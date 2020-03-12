DHA YURT BÜLTENİ - 15 Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Resulayn'da pazar yerinde patlama: 3 ölü, 5 yaralı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde pazar yerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.Suriye'nin Haseke iline bağlı Resulayn'ın güneybatısındaki Tel Halaf bölgesinde, teröristler tarafından pazar yerine bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 yerel polis hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ekiplerce Resulayn Devlet Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede ise güvenlik önlemleri artırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHABER: Ali LEYLAK- Şafak SAĞ/ŞANLIURFA,

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Babasını öldüren Dilan, annesiyle birlikte adliyede

ADIYAMAN'da, annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla babasını tabancayla ateş ederek, öldüren Dilan B. (19) ve birlikte gözaltına alındığı annesi Canan B. (38), adliyeye sevk edildi. Kızı tarafından öldürülen Yusuf B. (44) ise toprağa verildi.Yeşilyurt Mahallesi'nde dün gece yarısı meydana gelen olayda, sağlık meslek lisesi mezunu Dilan B., annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası Yusuf B. ile tartıştı. Tartışma sırasında Dilan B., evde bulunan, babasına ait ruhsatsız tabancayı alıp, Yusuf B.'ye art arda ateş etti. Göğsüne 4, başına 1 kurşun isabet eden Yusuf B., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, Dilan B. ve annesi Canan B. ile genç kızın erkek arkadaşı Emrah D.'yi gözaltına aldı. Polis merkezinde sorguya alınan şüphelilerden Emrah D.'nin, Dilan B. tarafından cinayetin ardından eve çağrıldığı ortaya çıktı. Emrah D., olayla bağlantısı olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Dilan B. ise polisteki ifadesinde, babası Yusuf B.'yi annesine şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söyledi. Tabanca balistik incelemeye alınırken, Dilan B. ve annesi Canan B., sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan kızı tarafından öldürülen Yusuf B., Karapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Olay yeriPolis ekipleriCinayeti işleyen kızın evden çıkartılmasıCinayet işleyen kızın polis aracına bindirilmesiCenaze aracının gelişiCenazenin evden çıkartılmasıCenazenin araca konulmasıMahalle sakinleriMorgAdıyaman Karapınar mezarlığıCenaze namazıCenazenin omuzlara alınmasıAdıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiPolis aracının gelişiCinayet zanlısının sağlık kontrolüne götürülmesiCinayet zanlısının hastaneden çıkışıCinayet zanlısının polis otosuna bindirilmesiPolis aracının gidişiAdıyaman AdliyesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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Konya'da 'koronavirüs' önlemi

KONYA'da, kent genelindeki toplu yaşam alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı kent genelinde çalışma başlattı. 33 ekiple sürdürülen çalışmada, otogarlar, kültür merkezleri, belediye tesisleri, camiler ve toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon yapılıp, bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Okullara yönelik dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında merkez ilçelerde bulunan okulların dezenfeksiyonu Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri'nce yürütülürken; diğer 28 ilçede yer alan kamuya ait tüm okulların dezenfeksiyon çalışması Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'koronavirüs' ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planı uyguladıklarını belirterek, kişisel hijyene her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Görüntü Dökümü ------------------Otogar, cami, okullar ile toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyonu Vatandaşlara ve öğrencilere broşür dağıtılması Genel ve detay

Haber-Kamera: KONYA

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Koronavirüs'e yapılan 9/8'lik şarkıyla, stres atıyorlar

