanlıların polis otosundan indirilmesi



Zanlıların hastaneye girmesi



Zanlıların polis otosuna konulması



Polis otosunun hareketi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, -



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Yemek kamyoneti devrildi: 1 ölü, 4 yaralı



KONYA'nın Beyşehir İlçesi'nde bir yemek fabrikasına ait kamyonetin kontrolden çıkıp ekin tarlasına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 16.15 sıralarında Beyşehir- Antalya karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yeşildağ Mahallesi'ndeki bir yemek organizasyonundan Beyşehir'e dönen bir yemek fabrikasına ait Mehmet Atik'in (29) kullandığı 42 B 2776 plakalı kamyonet, virajda iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp ekin tarlasına devrildi. Kazada Sürücü Atik ile yanında bulunan Beytullah Yalçın (18), Arif Atcı (17), Fırat Öztürk (21) ve Azmi Güzel (21) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Arif Atcı, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü



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-Kaza yerinden ve kamyonetten detay



Jandarmanın inceleme yapması



Yaralıların acil servise getirilmesi



Genel ve detay



Haber- Kamera: Muammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA))



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Danalar törenle meraya salındı







ERZURUM'un Narman İlçesi'ndeki Cami Kebir Mahallesi'nde ıslah edilen meraya kurdele kesildikten sonra davul- zurna çalınarak danalar salındı.



Ot kalitesinin iyileştirilmesi, kaba yem açığının kapatılması, erozyonun önlenmesi, çevrenin korunarak geliştirilmesi amacıyla Narman'ın Cami Kebir Mahallesindeki yaylada, mera ıslah projesi uygulandı. Projenin tamamlanması nedeniyle yaylada düzenlenen törene Ak Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Vali Yardımcısı Hamza Özer, Narman Kaymakamı Mehmet Balıkçılar, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, daire müdürleri ve çiftçiler katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, meraların atalardan miras kaldığına dikkat çekerken Erzurum'da 360 bin hektar işlemeli tarım arazisi 1,6 milyon hektar mera, 650 bin büyükbaş, 800 bin küçükbaş hayvan ve 132 bin arılı kovan varlığı bulunduğunu söyledi. Akar, şöyle dedi:



"Tarımsal potansiyelimiz ağırlıklı olarak hayvancılık faaliyetidir. Hayvancılıkta en büyük girdi, kaba yem teminidir. Bölgede kaba yem teminin en ucuz yolu ise sahip olduğumuz meralardır. Erzurum mera varlığı açısından Türkiye'nin yüzde 11'i gibi çok önemli bir potansiyelini bünyesinde barındırmaktadır. Bu büyük bir zenginliktir. Bizler bu zenginliği gözümüz gibi korumalı ve verimini artırmanın yollarını aramalıyız. Bunun yolu da meraların planlı yönetilmesinden geçiyor. Eğer bunları yapamazsak bu zenginliğimizin kısa süre içerisinde elden çıkmasını da engelleyemeyiz. Ayrıca kırsaldan kentlere göçü önlemenin yolu da meraları ıslah etmekten geçiyor. Çünkü karlı ve verimli bir hayvancılık yapılamadığı anda genç nüfus için kırsal alanda yaşamak cazip hale gelmediğinden, bir süre sonra köyden göç ettiğini görüyoruz. Gençlerimizin göç etmemesi ve hayvancılığın cazip hale gelmesi için mevcut mera alanlarını koruyarak ve ıslah ederek çiftçinin hizmetine sunmak istiyoruz."



Yapılan konuşmaların ardından davul ve zurna eşliğinde yöreye özgü halk oyunları oynandı. Protokolün merada kırmızı kurdeleyi kesmesi ardından 4 bin kadar büyük ve küçükbaş hayvanın yararlanacağı merada danalar otlamaya bırakıldı. Törene katılanlar güneşe karşı çadırda ağırlandı. Mera açılış törenine katılanlara daha sonra döner, pilav ve karpuz ikram edildi.







Haber: Zafer KUMRU/ERZURUM, -