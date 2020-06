DHA YURT BÜLTENİ - 15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçimizin kazanılmış hakkını korumak en başta gelen görevimizdirCumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da 'Ergene Havzası Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı Işık Göründü Merasimi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçimizin kazanılmış hakkını korumak en başta gelen görevimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da 'Ergene Havzası Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı Işık Göründü Merasimi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Tünelin Trakya bölgesine ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'nin 25 nehir havzasından biri olan Ergene Havzası'nın 1,5 milyon vatandaşa ev sahipliği yaptığını belirterek, havzada pek çok tarım ürünü yetiştiğini kaydetti. Erdoğan, bölgenin çok sayıda sanayi tesisi barındırdığını belirterek, şöyle dedi:

"Havzanın korunmasıyla ilgili yatırımlar öncelikle yerel yönetimlerin sorumluluğudur. Bölgedeki yerel yönetimler maalesef senelerce bu havzanın korunması konusunda gereken hassasiyeti göstermedi. Plansız şehirleşme ve sanayileşmenin sonucu olan yetersiz altyapı ve endüstriyel atık suların arıtılmadan nehre verilmesi gibi sıkıntılar sebebiyle Ergene'nin su kalitesi bozuldu. 2003'e gelindiğinde nehirdeki kirlenme artık çok ciddi boyutlara ulaştı. Sonuçta karşımıza insan sağlığı başta olmak üzere bütün canlılar için tehlike oluşturan vahim bir tablo çıktı. Biz bu kötü gidişatı durdurmak için Ergene Hazası Eylem Planı'nı devreye aldık. İlgili tüm kamu kurumlarının dahil olduğu bu planı yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla ve kararlılıkla hayata geçirdik."

Erdoğan, nüfusu 10 binin üzerindeki 12 yerleşim yerinde ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, 38 yerleşim yerinde ise kanalizasyon sistemi inşa edildiğini ve taşkınlara yönelik tedbirlerin de alındığını belirterek, "Toplam 1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak, 25 sulama projesinden 24'ü hizmete girdi" dedi.Ergene Havzası Çevre Koruma Projesi'nde yapılan çalışmaları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin bir diğer önemli ayağının da tünel kısmı olduğunu ifade ederek, hattın geçtiği şehirlerde yaşayan vatandaşlara rahatsızlık vermemek için yerin altından tüneller kazıldığını anlattı. Vadileri ve tepeleri, her biri 10 kilometrelik 2 tünel hattıyla aşarak atık su hatlarını denizle buluşturduklarını belirten Erdoğan, bugün de bu tünellerden birinin tamamlandığını kaydetti. Erdoğan, tünelin içinde yerli ve milli tünel açma makinesi 'Lale'nin olduğunu dile getirerek, birazdan tünelde gün ışığının görüneceğini söyledi."İŞÇİMİZİN KAZANILMIŞ HAKKINI KORUMAK EN BAŞTA GELEN GÖREVİMİZDİR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıdem tazminatları konusuna değinerek, "Her bir işçimizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen bir ferdi olarak, en başta gelen görevimizdir. Amacımız işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır. Hep söylerim, işveren sendikaları, işçi sendikaları gelin bir araya bu konuyu kendi aranızda halledin. Kendi aranızda halledemeyip bunu eğer 'Kabine halletsin' diyorsanız ha burada art niyet vardır. Kusura bakmayın, böyle bir art niyete ne Cumhurbaşkanı olarak şahsım ne de kabinemiz alet olamayız. Niye kendi aranızda bu işi çözmüyorsunuz? Niye kendi aranızda bunu halledemiyorsunuz? Kendi aranızda halledemeyip ondan sonra bizleri işçimizin ve işverenin karşısında zor duruma düşürmek veya kötü durumda bırakmak mı istiyorsunuz? Bugüne kadar attığımız her adımda nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer almışsak, bu konudada aynı anlayışla hareket edeceğiz"Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konuma sahip olan Türkiye'yi küresel düzeyde bir üretim üssü haline dönüştürmek istediklerini söyleyen Erdoğan, sanayicilerin üretim çarklarını daha hızlı döndürmelerini sağlamak amacıyla krediden, teşvike kadar tüm mekanizmaları devreye aldıklarını belirtti. Teknolojinin küresel boyuttaki önemine değinen Erdoğan, ""Yüksek teknolojili ürünler geliştirmekte, yazılıma ve yapay zekaya kadar dünyanın geleceği olarak bakılan her alanda en ileri ülkeler arasında yer almak amacındayız. Hiç kimsenin ve hiçbir engelin bizi bu hedeflerden uzaklaştırmasına izin vermeyeceğiz. Yıllarca çevreciliği ülkemizin kalkınmasını engellemenin bir aracı olarak kullandılar. Halbuki dünyayı ve çevreyi Allah'ın emaneti olarak gören anlayışımız sebebiyle bizim Batı'nın vahşi kalkınma yöntemlerini kullanmamız zaten mümkün değildir. Yaptığımız yatırımların meyvelerini aldıkça çevreyi gerçekten koruyanların kimler olduğunu artık herkes görmeye başladı. Bugün açılışını yaptığımız Ergene Havzası Tüneli de işte bu hassasiyetin tezahürlerinden biridir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Haber-Kamera: TEKİRDAĞ,