EDİRNE'de iki sokak müzisyeni tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yapılan 9/8'lik Trakya havasını kentin en işlek caddesinde çalarak vatandaşın stres atmasına yardımcı oluyor. Müzisyenlerin Trakya şivesiyle söylediği şarkının internette paylaşılmasıyla kısa sürede 10 binlerce kişi tarafından tıklanarak büyük beğeni topladı. Edirne'de trafiğe kapalı Tahmis Meydanı'nda akordeon ve darbuka çalarak geçimlerini sağlayan sokak müzisyenleri Aşkım Yeşilli ve Caner Sürücü Memiş, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü için bestelenen 9/8 lik şarkıyı kendilerince yorumlayarak vatandaşın stresini atmasına yardımcı oluyor. Koronavirüsü lanetleyen sözlerle yazılmış 33 saniyelik şarkı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilince internette de dinlenme rekoru kırdı. Videonun internette paylaşılmasıyla kısa sürede büyük beğeni gördü. 'HANGİ MÜŞTERİ GELSE BU ŞARKIYI İSTİYOR'Sokak sanatçılarından Aşkım Yeşilli, şarkıyı kendilerince yorumlayarak stres attıklarını belirterek, "Sokak müzisyeniyiz. Açıkçası bu şarkı bizim bestemiz değil. Besteyi başka birinden duyduk ve kendimizce yorumlamaya başladık, umarım beğenilmiştir. Bir vatandaş biz şarkı söylerken bizi çekmiş ve sosyal medyada paylaşmış. Sonrasında da bu olay patladı zaten. Çok fazla izlenmiş. Şimdi hangi müşteri gelirse gelsin bu şarkıyı istiyor. Biz bu şarkıyı söyleyince kendimizi virüsten kurtulmuş gibi hissediyoruz" dedi."BU ŞARKIYLA KENDİMİZİ KARANTİNAYA ALDIK"Koronavirüsten korkmadıklarını söyleyen Yeşilli, "Bu şarkıyla kendimizi karantina altına aldık. Açıkçası ben koronadan hiç korkmuyorum. Edirnemiz her şekilde temiz. Zaten kolonya cebimizden çıkmıyor. İnsanları moral açısından rahatlatabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.Müzisyenlerin besteleyip söylediği 'korona' şarkısının sözlerinde ise virüsü lanetleyen cümleler mevcut. Sosyal medyada büyük ilgi gören korona şarkısı şu sözlerden oluşuyor: "Korona, korona yılan girsin odana. Korona da korona virüs girsin yuvana. Ağzına takacak masken olmasın, mucize doktor çare bulmasın. Karantinada bile derman bulmayasın. Mucize doktor çare bulmasın. Şifa bulamayıp geberesin emi. Ahtapot çorbası yiyesin, yarasa dolması yiyesin emi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------Sanatçıların şarkıyı söylemesiDetay görüntüMüzisyenlerle röp.Selam vermeleriVatandaş röportajıMuhabir Ali Can ZERAY anons

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY - Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Evinde yakaladığı hırsızlık şüphelisini öldüren zanlı adliyede

TOKAT'ta dün akşam hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen evde bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Muhammed Gedik'i (23) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ev sahibi Oğuzhan Göğüş (24) ile arkadaşı Sedat K. (34) adliyeye sevk edildi.Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Bedestenlioğlu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde yaşandı. Oğuzhan Göğüş, annesi Serra Göğüş ile birlikte çarşıdan alış verişten geldi. İçeriye girdiklerinde Serra Göğüş evlerinin arka balkonun camının kırık olduğunu görünce durumu oğluna söyledi. Oğuzhan Göğüş evin odalarını kontrol etmek için ikinci katta bulunan yatak odasına çıktı. Burada kapı arkasına saklanan ve hırsızlık amacıyla eve girdiği iddia edilen Muhammed Gedik ile karşılaştı. Burada ikili arasında çıkan kavgada Muhammed Gedik, Oğuzhan Göğüş'ü elindeki bıçak ile yüzünden yaraladı. Oğuzhan Göğüş ise elindeki bıçakla Muhammed Gedik'i baldırından yaraladı. Gedik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Oğuzhan Göğüş'ün emniyetteki sorgusunda olayın yaşandığı sırada yanında arkadaşı Sedat K.'nın da yanında olduğunu söyledi. Göğüş ifadesinde, ilk saldıranın Muhammed Gedik olduğunu, çıkan arbede sonrasında yaralandığını belirtti. Olayın ardından ambulansı kendisinin aradığını ve ilk müdahaleyi de kendisinin yaptığını ileri sürdü.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili sorulara cevap vermeyen şüpheli Oğuzhan Göğüş'ün yüzündeki yara bantları ve sargı bezleri dikkat çekti. Şüphelilerin adliyedeki sorgusuna başlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Adliyeden görüntüler-Şüphelilerin getirilişi-Adliyeye girişleri

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,

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Otomobilin çarptığı tilki yaralandı

ADIYAMAN'da otomobilin çarptığı tikli, tedaviye alındı.Sümer Evler Mahallesi'nde öğle saatlerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolda tilkiye çarptı. Durumu fark eden vatandaşlar, yaralı tilki için Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'nden yardım istedi. Gelen görevliler tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülen tilki, tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Kaza yeri-Yaralı Tilkinden görüntü-Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Şanlıurfa'da durak ve otogarda dezenfekte edildi

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekiplerince durak ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni teknolojik gereçlerle dezenfekte ediyor.

Şanlıurfa'da belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturulan özel kıyafetli ekipler, toplu taşıma araçları ile durakların yanı sıra yolcu bekleme alanları, yemekhane ve kafeteryalarda hijyen çalışması başlattı. Durak peronlar ve kişisel temizlik bölümleri gibi tüm alanlar titizlikle hijyen ve dezenfekte uygulamasını yapan ekipler, ayrıca vatandaşları koronavirüs enfeksiyonu için de geçerli olduğunu anlatan broşürlerle bilgilendirmeye başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Belediye ekipleri durak ve terminalde dezenfekte çalışması yapmasıToplu taşıma araçlarında yapılan dezenfekteGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Belediye dezenfekte yaptı vatandaş özçekim

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki çocuk parkları, cami ve okullar, belediye ekiplerince koronavirüs önlemleri kapsamında dezenfekte edildi. Vatandaşlar, çalışmaları film seyreder gibi izleyerek, öz çekim yapıp sosyal medyada paylaştı.Marmaris Belediyesi, koronavirüs önlemleri kapsamında tedbirlerini artırdı. Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı 60 personel, özel kıyafetler giyerek, ilçe merkezindeki oyun parkları, dinlenme bahçeleri, cami ve kamu kurum kuruluşlarını dezenfekte etti. Ailelerin çocuklarıyla birlikte sık gittiği oyun parkları ve bahçeler, ilk etapta temizlendi. Parklarda özel kıyafetlerle dezenfekte yapan personeli vatandaşlar, film izler gibi izledi. Bazı vatandaşlar, cep telefonuyla görüntü çekti. Kimileri öz çekim yaparak, sosyal medya hesaplarında paylaştı.Marmaris Belediye Park Bahçeler Müdürü Ali Erdil, "Özellikle çocuk parkları ve alanlar dezenfekte yapmaya başladık. Bu maddeler çocuklara zarar vermeyen dezenfekten maddesidir. Hiçbir zararı yoktur. İlk etapta 5 bin litre dezenfekten maddesi kullanılacaktır. 15 bin litre daha dezenfekten maddesi sipariş edildi. Halkımızın ve misafirlerimizin sağlığı için her 10 günde bir dezenfekte yapılacaktır. Tüm kamu kurum kuruluş, okul, eğitim kurumları, hastane, cami ve açık alanlar dezenfekte edilecektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜDezenfekte yapılırken vatandaşların izlemesi ve cep telefonuyla öz çekim yapması genel görüntüOyun parkları ve dinlenme bahçelerinde dezenfekte yapılması genel görüntüMarmaris Belediye Park Bahçeler Müdürü Ali Erdil röportaj

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(MUĞLA),

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Mehmet Akif Ersoy, Bayramiç'teki evinde anıldı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99'uncu yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği evde anıldı.Bayramiç'teki Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'nde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program, saygı duruşunun ardından, kabulünün 99'uncu yıl dönümünde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mehmet Akif Ersoy'un 'Hakkın Sesleri' adlı eseri Menderes İlköğretim Okulu İngilizce Öğretmeni Gökçen Kırcan Kaplan, 'Gitme Ey Yolcu' adlı Mehmet Akif Ersoy şiiri Öğretmen İlhan Değerli, 'Ordunun Duası' adlı şiir öğretmen Neyte Değerli tarafından okundu. Menderes İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından İstiklal Marşı'nın yazılışını anlatan tiyatro gösterimi yapıldı. İstiklal Marşı oratoryosu seslendirildi.İstiklal Marşı'nı en iyi okuma yarışmasında birinci olan Sahra Özkaya'nın (6) program sırasında okuduğu İstiklal Marşı büyük beğeni topladı. İstiklal Marşı'nı en iyi okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Kaymakam Sercan Gökdemir, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ise ödüllerini Bayramiç Belediye Başkanı CHP'li Mert Uygun verdi. Törenin ardından öğrenciler ve davetliler, Mehmet Akif Ersoy Evi ve Müzesi'ni ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Anma programından genel ve detay görüntü-Oratoryumundan görüntü

-Ödül töreninden görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),

Kaynak: DHA