========================

Bakan Pakdemirli: Ergene Havzası koruma planıyla Trakya'nın çehresi değişecek

TEKİRDAĞ'da Ergene Nehri'nin su kalitesine ve rengini doğal haline dönüştürecek ve Trakya'nın çehresini değiştirecek Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında inşa edilen Marmara Derin Deniz Deşarj Hattı B Tüneli 'Işık göründü Merasimi gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı katıldığı programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.PAKDEMİRLİ: 6.5 MİLYAR LİRAYATIRIM YAPILDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düzenlenen törende yaptığı konuşmada büyük ve kapsamlı projeler sayesinde Türkiye'nin kalkınmada dünyada sınıf atlarken, çevrenin korunmasında da büyük başarılara imza attığına vurgu yaptı. Pakdemirli, "Ergenee havzasında 1980'li yılların başında plansız başlayan sanayileşmeyle endüstriyel atıklar ve yeraltı sularının bilinçsiz kullanımına bağlı olarak, bu bölgede, kirlilik giderek arttı. Ancak zat-ı devletlerinizin talimatlarıyla, 2011 yılında, Ergene Havzası Koruma Eylem Planını, Bakanlığımızın koordinasyonunda hayata geçirmeye başladık. Bugüne kadar 6,5 Milyar Lira yatırımla,18 alt eylemden 8'i tamamlandı. 8 eylem de tamamlanma aşamasına getirildiö diye konuştu.400 KİLOMETRE DERE YATAĞI TEMİZLENDİÇalışmalar kapsamında DSİ tarafından 400 km dere yatağının temizlendiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, 12 belediyenin atıksu arıtma tesisi inşa edildi ve havzadaki tüm tesislerde atıksu deşarj kriterlerinde kısıtlamaya gidildi. Yine Meriç Nehri üzerinde Taşkın Erken Uyarı Sistemi kuruldu. İnşallah, bu yatırım programında yer alan ve 14'ünün inşaatı biten 25 adet sulama tesisinin tamamlanması ile de 1 milyon 300 bin dekar arazi temiz suya kavuşacakö değerlendirmesinde bulundu.Diğer yandan 8 adet depolama projesiyle de, yıllık 448 milyon metreküp içme-kullanma ve endüstri suyu temin edileceğini belirten Pakdemirli,öErgene Havzası'ndaki 10 adet Organize Sanayi Bölgemiz için 5 adet atıksu arıtma tesisinden üçü tamamlandı, kalan 2 tesisi de inşallah önümüzdeki yıl hizmete alacağızö dedi.'TRAKYA'NIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK'Bakan Pakdemirli, sanayi kaynaklı atıksuları Ergene Nehri'ne değil, Marmara Derin Deniz Deşarjı Projesi ile 4,5 km açıktan Marmara Denizi'ne alttan verileceğini belirterek, şöyle dedi: "Derin Deniz Deşarjı 10 km uzunluğunda iki tünel vasıtasıyla yapılacak. İlk bileşen olan Doğu hattında yüzde 99'luk gerçekleşme sağlandı. Bütün bileşenlerinde ise toplamda yüzde 95'lik bir gerçekleşme tamamlandı. Bu proje sayesinde bu bereketli topraklardaki çevre kirliliği sona erecek, Ergene Nehrimizin su kalitesi ve rengi doğal haline dönecek ve Trakya'mızın çehresi değişecektir. Bütün sistemleriyle önümüzdeki yıl hizmete alacağımız bu proje himayelerinizde gerçekleşen diğer projelerde olduğu gibi; doğaya saygımızın, tabiata sevgimizin taçlanmış bir eseri olarak baki kalacaktır.öBu deşarj tünellerinden Çorlu-Çerkezköy ve Derin Deniz Deşarj hattında bugün ışığı göreceklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bu ışığa, tamamı yerli ve milli sermayeyle üretilen Türkiye'nin ilk Tünel Açma Makinesi sayesinde ulaşacağımızı da önemle ifade etmek isterim. Zira dünyada sadece 8 ülkenin sahip olduğu bu tünel açma makinesinin, bu önemli çevre projesinde kullanılmasından dolayı da, özel bir mutluluk yaşıyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Törenden detaylar-Bakanların tünelde incelemesi-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla konuşması-Bakan Pakdemirli'nin konuşması-Bakanların tünelde incelemeleri

Haber-Kamera: TEKİRDAĞ,

=======================

DERYA, GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

BURSA'da, sele kapılarak kaybolan ve 5 gün sonra cansız bedeni bulunan Derya Bilen (17) memleketi Bingöl'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşanan sel felaketinde yağan sağanakla birlikte yaşanan sel felaketinde, aynı aileden Nazime Bilen (74), Ahmet Bilen (34), Türkan Bilen (32) ve Medine Bilen (10) hayatlarını kaybetti. Derya Bilen ise kayboldu. Yapılan arama-kurtarma çalışmalarının dünkü 5'inci gününde, genç kızın cansız bedeni, Demirtaş Mahallesi'nde, dere yatağı içerisinde sazlıklar arasında bulundu.Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Bilen'in cenazesi, bu sabah uçakla memleketi Bingöl'e getirildi. Derya Bilen, merkeze bağlı Gözeler köyü Haraba mezrası mezarlığında, toprağa verildi. Baba Nezir Bilen, kızının ardından gözyaşları döktü.

Annesini, ağabeyini, yengesini ve yeğenini kaybeden Burhan Bilen, tüm Türkiye'nin acılarını paylaştığını belirterek, "Bütün Bursa halkı ve Türkiye bizimle beraberdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, bizimle beraberdi. Bizim acımız onların acısıydı. Bu kadar duyarlı bir millete sahip olduğumuz için teşekkür ediyorum. Yeğenimi sele kapıldığı yerden 23 kilometre uzaklıkta bir bölgede bulduk. Çok zor bir acı, bu acıyı rabim düşmanımın başına vermesin. Ağabeyim Ahmet'in güzel hayalleri vardı. O tamamen başka bir kişiydi. O kadar seveni vardı ki, Bursa halkı oradaydı. Ağabeyim Ahmet'in yazdığı kitabının baskısın koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Allah bir daha kimsenin başına böyle bir acı vermesin" dedi.

Kaynak: DHA